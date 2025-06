Donald Trump, mesaj alarmant pentru România. ”Este posibil” ca Vladimir Putin să aibă ambiții teritoriale dincolo de Ucraina

Președintele american Donald Trump a făcut o serie de declarații îngrijorătoare la finalul summitului NATO de la Haga. Liderul de la Casa Albă a discutat despre războiul care se poartă de ani de zile între Rusia și Ucraina și a punctat că negocierile sunt mai grele decât a crezut.

Cât despre promisiunea pe care a făcut-o chiar el la început de mandat, conform căreia va pune capăt războiului dintre ruși și ucraineni în 24 de ore, Trump spune că a fost doar „o glumă”. Liderul SUA a menționat că realitatea este mult mai gravă, iar sunt mult mai complicate decât a crezut inițial.

Întrebat dacă președintele Rusiei, Vladimir Putin, ar putea să meargă mai departe de Ucraina, Trump a răspuns că „este posibil”. Oficialul american a mai menționat că îl consideră pe liderul rus „un om complicat” care este „îndrumat greșit”.

“Este posibil. Îl consider o persoană îndrumată greșit. Este un om mai complicat decât am anticipat. Ar trebui să iasă din acest război, care s-a dovedit un dezastru pentru el”, a declarat Donald Trump, când a fost întrebat dacă liderul rus ar avea în vizor mai multe țări.

Trump says „we’ll see if we can send some Patriot missiles to Ukraine.”

— Tim White (@TWMCLtd)