Donald Trump, ironizat de fostul președinte al Rusiei: „A dat ultimatum. Lumea a tremurat”

Președintele SUA, Donald Trump, a schimbat foaia cu Vladimir Putin și a anunțat recent că va livra noi arme către Ucraina. În același timp, liderul de la Casa Albă a anunțat sancțiuni dure pentru țările care vor cumpăra produse rusești.

Reacția președintelui american a fost drastică: până când Rusia nu va accepta un acord de pace cu Ucraina, SUA va impune sancțiuni radicale tuturor țărilor care vor mai cumpăra produse rusești. Mai mult decât atât, președintele american a menționat că îi dă la dispoziție 50 de zile lui Vladimir Putin pentru a se gândi la această decizie.

a fost luată în râs de oficialii de la Kremlin. Fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, nu s-a arătat deloc impresionat de reacția lui Donald Trump. Acesta a postat un mesaj pe platforma X în care îl ironizează direct pe oficialul american, lăsând să se înțeleagă că nimeni nu s-a „speriat” de amenințarea lui.

”Trump a dat Kremlinului un ultimatum teatral. Lumea a tremurat, așteptându-se la consecințe. Europa beligerantă a fost dezamăgită. Rusiei nu i-a păsat”, a scris Dmitri Medvedev pe platforma X.

Trump issued a theatrical ultimatum to the Kremlin.

The world shuddered, expecting the consequences.

Belligerent Europe was disappointed.

Russia didn’t care.

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE)