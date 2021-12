Donald Trump o critică pe Meghan Markle: „Cred că Harry a fost folosit într-un mod oribil”

Donald Trump a criticat-o dur pe Meghan Markle, soția Prințului Harry. Fostul președinte SUA este de părere că Duce de Sussex nu are deloc respect pentru familia regală britanică, mai ales pentru Regina Elisabeta a II-a.

Trump a mai spus că fosta actriță l-a „folosit” pe Prințul Harry într-un mod „oribil”. Politicianul nu este deloc de acord cu comportamentul soției Prințului Harry față de familia regală.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu acordat fostului politician Nigel Farage. Materialul încă nu a apărut, însă deja a apărut un clip de promovare în mediul online.

a declarat că nu a fost niciodată un admirator al Ducesei de Sussex și este de părere că aceasta l-a folosit pe Prințul Harry și i-a distrus acestuia relația cu familia regală, notează .

Meghan Markle a „rănit-o” pe regină prin comportamentul ei, a mai ținut să menționeze Trump.

„Nu sunt fanul ei. Nu am fost niciodată, din prima zi. Cred că Harry a fost folosit într-un mod oribil şi într-o zi va regreta acest lucru. După părerea mea, i-a distrus relaţia cu familia şi a rănit-o pe regină”, a declarat Donald Trump în interviul menționat.

‘I’m not a fan of hers at all and I think she’s very disrespectful to the Queen.’

Donald Trump tells what he thinks about Duchess of Sussex Meghan Markle.

