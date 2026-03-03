Donald Trump, noi îngrijorări cu privire la starea sa de sănătate. Ce are pe gât și cât de gravă ar fi problema. „Crizele îl pot deregla puțin”

ADVERTISEMENT

Președintele SUA, Donald Trump, a participat, luni, la o ceremonie de decernare a Medaliei Libertății la Casa Albă, astfel că au apărut noi întrebări cu privire la starea sa de sănătate. Acesta a fost surprins cu o pată roșie pe gât, dar și cu fond de ten la nivelul mâinii. Medicul său nu a oferit prea multe detalii, iar cauzele pot fi multiple. Ce spun, totuși, specialiștii.

Donald Trump stârnește noi îngrijorări cu privire la starea sa de sănătate

Liderul SUA, Donald Trump, a fost surprins, luni, la Casa Albă cu o erupție roșie în zona gâtului. Imaginile s-au viralizat, astfel că întrebările au început să apară. Aceasta se afla pe partea dreaptă, extinsă de la spatele urechii până la linia părului. Jurnaliștii au început să pună întrebări, însă medicul de la Casa Albă, dr. Sean Barbabella, nu a dat foarte multe detalii.

ADVERTISEMENT

„Președintele Trump folosește pe partea dreaptă a gâtului o cremă foarte folosită, care este un tratament preventiv pentru piele. Președintele folosește acest tratament de o săptămână, iar roșeața se așteaptă să dureze câteva săptămâni”, a declarat Barbabella, conform . Cu toate acestea, nu a precizat despre ce cremă sau afecțiune ar fi vorba și nici de când se confruntă cu această problemă.

Cât de gravă ar fi problema

FANATIK a discutat cu dr. Eduard Mihăilă, medic dermatologie și venerologie. Acesta a analizat fotografiile apărute în spațiul public, de la evenimentul de la și susține că, având în vedere că pielea este descuamată, iar iritația se întinde până la linia părului, ar fi vorba doar despre dermatită seboreică.

ADVERTISEMENT

„La persoanele în vârstă excesul de sebum poate să fie mai mare decât la un tânăr. Și în cazul în care lucrul ăsta se resfrânge și asupra scalpului, părul se îngrașă mai des și apar scuame exact la nivelul graniței dintre păr și zona nepăroasă a capului, a feței și se prelungește și cu ceafa, cu zona cervicală. Prin urmare, el acolo are o dermatită seboreică datorată și de faptul că poartă cămășile astea. Dermatita este iritată de acest lucru. Nu e nimic grav la el, el e destul de puternic la aproape 80 de ani. Nu pare a fi nimic serios, dar într-adevăr, el are un ten seboreic. Vedem și când sunt filmările, îi lucește fața pentru că secrețiile de sebum sunt în exces. Iar acum el este într-o perioadă stresantă în care sebumul se secretă și mai în exces”, a declarat dermatologul Eduard Mihăilă.

ADVERTISEMENT

Într-un raport medical publicat de Casa Albă în aprilie 2025 se menționa faptul că acestuia i s-a recomandat o cremă cu mometazonă. În acest context, dr. Mihăilă a menționat că mometazona este un corticoid și nu ar avea legătură cu afecțiunea cu care s-ar confrunta la acest moment.

Doctor in the house, what is that on Donald Trump neck?😳 — Waltino. K👑 (@MagnificentKin6)

ADVERTISEMENT

Vânătăile de pe mână au fost acoperite cu fond de ten

Nu este prima oară când își face apariția cu o vânătaie pe mână. Astfel, în timpul ceremoniei de luni, liderul american a folosit fond de ten pentru a o acoperi. Acesta mai fusese fotografiat cu mâinile învinețite și gleznele umflate. Oficialii Casei Albe au încercat să nu facă un subiect din asta și au dat vina pe „strângerile frecvente de mână”, conform sursei menționate.

Cu toate acestea, Trump a declarat pentru publicația The Wall Street Journal, în ianuarie, că vânătăile au apărut în urma administrării unei doze mari de aspirină.

„Se spune că aspirina e bună pentru subțierea sângelui, iar eu nu vreau sânge gros care să-mi curgă prin inimă. Vreau sânge fin, subțire și frumos. Are sens?”, a declarat liderul de la Casa Albă.

În acest context, medicul Eduard Mihăilă a declarat pentru FANATIK faptul că este posibil ca președintele Donald Trump să sufere de o boală a articulațiilor inflamatorii, precum guta. El a explicat faptul că poate determina dureri și inflamații la nivelul articulațiilor și deși apare mai frecvent la picioare, afecțiunea poate fi și la mâini.

„E vorba, probabil, de o boală inflamatorie articulară, ori are poliartită reumatoită, ori gută. Deci în orice caz este o boală articulară inflamatorie. În rest el este strong. Merge el puțin șchiop, deci el ar putea să aibă gută. Asta se face de la excesul de carne. Carnea împreună cu alcoolul influențează. Asta ar putea să-l aducă într-o fază de criză. Dacă el e atent cu alimentația, ceea ce nu prea pare, că e cam obez, e posibil să fie într-o criză. Crizele sunt dureroase și îl pot deregla puțin și pe plan emoțional, astfel încât să ia și niște decizii prostești”, a mai declarat dermatologul Eduard Mihăilă.