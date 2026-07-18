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Donald Trump l-a criticat pe Thomas Tuchel după ce Anglia a ratat calificarea în finala CM 2026: „L-au pus pe cel mai bun jucător al lor să apere?”

Anglia a cedat cu 1-2 în fața Argentinei în semifinalele CM 2026, ratând astfel șansa de a juca marea finală cu trofeul pe masă. Președintele Donald Trump i-a criticat pe britanici. Ce a spus, de fapt, liderul SUA.
Mihai Dragomir
18.07.2026 | 08:30
Donald Trump la criticat pe Thomas Tuchel dupa ce Anglia a ratat calificarea in finala CM 2026 Lau pus pe cel mai bun jucator al lor sa apere
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Ce i-a reproșat Donald Trump lui Thomas Tuchel după ce Anglia a ratat șansa să joace finala CM 2026. Foto: Colaj FANATIK.
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Finala CM 2026 se va disputa între Spania și Argentina. Donald Trump a trimis săgeți către naționala Angliei după ce a cedat în fața sud-americanilor în semifinale. Ce i-a reproșat selecționerului Thomas Tuchel, de fapt.

Donald Trump, reproșuri pentru Anglia la CM 2026

Anglia a ratat și în acest an șansa de a lupta pentru trofeul Cupei Mondiale. Britanicii s-au văzut învinși de Argentina în semifinale, după ce au condus. Donald Trump, cel care și-a anunțat prezența pe stadion la marea finală, a avut un mesaj pentru selecționerul Thomas Tuchel. Liderul SUA nu a fost de acord cu decizia antrenorului.

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„În Anglia aveți un jucător extraordinar, cu care am jucat golf, și anume Harry Kane… și poate că Anglia a făcut o greșeală când l-a folosit ca jucător defensiv. Au preluat conducerea și l-au pus pe cel mai bun jucător al lor să apere?”, a declarat Donald Trump, citat de Fabrizio Romano.

Ce a declarat Thomas Tuchel după Anglia – Argentina 1-2

Thomas Tuchel a fost de părere că echipa lui a făcut cel mai bun meci de la acest turneu contra Argentinei. El nu concepe faptul că lumea preferă să se lege de schimbările efectuate în detrimentul aprecierii jocului prestat de elevii săi. „Am fost aproape, dar nu am putut menține nivelul după ce am marcat. (n.r. Despre jucătorii introduși pe teren pe parcurs) Am făcut și schimbări ofensive în ultimele meciuri, am încercat doar să-i ajutăm pe jucători. Desigur, responsabilitatea este a antrenorului și, dacă nu merge bine, este ușor să spui că a fost greșit.

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Nu este nicio problemă, pot înțelege că aceste discuții există și că există milioane de antrenori după meci care știu mai bine. (n.r. Dacă schimbările au pus o presiune suplimentară pe apărare) Poți discuta asta cu un milion de antrenori, dar eu trebuie să iau o decizie pe teren. Am analizat meciul și am făcut-o într-un anumit fel, așa că aceasta este responsabilitatea mea. Am făcut unul dintre cele mai bune meciuri ale noastre, poate cel mai bun meci al nostru în circumstanțele date!”, spunea selecționerul Angliei după meci.

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Ce a spus Harry Kane

Cel mai afectat dintre jucători a fost Harry Kane. Atacantul lui Bayern Munchen a descris cum a fost pentru el și colegii săi să se vadă scoși din cursa pentru marele trofeu. „Sunt supărat pentru băieți, supărat pentru toată lumea – echipă, staff, suporteri. Suntem pur și simplu devastați, pentru că am muncit enorm să ajungem aici, iar băieții au dat totul pe teren – au pus la bătaie fiecare picătură de energie, sânge, sudoare și lacrimi. Așa că, să nu reușim la final este o lovitură cruntă”, a afirma atacantul după meci.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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