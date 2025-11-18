Donald Trump, investiție de miliarde din criptomonede într-un paradis care îi fascinează și pe români. Planul ambițios al președintelui SUA

ADVERTISEMENT

Trump Organization și dezvoltatorul Dar Global, cu sediul în Marea Britanie, au anunțat lansarea unui proiect hotelier de 80 de vile în Maldive, finanțat parțial prin tokenizare pe blockchain (vom reveni la această metodă, pe larg, în rândurile de mai jos).

Donald Trump, investiție colosală din cripto, împreună cu arabii

Dezvăluirea este făcută de presa străină cu o zi înainte de întâlnirea dintre Donald Trump și prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman la Casa Albă, adăugând un accent geopolitic unei inițiative care îmbină dezvoltarea imobiliară cu tehnologiile din zona crypto. face în continuare afaceri, lucru pentru care a devenit, de altfel, cunoscut, de data asta dincolo de brandurile obișnuite asociate turismului premium. Șeful Americii introduce conceptul de investiție digitalizată într-o destinație considerată de lux, una care a început să fie frecventată în ultimii ani din ce în ce mai mulți români.

Lansarea proiectului lui Trump coincide cu revenirea pe scena internațională a lui Mohammed bin Salman, aflat la prima vizită oficială în după o pauză de șapte ani. Surse diplomatice indică faptul că întâlnirea de la Washington se va focusa pe teme precum apărarea, investițiile bilaterale și cooperarea nucleară, într-un context în care interesele familiei lui bin Salman și a lui Trump se intersectează tot mai des, scrie

Ce înseamnă tokenizare prin blockchain

Potrivit comunicatelor oficiale, resortul din Maldive va fi poziționat în segmentul ultra-kuxury și urmează să fie inaugurat până la finalul anului 2028. Este, practic, primul proiect de lux din zona hotelieră realizat prin tokenizare. Ce înseamnă, însă, faptul că proiectul nu se realizează prin bani cash sau nici măcar bani virtuali? Tokenizarea prin blockchain înseamnă să iei ceva real, un hotel, de pildă, și să îl ”rupi” în bucăți digitale pe care oamenii le pot cumpăra. Aceste bucăți se numesc tokenuri și sunt înregistrate într-un sistem digital ce nu poate fi falsificat (blockchain). Practic, oricine poate deveni investitor într-un proiect mare cu o sumă mică, iar partea celui care se implică poate fi vândută oricând, ca o acțiune.

Trump face afaceri cu arabii de mai mulți

Revenind la planul ambițios al lui Trump în Maldive, specificăm faptul că parteneriatul dintre Trump Organization și Dar Global nu e tocmai nou. Brandul familiei Trump este deja prezent în proiecte din Arabia Saudită, Qatar, Oman sau Emiratele Arabe Unite, prin intermediul companiei-mamă, Dar Al Arkan, unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din regiune. Diferența dintre proiectele din țările arabe și cel din Maldive este că vorbim pentru prima oară despre deschiderea proiectului către investiții fracționate prin blockchain. Directorul executiv al Dar Global, Ziad El Chaar, descrie inițiativa drept o schimbare de paradigmă în finanțarea turismului de lux, combinând destinații exclusiviste cu modalități inovatoare de investiție. Eric Trump, vicepreședintele executiv al Trump Organization spune că modelul său va stabili un nou reper pentru investițiile imobiliare.

Miliarde, miliarde, miliarde…

Potrivit estimărilor, doar în ultimul an, profiturile brute ale activităților digitale asociate familiei Trump ar depăși un miliard de dolari. Acești bani provin din lansarea de memecoin-uri, niște proiecte de stablecoin dezvoltate de copiii lui Donald și investiții conexe legate de bitcoin și infrastructuri digitale. Legătura lui Trump cu lumea arabă este una profundă de multă vreme. Ginerele lui Trump, Jared Kushner, a atras miliarde de dolari de la fondurile suverane din regiune pentru vehiculul său de investiții, Affinity Partners, inclusiv două miliarde de dolari din partea Public Investment Fund din Arabia Saudită. În același timp, Abu Dhabi, prin MGX, a cumpărat stablecoin-uri de două miliarde de dolari emise de World Liberty Financial, companie în care familia Trump deține participații pentru a le utiliza inclusiv în investiții de platforma Binance.