Donald Trump instaurează panica înainte de startul Cupei Mondiale. Mii de fani riscă să nu poată intra în SUA

Cupa Mondială este o sărbătoare globală la care iau parte milioane de fani, însă ediția de anul viitor va fi una ciudată. Hotărârile lui Donald Trump vor afecta foarte mulți fani și mulți dintre ei nu vor fi lăsați să intre în SUA.

Avertisment pentru fanii care vor să meargă în SUA la Cupa Mondială, după ultimele hotărâri ale lui Donald Trump

Președintele american a înăsprit regulile de intrare în SUA din dorința de a nu avea evenimente neplăcute pe durata Cupei Mondiale, iar un expert în călătorii a venit cu sfaturi pentru suporterii europeni care vor să meargă să-și susțină favoriții.

Acesta i-a avertizat să își verifice statutul vizelor, cazierul judiciar și informațiile din mediul online înainte de a rezerva excursii. Sub președinția lui Donald Trump, mii de fani ai fotbalului ar putea fi refuzați să intre în SUA din cauza politicilor de frontieră reînnoite și a controlului pe rețelele sociale.

”Deja vedem oameni cărora li se refuză intrarea pentru lucruri mărunte, precum tweet-uri vechi, cazier judiciar minor sau răspunsuri incorecte la ESTA (Sistemul Electronic de Autorizare a Călătoriei).

Având în vedere că administrația Trump a reinstituit reguli de intrare mai stricte, fanii trebuie să trateze această Cupă Mondială ca pe un eveniment turistic cu risc ridicat, nu ca pe o vacanță pe care o poți rezerva în ultimul moment”, a declarat Jessie Chambers, de la furnizorul de servicii de vacanțe Global Work & Travel, conform .

Motivele pentru care fanilor li s-ar putea interzice intrarea în SUA

Începând din acest an, agenții de frontieră din SUA pot verifica activitatea de pe rețelele de socializare legată de cererea de viză a unui călător. ”Postările ofensatoare, conținutul politic sau chiar glumele despre securitate sau droguri pot trage semnale de alarmă.

Nu este vorba despre cenzură, ci despre percepție. SUA vor să știe exact cine intră în timpul unui eveniment global atât de important. Chiar și infracțiuni minore, cum ar fi interdicțiile de a conduce, pot cauza probleme de viză în temeiul noilor clauze americane privind ‘caracterul moral’”, a mai spus Chambers.

Chiar și suporterii cu viză ar putea avea probleme

Administrația Trump a promis ”toleranță zero” față de neconcordanțele privind antecedentele celor care vin în SUA, ceea ce înseamnă că oficialii de frontieră au mai multă putere de a interoga și refuza călătorii chiar dacă vizele acestora sunt valabile din punct de vedere tehnic.

”Le spunem fanilor să trateze pregătirea pentru vize ca pe o pregătire pentru meci. Cu cât începi mai devreme, cu atât este mai puțin probabil să fii prins în ofsaid conform regulamentului. Unii oameni cred că ESTA este garantată, dar chiar și o singură căsuță bifată greșit te poate întoarce la poartă”, a afirmat Jessie Chambers.

Donald Trump a amenințat că va schimba orașele gazdă

Într-un discurs susținut în această săptămână pe tema securității la Cupa Mondială din 2026, Donald Trump a reafirmat faptul că dacă simte că un oraș nu poate oferi securitate maximă .

”Dacă cineva nu își face treaba bine și dacă simt că există condiții nesigure, l-aș suna pe Gianni Infantino – șeful FIFA, care este un om fenomenal – și i-aș spune: ‘Hai să mutăm meciurile în altă locație’, iar ei ar face asta. Nu ar fi încântat să o facă, dar ar face-o foarte ușor”, a precizat președintele american.

Când are loc, de fapt, Cupa Mondială

Turneul final al Cupei Mondiale de anul viitor este programat să se desfășoare în perioada 11 iunie – 19 iulie. Competiția va fi organizată de Canada, Mexic și SUA și este prima ediție la care vor participa 48 de reprezentative.

Meciurile se vor disputa în 16 orașe, 2 din Canada, 11 din SUA și 3 din Mexic. Pe teritoriul american se va juca la Kansas City, Boston, New York, Seattle, Philadelphia, San Francisco, Atlanta, Los Angeles, Miami, Dallas și Houston, în Mexic vor avea loc la Guadalajara, Monterrey și Ciuda de Mexico, iar în Canada se vor ține la Vancouver și Toronto.

Când e programată tragerea la sorți

Tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale din 2026 . Evenimentul la care este așteptat să participe și Donald Trump va începe în România la ora 19:00.