Donald Trump, intervenție în forță! Cinci fotbaliste din Iran au dispărut din cantonament și au cerut azil politic: „Nu faceți asta!”

Echipa națională feminină de fotbal a Iranului trăiește o adevărată dramă. Participarea la Cupa Asiei feminine, organizată în Australia, s-a transformat într-un scandal internațional, după ce mai multe jucătoare au refuzat să cânte imnul național înaintea unui meci. Gestul a fost interpretat drept o formă de protest față de regimul de la Teheran, iar acum sportivele sunt în pericol.

Participarea Iranului la Cupa Asiei feminine din Australia a fost umbrită de un gest considerat extrem de curajos. Înaintea unui meci, mai multe jucătoare au refuzat să cânte imnul național al țării lor. În contextul tensiunilor politice și al conflictelor recente, gestul a fost interpretat ca o formă de protest.

Consecințele au fost imediate. , iar organizațiile internaționale au avertizat că fotbalistele ar putea fi pedepsite odată întoarse în țara lor, întrucât ar fi transmis un mesaj anti-Iran în timpul unui turneu internațional.

Mai multe jucătoare au fugit din cantonament și au cerut azil politic

În timp ce echipa era încă în Australia, activiștii pentru drepturile omului și comunitatea iraniană din diaspora au început să ceară autorităților australiene să le ofere protecție sau chiar azil politic. O petiție online a strâns zeci de mii de semnături în doar câteva zile. Situația a devenit atât de tensionată încât, potrivit unor informații apărute ulterior, câteva jucătoare ar fi încercat deja să rămână în Australia și să solicite azil.

Situația a devenit și mai tensionată după apariția unor informații potrivit cărora cinci jucătoare din lotul naționalei Iranului ar fi părăsit cantonamentul și ar fi cerut refugiu în Australia. Potrivit biroului lui și una dintre cele mai cunoscute voci ale opoziției din exil, fotbalistele Fatemeh Pasandideh, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefeh Ramazanzadeh și Mona Hamoudi s-ar afla în prezent într-o „locație sigură”. Informația a apărut într-un moment în care guvernul australian era deja supus unei presiuni uriașe din partea organizațiilor pentru drepturile omului și a comunității iraniene din diaspora, care cereau protecție pentru întreaga echipă după eliminarea de la Cupa Asiei.

Scene incredibile în Australia! Fanii au blocat autocarul Iranului și au strigat „Salvați-le!”

După ultimul meci jucat, zeci de persoane au înconjurat autocarul echipei și au scandat „Let them go” și „Save our girls”, cerând autorităților să nu forțeze întoarcerea jucătoarelor în Iran. Poliția a intervenit pentru a crea un culoar de siguranță pentru plecarea autocarului, în timp ce mai mulți suporteri au susținut că au văzut cel puțin trei jucătoare făcând semnalul internațional de ajutor, un gest discret folosit de victimele aflate în pericol.

În timpul turneului, contactul direct cu fotbalistele a devenit aproape imposibil. Organizația mondială a jucătorilor profesioniști, FIFPRO, a declarat că nu reușește să comunice cu ele și că există temeri reale pentru siguranța lor. În unele cazuri, activiștii au susținut că sportivele ar fi fost obligate să semneze declarații prin care promit că nu vor cere azil politic.

Cum a reacționat Donald Trump! Președintele SUA, intervenție în forță

Donald Trump, președintele SUA, a criticat Guvernul australian. Liderul de la Casa Albă susține că australienii ar comite o greșeală imensă, dacă le-ar lăsa pe fotbalistele din Iran să se întoarcă în țara natală. Mai mult decât atât, Trump s-a oferit ca SUA să le ofere azil politic.

„Australia comite o greșeală umanitară teribilă dacă permite ca echipa națională de fotbal feminin a Iranului să fie forțată să se întoarcă în Iran, unde cel mai probabil vor fi ucise. Nu faceți asta, domnule prim-ministru! Acordați-le azil politic! Statele Unite le vor primi dacă dumneavoastră nu o veți face!”, au fost cuvintele lui Donald Trump, pe .