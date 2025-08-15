Donald Trump, înainte de summitul cu Vladimir Putin: „Sunt președinte, nu se va pune cu mine”. Ce așteptări are oficialul american

Donald Trump a transmis joi un mesaj tranșant înaintea întâlnirii istorice cu Vladimir Putin din Alaska. Președintele american a spus că principalul său obiectiv este să îl pună pe Volodimir Zelenski la masa negocierilor pentru pacea din Ucraina.

Donald Trump, înainte de întâlnirea istorică cu Vladimir Putin: „Nu se va pune cu mine”

„Dacă nu eram eu preşedinte, (Putin) ar fi vrut să ia toată Ucraina. Dar sunt preşedinte şi nu se va pune cu mine. Voi şti din primele două, trei, patru sau cinci minute dacă va fi o reuniune bună sau o reuniune proastă”, le-a spus Donald Trump jurnaliștilor americani.

are loc într-un moment tensionat pentru Ucraina. Rusia nu își oprește atacurile, deși au mai rămas doar câteva ore până când Donald Trump și Vladimir Putin vor discuta despre pace. Joi, 14 august 2025, autoritățile de la Kiev au ordonat evacuarea mai multor locuitori din regiunea Donețk, acolo unde armata rusă a avansat rapid în ultimele zile.

Donald Trump a mai declarat că, dacă discuțiile vor merge așa cum își dorește el, se va deschide calea pentru un nou summit, de data aceasta și cu participarea lui Volodimir Zelenski. Kievul și aliații europeni se tem însă că o discuție directă între Trump și Putin ar putea redesena harta Ucrainei.

Donald Trump îl vrea și pe Zelenski la masa negocierilor în viitor

”Dacă este o reuniune proastă, se va termina foarte rapid, iar dacă este o reuniune bună vom avea pacea (în Ucraina) într-un viitor apropiat. Această reuniune va deschide calea alteia”, declara el cu câteva ore mai înainte la postul de radio Fox News.

Donald Trump a vorbit despre un posibil „give and take” în privința frontierelor și teritoriilor, sugerând că ar putea exista concesii reciproce. În același timp, a menționat că un viitor summit între cei trei președinți ar putea avea loc în Alaska.

”Nu vreau să folosesc termenul «să-şi împartă lucrurile», dar, într-un fel, acesta nu este un termen rău. Sa va da şi se va lua în ceea ce priveşte frontierele, teritoriile. Ne gândim la trei locuri diferite şi la posibilitatea, pentru că ar fi de departe cel mai uşor, să rămânem în Alaska într-un viitor summit tripartit”, a mai declarat Trump.

În același timp, Vladimir Putin a salutat joi „eforturile” Statelor Unite de a găsi o cale de încheiere a războiului. El a confirmat că discuțiile vor aborda și cooperarea bilaterală, un subiect pe care Trump îl consideră esențial pentru normalizarea relațiilor dintre Washington și Moscova.

Rusia continuă să atace Ucraina

, ora României, la baza Elmendorf-Richardson din Alaska. La final, cei doi președinți vor susține o conferință de presă comună, prima de acest fel din 2018 încoace. Cu toate acestea, pe front luptele continuă. Rusia a revendicat joi cucerirea a două sate din Donețk. Ucraina a lansat zeci de drone asupra teritoriului rus, provocând un incendiu la o rafinărie și rănirea a trei persoane în zona Volgograd.

Rusia a cerut Ucrainei să-i cedeze patru regiuni pe care le-a ocupat parțial: Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson. De asemenea, Rusia dorește controlul total asupra Crimeei, pe care a anexat-o în 2014, și cere ca Ucraina să nu mai primească arme și să renunțe la aderarea la NATO. Kievul a respins aceste cereri, considerându-le inacceptabile.

De la începutul negocierilor, cele două țări au reușit să ajungă la o înțelegere doar pe un singur punct: schimbul de prizonieri de război. În urma celei mai recente runde de negocieri, cele două părți au anunțat joi, 14 martie 2025, că au făcut un nou schimb, eliberând câte 84 de prizonieri.