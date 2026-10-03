Sport

Donald Trump, invitat să-l conducă spre ring pe Tyson Fury la „Bătălia Marii Britanii”! „Dacă vine și Moartea cu coasa, să-i dăm drumul!”

Tyson Fury a anunțat că îi va cere președintelui Statelor Unite ale Ameiricii, Donald Trump, să-l însoțească spre ring înaintea super-meciului britanic cu Anthony Joshua.
Flaviu Popa
03.10.2026 | 22:03
Donald Trump invitat sal conduca spre ring pe Tyson Fury la Batalia Marii Britanii Daca vine si Moartea cu coasa sai dam drumul
ULTIMA ORĂ
Donald Trump, prieten cu Tyson Fury. FOTO: lowkickmma.com
ADVERTISEMENT

Mult așteptata „Bătălie a Marii Britanii”, programată pe 11 decembrie, pe Principality Stadium din Cardiff ar putea avea un invitat de seamă. Asta, după ce Tyson Fury a anunțat că vrea să-l roage pe Donald Trump să-l însoțească spre ring la meciul cu Anthony Joshua.

Tyson Fury l-a invitat pe Donald Trump să-l conducă spre ring în „Bătălia Marii Britanii”

Încă de la bun început, Joshua și-a dorit ca lupta să aibă loc în Marea Britanie, în timp ce Fury a adoptat o poziție mai „neutră”, conform Yahoo Sports. Unii fani s-ar fi așteptat ca relația apropiată dintre Fury și șeful UFC, Dana White, să ducă spre organizarea meciului undeva în SUA.

ADVERTISEMENT

Fury și-a exprimat în repetate rânduri susținerea pentru Donald Trump și a avut o apariție surpriză la UFC Freedom 250, organizat la Casa Albă, unde a purtat o șapcă pe care scria „Donald Trump for Prime Minister” („Donald Trump pentru funcția de prim-ministru”).

Asta, în ciuda problemelor pe care Fury le-a avut pentru a obține viza de SUA, pe fondul legăturilor sale cu presupusul lider al crimei organizate irlandeze și fost promoter Daniel Kinahan. Fury a susținut că problemele au fost rezolvate în urma unui efort comun al lui Trump și Dana White. Acum că meciul se va disputa la Cardiff, Tyson Fury anunță un coșmar logistic și vrea ca Donald Trump să-l însoțească spre ring.

ADVERTISEMENT
VIDEO Gest scandalos pe scenă: Un cunoscut trapper a fost filmat în timp...
Digi24.ro
VIDEO Gest scandalos pe scenă: Un cunoscut trapper a fost filmat în timp ce urina în timpul unui concert

Donald Trump este un „vechi prieten” al lui Tyson Fury, însă rămâne de văzut dacă va accepta invitația

„Îi voi face această propunere vechiului meu prieten și vom vedea dacă este disponibil. E puțin probabil, având în vedere situația în care se află în acest moment, fiind președintele Statelor Unite”, a comentat Tyson Fury. Posibila implicare a lui Trump nu este singura necunoscută din jurul evenimentului. Rolul lui Dana White în organizarea super-meciului a devenit un important punct de dispută.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Împăratul" a fost la înmormântare și imaginile fac înconjurul lumii: "E prima dată când văd așa ceva"

„Nu-mi pasă dacă este implicat Moș Crăciun în organizare. Nu există nimeni despre care să-mi spui că este implicat și eu să răspund că nu vreau să lupt. Dacă ar fi implicată Moartea cu coasa, aș spune: Hai, să-i dăm drumul. Haideți odată, să organizăm pur și simplu meciul. Contează dacă îl promovează Iepurașul de Paște? Până la urmă, hai pur și simplu să ne luptăm. Meciul acesta se pregătește de aproximativ zece ani și toată lumea a încercat să-l organizeze, dar nu s-a întâmplat”, a remarcat Tyson Fury.

ADVERTISEMENT

Tyson Fury și Anthony Joshua sunt considerați doi dintre cei mai mari boxeri britanici ai generației lor, ambii foști campioni mondiali la categoria grea și rivali de aproape un deceniu. În condițiile în care nu s-au întâlnit niciodată într-un meci oficial, acest eveniment este atât de așteptat tocmai pentru că ar închide, în sfârșit, disputa despre cei doi mari grei britanici ai acestei generației noastre.

Zidane pune capăt „paradei modei” la naționala Franței! Mbappe și compania rămân fără...
Fanatik
Zidane pune capăt „paradei modei” la naționala Franței! Mbappe și compania rămân fără ținutele scumpe și fără frizerii personali
“Căderea mentală a Regelui Gică Hagi”. Daniel Șendre, licențiat în neuroscience, explică unde...
Fanatik
“Căderea mentală a Regelui Gică Hagi”. Daniel Șendre, licențiat în neuroscience, explică unde a greșit psihologic selecționerul României cu Polonia
Marcel Coraș, între ironie și satiră după al treilea eșec al naționalei: „Noi...
Fanatik
Marcel Coraș, între ironie și satiră după al treilea eșec al naționalei: „Noi nu am făcut vreun punct în acest set?”
Tags:
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
Fostul jucător de la Dinamo: 'Era normal ca Hagi să își dea demisia...
iamsport.ro
Fostul jucător de la Dinamo: 'Era normal ca Hagi să își dea demisia după meci! A venit la națională ca să îl ia pe Ianis, care nu mai era convocat de alt selecționer'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!