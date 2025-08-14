Donald Trump, optimist înainte de întâlnirea cu Vladimir Putin: “Cred că e convins că va încheia un acord”

Cu o zi înainte de întâlnirea cu Vladimir Putin, președintele american Donald Trump este optimist în privința rezultatelor de după summit, programat vineri, 15 august, în Alaska, la ora 22:30 a României.

Joi, liderul de la Casa Albă a estimat că Putin este pregătit să încheie un acord cu scopul de a pune capăt războiului din Ucraina, început de trei ani și jumătate. Acesta poate fi convenit, însă, doar dacă va fi o întâlnire la care să fie prezent și Volodimir Zelenski. Despre o astfel de întâlnire se poate vorbi doar după cea de mâine.

În același timp, chiar dacă este optimist în legătură cu , Donald Trump nu exclude posibilitatea ca aceasta să nu aibă succes în privința încheierii războiului.

“Cred acum că el (n.r. Putin) este convins că va încheia un acord. Cred că o va face, şi vom afla asta”, a declarat Donald Trump la Fox News Radio, potrivit .

“Această întâlnire va deschide calea pentru o alta”, a continuat președintele SUA, făcând referire la o posibilă întâlnire la care să participe alături de Putin și Zelenski. Pentru un astfel de summit, sunt examinate alte trei locații, printre care și Alaska. Acolo, președintele Ucrainei ar putea veni după întâlnirea de mâine, în cazul în care se va încheia cu succes.

Președintele SUA, detalii despre un posibil summit la care să participe Zelenski

“A doua întâlnire va fi foarte, foarte importantă, întrucât va fi cea la care ei vor încheia un acord”, a mai spus Trump. Liderul de la Casa Albă a precizat, din nou, că un acord de pace va presupune concesii teritoriale. Zelenski a spus, inițial, că .

“Nu vreau să folosesc termenul ‘împărţirea lucrurilor’, dar, într-un anumit fel, nu este un termen greşit. Vor exista schimburi în ce priveşte frontierele, teritoriile”, a adăugat președintele SUA.

Donald Trump spune că există o probabilitate de “25%” ca summitul să se termine cu un eșec. În acest caz, președintele american se va ocupa în continuare de conducerea SUA. Nu va mai fi, însă, implicat în negocierile de soluționare a războiului dintre Rusia și Ucraina. Dacă întâlnirea se va încheia cu vești bune, acesta îl va suna imediat pe Zelenski.

“În funcţie de ce se întâmplă la întâlnirea mea (cu Putin), îi voi telefona preşedintelui Zelenski şi îl voi anunţa dacă se pot întâlni”, a mai spus el.