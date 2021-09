Donald Trump își dă în judecată nepoata și publicația New York Times. Ce acuzaţii face fostul președinte american

Mary Trump, nepoata lui , și publicația New York Times au fost date în judecată de fostul președinte american. Acesta acuză că a fost „orchestrat un complot necinstit”, pentru a obține acte confidențiale cu privire la situația sa financiară și taxele pe care le-a plătit statului.

Femeia în vârstă de 56 de ani este chemată în fața judecătorilor pentru că ar fi încălcat un acord de confidențialitate, prin care i se interzicea publicarea respectivelor documente. Trei jurnaliști ai publicației menționate mai sus sunt și ei implicați în această poveste.

Procesul a fost intentat la New York, iar fostul președinte american afirmă că cei patru au complotat împotriva sa.

Jurnaliștii New York Times Susanne Craig, David Barstow și Russell Buettner sunt acuzați că „au contactat-o pe Mary Trump și că au lucrat cu ea pentru a acționa în virtutea unei răzbunări personale” față de el.

În anul 2020, Mary Trump a publicat o carte: „Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” (n. red. – Prea mult și niciodată suficient: Cum familia mea l-a creat pe cel mai periculos om al lumii).

În respectiva carte, autoarea descrie familia Trump ca fiind una „complet disfuncțională”. Ea a spus și că aceasta „i-a imprimat lui Donald Trump trăsături de personalitate precum narcisismul, predispoziția spre a hărțui oameni și delirul măreției proprii”.

Cu toate că fostul președinte american și familia sa au încercat să blocheze publicarea cărții tot în instanță, acesta a ajuns pe rafturi. Tot acordul de confidențialitate a fost argumentul și pentru respectivul proces.

Ce informații divulga cartea lui Mary Trump

În cartea sa, Mary Trump a povestit cum a furnizat documente fiscale ale lui Trump publicației New York Times. Pe baza acestora, a fost scris un material de 14.000 de cuvinte.

Au fost descrise „schemele dubioase” făcute de fostul președinte în 1990, inclusiv „înșelăciuni prin care și-a mărit averea moștenită de la părinți”.

Purtătorii de cuvânt ai publicației au explicat că articolele cu privire la situația financiară a lui Trump „au informat cetățenii cu privire la un subiect de interes public”. Ei au adăugat demersul acestuia este „o încercare de a reduce la tăcere organizații de presă independente”.

a respins mereu afirmațiile și acuzațiile din cartea nepoatei sale. Acum, el cere în instanță daune de 100 de milioane de dolari, susținând că „a suferit daune semnificative.”