Donald Trump, mesaj dur pentru naționala Iranului înainte de Cupa Mondială: ”Pentru propria lor viață și siguranță le spun asta!”

Deși a obținut biletele pentru Cupa Mondială din vară, naționala Iranului nu este sigură de participare. Președintele american Donald Trump a transmis un mesaj cu puțin înainte de startul turneului final.

Sfatul lui Donald Trump pentru naționala Iranului înaintea Cupei Mondiale

Conflictul dintre Statele Unite ale Americii și Iran pune sub semnul întrebării participarea persanilor la Cupa Mondială, competiție care va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie și va fi găzduită de americani, alături de Canada și Mexic.

Cu trei luni înainte de startul celei mai mari competiții fotbalistice, președintele Donald Trump a avut un mesaj extrem de dur pentru naționala Iranului. El le-a transmis jucătorilor că pentru siguranța vieții lor mai bine nu ar veni în SUA.

”Echipa națională de fotbal a Iranului este binevenită la Cupa Mondială, dar chiar nu cred că este potrivit ca ei să fie acolo, pentru propria lor viață și siguranță. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni! Președintele DONALD J. TRUMP”, este postarea făcută de președintele american, pe rețeaua Truth Social.

Reacția este una neașteptată, mai ales că, săptămâna trecută, chestionat pe aceeași temă de publicația americană Politico, Donald Trump nu a intrat în detalii. ”Chiar nu-mi pasă”, a declarat el.

Iranienii refuză să joace la Cupa Mondială

Comentariile făcute de președintele american vin la o zi după ce ministrul Sportului din Iran, Ahmad Doyanmali, a anunțat că , după ce atacurile americane și israeliene l-au ucis pe liderul suprem Ali Khamenei și au declanșat un val de represalii.

”Ținând cont de faptul că acest guvern corupt ne-a asasinat liderul, nu există condiții pentru a participa la Cupa Mondială. Ne-au fost impuse două războaie în opt sau nouă luni și mii de cetățeni au fost uciși.

Așadar, nu există posibilitatea de a participa. Dacă țara gazdă ar fi fost alta, comunitatea internațională ar fi reacționat cu siguranță și ar fi retras drepturile de găzduire”, a spus oficialul iranian.

FIFA încearcă să medieze conflictul

Prezent la Casa Albă la începutul săptămânii, președintele FIFA, Gianni Infantino, a mărturisit că a stat de vorbă cu președintele Donald Trump și acesta l-a asigurat că .

”M-am întâlnit cu președintele Statelor Unite, Donald J. Trump, și am vorbit și despre situația actuală din Iran și despre faptul că echipa națională a Iranului este calificată la Cupa Mondială. În timpul discuțiilor, președintele Trump a reiterat faptul că echipa Iranului este, bineînțeles, binevenită la turneul din SUA.

Cu toții avem nevoie ca un eveniment precum Cupa Mondială să aducă oamenii împreună, acum mai mult ca niciodată, și îi mulțumesc sincer președintelui Statelor Unite pentru sprijinul său, deoarece demonstrează încă o dată că fotbalul unește lumea”, a afirmat Infantino.

Cine ar putea înlocui Iran la Cupa Mondială

Reprezentativa iraniană, care își stabilise inițial cartierul general pe timpul turneului final în Tucson, statul Arizona, a fost repartizată în Grupa G la Cupa Mondială și ar urma să întâlnească formațiile din Noua Zeelandă, Belgia și Egipt. Toate cele trei jocuri sunt programate să aibă loc pe teritoriul american, două la Inglewood și unul la Seattle.

În cazul în care Iranul nu va juca la Cupa Mondială, FIFA va trebui să desemneze reprezentativa care o va înlocui. Cea mai la îndemână decizie este chemarea naționalei Irakului, calificată pentru barajul intercontinental de la finalul lunii martie.