Donald Trump nu s-a ferit de cuvinte după Spania – Argentina 1-0, finala CM 2026: „Asta cred!”

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Spania este marea câștigătoare de la CM 2026, asta după ce trupa lui Luis De La Fuente a obținut victoria cu Argentina în prelungiri, scor 1-0. Donald Trump a fost prezent la meci, fiind cel care s-a ocupat la final de festivitatea de premiere. Ce a spus liderul SUA după fluierul final.

Donald Trump a dat verdictul după finala CM 2026

Ibericii au adăugat un nou trofeu în colecție după o finală contra deținătoarei titlului, Argentina, care se impusese la ediția din 2022. După meci, președintele Statelor Unite ale Americii nu s-a ferit să spună că Spania a arătat mult mai bine față de adversara ei.

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„Cred că ambele echipe au jucat bine. Aș spune că Spania a arătat mai bine. Dar ambele echipe au ajuns în finală. Deci a fost foarte interesant. Părea că Spania a dominat, dar a fost un meci strâns. A fost grozav, un eveniment grozav”, a spus Donald Trump, după finala Cupei Mondiale 2026, potrivit celor de la

Cine a fost singurul fotbalist care n-a dat mâna cu Donald Trump

Un fotbalist implicat în finala Cupei Mondiale nu i-a strâns mâna președintelui SUA. El a refuzat să se salute, așa cum se obișnuiește, cu liderul de stat în timpul ceremoniei de premiere. Mai exact, fundașul argentinian Cristian Romero (28 de ani) a șocat lumea prin gestul său.

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El l-a salutat pe șeful FIFA, Gianni Infantino, din partea căruia a primit și medalia de argint, iar apoi a trecut prin fața lui Donald Trump. Romero a dat totuși mâna cu Mark Carney, prim-ministrul Canadei, și cu Claudia Sheinbaum, președinta Mexicului.