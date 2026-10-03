Donald Trump, invitat să-l conducă spre ring pe Tyson Fury la „Bătălia Marii Britanii”! „Dacă vine și Moartea cu coasa, să-i dăm drumul!”

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Mult așteptata „Bătălie a Marii Britanii”, programată pe 11 decembrie, pe Principality Stadium din Cardiff ar putea avea un invitat de seamă. Asta, după ce Tyson Fury a anunțat că vrea să-l roage pe Donald Trump să-l însoțească spre ring la meciul cu Anthony Joshua.

Tyson Fury l-a invitat pe Donald Trump să-l conducă spre ring în „Bătălia Marii Britanii”

Încă de la bun început, Joshua și-a dorit ca lupta să aibă loc în Marea Britanie, în timp ce Fury a adoptat o poziție mai „neutră”, conform . Unii fani s-ar fi așteptat ca relația apropiată dintre Fury și șeful UFC, Dana White, să ducă spre organizarea meciului undeva în SUA.

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Fury și-a exprimat în repetate rânduri susținerea pentru , organizat la Casa Albă, unde a purtat o șapcă pe care scria „Donald Trump for Prime Minister” („Donald Trump pentru funcția de prim-ministru”).

Asta, în ciuda problemelor pe care Fury le-a avut pentru a obține viza de SUA, pe fondul legăturilor sale cu presupusul lider al crimei organizate irlandeze și fost promoter Daniel Kinahan. Fury a susținut că problemele au fost rezolvate în urma unui efort comun al lui Trump și Dana White. Acum că meciul se va disputa la Cardiff,

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Donald Trump este un „vechi prieten” al lui Tyson Fury, însă rămâne de văzut dacă va accepta invitația

„Îi voi face această propunere vechiului meu prieten și vom vedea dacă este disponibil. E puțin probabil, având în vedere situația în care se află în acest moment, fiind președintele Statelor Unite”, a comentat Tyson Fury. Posibila implicare a lui Trump nu este singura necunoscută din jurul evenimentului. Rolul lui Dana White în organizarea super-meciului a devenit un important punct de dispută.

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„Nu-mi pasă dacă este implicat Moș Crăciun în organizare. Nu există nimeni despre care să-mi spui că este implicat și eu să răspund că nu vreau să lupt. Dacă ar fi implicată Moartea cu coasa, aș spune: Hai, să-i dăm drumul. Haideți odată, să organizăm pur și simplu meciul. Contează dacă îl promovează Iepurașul de Paște? Până la urmă, hai pur și simplu să ne luptăm. Meciul acesta se pregătește de aproximativ zece ani și toată lumea a încercat să-l organizeze, dar nu s-a întâmplat”, a remarcat Tyson Fury.

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Tyson Fury și Anthony Joshua sunt considerați doi dintre cei mai mari boxeri britanici ai generației lor, ambii foști campioni mondiali la categoria grea și rivali de aproape un deceniu. În condițiile în care nu s-au întâlnit niciodată într-un meci oficial, acest eveniment este atât de așteptat tocmai pentru că ar închide, în sfârșit, disputa despre cei doi mari grei britanici ai acestei generației noastre.