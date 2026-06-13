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Donald Trump l-a sunat pe Mauricio Pochettino înainte de SUA – Paraguay! Ce i-a spus președintele american. Video

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a vorbit cu selecționerul naționalei americane, Mauricio Pochettino, înainte de partida cu Paraguay de la Cupa Mondială.
Bogdan Mariș
13.06.2026 | 09:15
Donald Trump la sunat pe Mauricio Pochettino inainte de SUA Paraguay Ce ia spus presedintele american Video
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Președintele SUA, Donald Trump (79 de ani) a vorbit la telefon cu selecționerul naționalei americane, Mauricio Pochettino (54 de ani), înainte de primul meci de la Cupa Mondială. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
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Donald Trump (79 de ani) nu a fost prezent pe stadion pentru ceremonia de deschidere organizată în SUA înainte de Cupa Mondială, care a fost urmată și de meciul dintre naționala americană și Paraguay, însă a vorbit la telefon cu selecționerul Mauricio Pochettino (54 de ani), dialogul fiind postat pe rețelele sociale de Federația din SUA.

Donald Trump a vorbit la telefon cu Mauricio Pochettino înainte de SUA – Paraguay

Cu o zi înainte ca SUA să debuteze la turneul final, Donald Trump a fost sunat de către Andrew Giuliani, directorul executiv al Grupului de lucru al Casei Albe pentru Cupa Mondială, care era alături de selecționerul Mauricio Pochettino și de cei 26 de jucători. Președintele american a purtat un scurt dialog cu tehnicianul și i-a spus acestuia că SUA poate ridica în premieră trofeul.

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„Ești un tip fantastic, un antrenor fantastic, sunt conștient de toate succesele tale și de cât de buni sunt jucătorii. Cred că aveți o șansă foarte bună să mergeți până la capăt. Vreau să vă doresc mult noroc”, a spus Donald Trump. „Vă mulțumesc foarte mult pentru sprijinul dumneavoastră, domnule președinte. Vom face tot posibilul ca atât dumneavoastră, cât și întreaga țară să fiți mândri de această echipă”, a fost replica lui Mauricio Pochettino.

Americanii au debutat la Cupa Mondială cu un succes, surclasând naționala din Paraguay cu 4-1. Echipa pregătită de Mauricio Pochettino are prima șansă la câștigarea grupei D, urmând să mai întâlnească Australia la Seattle, pe 19 iunie, de la ora 22:00, și Turcia în California, pe 26 iunie, de la ora 05:00. Cea mai importantă performanță a naționalei din SUA la CM este locul 3 ocupat la ediția inaugurală din 1930.

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Ce a declarat Mauricio Pochettino după SUA – Paraguay 4-1

Mauricio Pochettino a fost extrem de încântat de succesul obținut contra naționalei din Paraguay, în fața celor peste 70.000 de fani prezenți pe SoFi Stadium. „Jucătorii merită laude pentru această prestație. Nu este vorba doar de nume, ci despre colectiv. Echipa a fost uimitoare. Un lucru pe care trebuie să-l lăudăm astăzi este efortul colectiv și abordarea jocului.

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Fanii au fost incredibili. În numele întregii echipe, mulțumim mult fanilor. Energia transmisă echipei a fost uimitoare. Sunt atât de mândru, suntem cu toții atât de mândri. Cred că prin acest rezultat câștigăm fani, adăugăm fani acestui sport în America”, a spus antrenorul argentinian, conform The Athletic. În timpul partidei dintre SUA și Paraguay, arbitrul olandez Danny Makkelie a aplicat în premieră o regulă introdusă de FIFA pentru această Cupă Mondială.

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