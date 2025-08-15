News

Donald Trump, înainte de summitul cu Vladimir Putin: „Sunt președinte, nu se va pune cu mine”. Ce așteptări are oficialul american

Donald Trump a făcut o declarație surprinzătoare chiar înainte de summitul cu Vladimir Putin. Ce a transmis președintele SUA înainte de întâlnirea istorică.
Mădălina Cristea
15.08.2025 | 07:22
Donald Trump inainte de summitul cu Vladimir Putin Sunt presedinte nu se va pune cu mine Ce asteptari are oficialul american
Donald Trump, sigur pe el înainte de întâlnirea cu Vladimir Putin: „Nu se va pune cu mine”. Mesajul tranșant al președintelui SUA. Sursa foto: Colaj Fanatik

Donald Trump a transmis joi un mesaj tranșant înaintea întâlnirii istorice cu Vladimir Putin din Alaska. Președintele american a spus că principalul său obiectiv este să îl pună pe Volodimir Zelenski la masa negocierilor pentru pacea din Ucraina.

ADVERTISEMENT

Donald Trump, înainte de întâlnirea istorică cu Vladimir Putin: „Nu se va pune cu mine”

„Dacă nu eram eu preşedinte, (Putin) ar fi vrut să ia toată Ucraina. Dar sunt preşedinte şi nu se va pune cu mine. Voi şti din primele două, trei, patru sau cinci minute dacă va fi o reuniune bună sau o reuniune proastă”, le-a spus Donald Trump jurnaliștilor americani.

Întâlnirea celor doi mari președinți are loc într-un moment tensionat pentru Ucraina. Rusia nu își oprește atacurile, deși au mai rămas doar câteva ore până când Donald Trump și Vladimir Putin vor discuta despre pace. Joi, 14 august 2025, autoritățile de la Kiev au ordonat evacuarea mai multor locuitori din regiunea Donețk, acolo unde armata rusă a avansat rapid în ultimele zile.

ADVERTISEMENT

Donald Trump a mai declarat că, dacă discuțiile vor merge așa cum își dorește el, se va deschide calea pentru un nou summit, de data aceasta și cu participarea lui Volodimir Zelenski. Kievul și aliații europeni se tem însă că o discuție directă între Trump și Putin ar putea redesena harta Ucrainei.

Donald Trump îl vrea și pe Zelenski la masa negocierilor în viitor

”Dacă este o reuniune proastă, se va termina foarte rapid, iar dacă este o reuniune bună vom avea pacea (în Ucraina) într-un viitor apropiat. Această reuniune va deschide calea alteia”, declara el cu câteva ore mai înainte la postul de radio Fox News.

ADVERTISEMENT
Reacția Melaniei după ce fiul lui Joe Biden a susținut că i-a fost...
Digi24.ro
Reacția Melaniei după ce fiul lui Joe Biden a susținut că i-a fost prezentată lui Trump de către delincventul sexual Epstein

Donald Trump a vorbit despre un posibil „give and take” în privința frontierelor și teritoriilor, sugerând că ar putea exista concesii reciproce. În același timp, a menționat că un viitor summit între cei trei președinți ar putea avea loc în Alaska.

ADVERTISEMENT
FOTO Imagini greu de privit! Iubitul Anamariei Prodan a intervenit: ”Îmi doresc ca...
Digisport.ro
FOTO Imagini greu de privit! Iubitul Anamariei Prodan a intervenit: ”Îmi doresc ca acest incident să fie o lecție”

”Nu vreau să folosesc termenul «să-şi împartă lucrurile», dar, într-un fel, acesta nu este un termen rău. Sa va da şi se va lua în ceea ce priveşte frontierele, teritoriile. Ne gândim la trei locuri diferite şi la posibilitatea, pentru că ar fi de departe cel mai uşor, să rămânem în Alaska într-un viitor summit tripartit”, a mai declarat Trump.

ADVERTISEMENT

În același timp, Vladimir Putin a salutat joi „eforturile” Statelor Unite de a găsi o cale de încheiere a războiului. El a confirmat că discuțiile vor aborda și cooperarea bilaterală, un subiect pe care Trump îl consideră esențial pentru normalizarea relațiilor dintre Washington și Moscova.

Rusia continuă să atace Ucraina

Întâlnirea va avea loc vineri, în jurul orei 22:30, ora României, la baza Elmendorf-Richardson din Alaska. La final, cei doi președinți vor susține o conferință de presă comună, prima de acest fel din 2018 încoace. Cu toate acestea, pe front luptele continuă. Rusia a revendicat joi cucerirea a două sate din Donețk. Ucraina a lansat zeci de drone asupra teritoriului rus, provocând un incendiu la o rafinărie și rănirea a trei persoane în zona Volgograd.

Rusia a cerut Ucrainei să-i cedeze patru regiuni pe care le-a ocupat parțial: Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson. De asemenea, Rusia dorește controlul total asupra Crimeei, pe care a anexat-o în 2014, și cere ca Ucraina să nu mai primească arme și să renunțe la aderarea la NATO. Kievul a respins aceste cereri, considerându-le inacceptabile.

De la începutul negocierilor, cele două țări au reușit să ajungă la o înțelegere doar pe un singur punct: schimbul de prizonieri de război. În urma celei mai recente runde de negocieri, cele două părți au anunțat joi, 14 martie 2025, că au făcut un nou schimb, eliberând câte 84 de prizonieri.

Crimă șocantă în Rusia: un judecator a fost împușcat în plină stradă. Avea...
Fanatik
Crimă șocantă în Rusia: un judecator a fost împușcat în plină stradă. Avea organele genitale tăiate și un cuțit înfipt în ochi
Cât a recuperat ANAF după falimentul Blue Air. Ministerul Finanțelor a ajuns să...
Fanatik
Cât a recuperat ANAF după falimentul Blue Air. Ministerul Finanțelor a ajuns să plătească ratele la împrumutul de 62 de milioane de euro
MAE a emis două alerte de călătorie pentru două destinații iubite de români....
Fanatik
MAE a emis două alerte de călătorie pentru două destinații iubite de români. Ce trebuie să știe cei care și-au planificat vacanțele aici
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
Parteneri
Președintele de club care i-ar da 1.000.000 euro pe sezon lui Ianis Hagi:...
iamsport.ro
Președintele de club care i-ar da 1.000.000 euro pe sezon lui Ianis Hagi: 'Sigur!'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!