Donald Trump cumpără terenuri în România, după ce i-a propus lui Gigi Becali o mega-afacere

ADVERTISEMENT

În 2017, Gigi Becali a anunțat în mod public faptul că a fost contactat de anumiți reprezentanți ai lui Donald Trump, cel care și atunci, ca și acum de altfel, era liderul SUA. La vremea respectivă, președintele al Statelor Unite ale Americii era interesat să construiască în București două blocuri gigant, de 40 sau chiar 50 de etaje. Patronul de la FCSB urma să pună la dispoziție în acest sens un teren de șase hectare deținut în Sectorul 2, în apropierea parcului Herăstrău, în vreme ce magnatul american urma să investească alături de colaboratorii săi în construcția propriu-zisă.

De ce a picat până la urmă mega-afacerea dorită de Donald Trump în colaborare cu Gigi Becali

La acel moment, omul de afaceri din Pipera a transmis că acel complex ar fi urmat să poarte denumirea de „Becali – Trump”. În plus, Becali a informat că atunci anumiți oameni desemnați de Donald Trump chiar i-au făcut o vizită la reședința sa din Aleea Alexandru, iar el era în schimb așteptat să meargă la Atlantic City pentru a închide afacerea. Ulterior, era de așteptat ca și Trump să ajungă la un moment dat în România în baza acestei potențiale tranzacții.

ADVERTISEMENT

La acea vreme se preconiza că întreaga chestiune ar fi urmat să presupună investiții în valoare totală de două miliarde de dolari, dar în cele din urmă nu s-au mai materializat discuțiile dintre cele două părți, în ciuda faptului că își dăduse acordul în acest sens. „Am o propunere de la Trump. Au venit oamenii lui aici, la Palat, și mi-au spus că vrea să facă două turnuri înalte. M-a invitat la Atlantic City. Dacă mă duc, o să-mi întoarcă vizita. Ei vin cu banii, eu cu terenurile. Am zis că vreau să văd dacă ne dau voie să le facem atât de înalte (n.r. 40-50 etaje). Ei vor ca turnurile să se numească Becali-Trump. Am un teren de șase hectare în sectorul 2, aproape de parcul Herăstrau. Aici am putea să construim cele două turnuri”, spunea atunci Gigi Becali”.

Donald Trump a decis să investească până la urmă în România

Acum, la aproape nouă ani deci de la acest moment, președintele SUA a decis în cele din urmă să facă investiții de acest gen în țara noastră. Anunțul în acest sens a fost făcut chiar de către organizația Trump. Astfel, magnatul american urmează să achiziționeze terenuri în București și Cluj-Napoca, având scopul de a construi acolo în următorii ani clădiri impresionante, de genul celor devenite simbolice pentru orașele mari din Statele Unite. În acest proiect se pare că urmează să fie incluse atât mai multe apartamente de lux, cât și un teren de golf, cunoscut fiind faptul că este un mare pasionat al acestui sport.

ADVERTISEMENT

„Suntem incredibil de încântați de proiectele noastre din București și Cluj, care marchează primele noastre aventuri în România. Organizația Trump așteaptă cu nerăbdare să aducă clădiri cu adevărat simbolice în aceste mari orașe, clădiri care vor reflecta cele mai înalte standarde de design și calitate, redefinind în același timp orizontul dinamic al fiecărui oraș”, se arată în comunicatul emis de organizația Trump, preluat de