Donald Trump l-a criticat pe Thomas Tuchel după ce Anglia a ratat calificarea în finala CM 2026: „L-au pus pe cel mai bun jucător al lor să apere?”

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Finala CM 2026 se va disputa între Spania și Argentina. Donald Trump a trimis săgeți către naționala Angliei după ce a cedat în fața sud-americanilor în semifinale. Ce i-a reproșat selecționerului Thomas Tuchel, de fapt.

Donald Trump, reproșuri pentru Anglia la CM 2026

Anglia a ratat și în acest an șansa de a lupta pentru trofeul Cupei Mondiale. Britanicii s-au văzut învinși de Argentina în semifinale, după ce au condus. , a avut un mesaj pentru selecționerul Thomas Tuchel. Liderul SUA nu a fost de acord cu decizia antrenorului.

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„În Anglia aveți un jucător extraordinar, cu care am jucat golf, și anume Harry Kane… și poate că Anglia a făcut o greșeală când l-a folosit ca jucător defensiv. Au preluat conducerea și l-au pus pe cel mai bun jucător al lor să apere?”, a declarat Donald Trump, citat de Fabrizio Romano.

🚨 President Donald Trump on Thomas Tuchel decisions: “You have a great player in England, who I played golf with, he is Harry Kane… …and maybe England MADE A MISTAKE when they put him as a defensive player”. “They took a lead and they put their best player at defending?” — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

Ce a declarat Thomas Tuchel după Anglia – Argentina 1-2

. El nu concepe faptul că lumea preferă să se lege de schimbările efectuate în detrimentul aprecierii jocului prestat de elevii săi. „Am fost aproape, dar nu am putut menține nivelul după ce am marcat. (n.r. Despre jucătorii introduși pe teren pe parcurs) Am făcut și schimbări ofensive în ultimele meciuri, am încercat doar să-i ajutăm pe jucători. Desigur, responsabilitatea este a antrenorului și, dacă nu merge bine, este ușor să spui că a fost greșit.

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Nu este nicio problemă, pot înțelege că aceste discuții există și că există milioane de antrenori după meci care știu mai bine. (n.r. Dacă schimbările au pus o presiune suplimentară pe apărare) Poți discuta asta cu un milion de antrenori, dar eu trebuie să iau o decizie pe teren. Am analizat meciul și am făcut-o într-un anumit fel, așa că aceasta este responsabilitatea mea. Am făcut unul dintre cele mai bune meciuri ale noastre, poate cel mai bun meci al nostru în circumstanțele date!”, spunea selecționerul Angliei după meci.

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Ce a spus Harry Kane

Cel mai afectat dintre jucători a fost Harry Kane. Atacantul lui Bayern Munchen a descris cum a fost pentru el și colegii săi să se vadă scoși din cursa pentru marele trofeu. „Sunt supărat pentru băieți, supărat pentru toată lumea – echipă, staff, suporteri. Suntem pur și simplu devastați, pentru că am muncit enorm să ajungem aici, iar băieții au dat totul pe teren – au pus la bătaie fiecare picătură de energie, sânge, sudoare și lacrimi. Așa că, să nu reușim la final este o lovitură cruntă”, a afirma atacantul după meci.