Donald Trump, o nouă cerință controversată, înainte de Cupa Mondială 2026. Toți fanii, inclusiv românii, sunt direct vizați

O nouă propunere a administrației Trump ar impune celor care vizitează SUA, pe durata turneului final, să furnizeze date despre activitatea lor pe rețelele sociale din ultimii cinci ani. Activitatea ar urma să fie revizuită, ca o condiție de intrare. Anunțul a apărut cu doar șase luni înainte de începerea Cupei Mondiale 2026. Statele Unite organizează turneul împreună cu Mexic și Canada.

Ce cerință a adăugat Donald Trump pentru suporteri

Serviciul Vamal și Protecția Frontierei din SUA (CBP), o ramură a Departamentului pentru Securitate Internă al președintelui Donald Trump, a înaintat modificări propuse la Sistemul Electronic de Autorizare a Călătoriilor (ESTA), conform unui anunț publicat în Registrul Federal, .

„Pentru a ține cont de Ordinul Executiv 14161 din ianuarie 2025 (Protejarea Statelor Unite împotriva teroriștilor străini și a altor amenințări la adresa securității naționale și publice), CBP include rețelele sociale ca o cerință obligatorie pentru solicitările ESTA. Acest lucru va impune solicitanților ESTA să furnizeze date despre rețelele lor sociale din ultimii cinci ani”, au anunțat oficialii americani, potrivit mundodeportivo.com.

Nu este deocamdată clar exact cum se vor desfășura evaluările pe rețelele sociale sau ce anume ar determina guvernul să oprească intrarea unui străin în țară. FIFA, forul condus de Gianni Infantino, nu a comentat pe această temă.

Pe cine trebuie să învingă România pentru a se califica la Cupa Mondială 2026

La turneul final din SUA ar putea ajunge și reprezentativa României. În primă fază, în martie, “tricolorii” vor trebui să învingă pe Turcia, la Istanbul. , arena lui Beșiktaș, cu o capacitate de 42.590 de locuri.

Ulterior, dacă depășește Turcia, România va înfrunta învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo. Dacă va trece și de play-off, selecționata lui Mircea Lucescu se califică la Cupa Mondială 2026. Acolo va juca în grupă cu SUA, Australia și Paraguay.

Astfel, inclusiv suporterii echipei naționale, în cazul în care România se va califica la turneul final mondial, ar urma să fie vizați de cea mai recentă cerință a lui Donald Trump, cu privire la intrarea în SUA.

În cazul unei calificări, fanii “tricolorilor” vor încerca să meargă în număr cât mai mare în SUA. În special că România nu a mai fost la un turneu final mondial de 28 de ani.