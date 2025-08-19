Donald Trump: „Pacea în Ucraina îmi va aduce un bilet în rai! Putin? Nu voia să vorbească cu liderii europeni”

Donald Trump a acordat un interviu pentru Fox News, la o zi după întâlnirea cu Volodimir Zelenski și liderii europeni, în cadrul căruia a declarat că Marea Britanie, Franța și Germania vor să-și trimită soldații în Ucraina pentru a asigura pacea, dar a negat posibilitatea ca trupele americane să li se alăture.

Trump: „Nu am vorbit cu Putin de faţă cu ceilalţi lideri europeni, ar fi fost o lipsă de respect faţă de el”

„Vor să aibă trupe pe teren, nu cred că asta va fi o problemă”, a spus Trump, referindu-se la dorinţa celor trei state occidentale de a-şi trimite soldaţi în Ucraina. Deşi nu va trimite trupe la sol, Trump a sugerat că sprijinul SUA pentru securitatea Ucrainei ar putea veni sub forma puterii aeriene.

Întrebat insistent dacă poate garanta că nu vor exista soldați americani pe pământ ucrainean, Trump a răspuns că el însuşi este o garanţie şi faptul că este președintele SUA. „Încerc doar să împiedic să mai fie uciși oamenii”, a mai spus Trump.

Preşedintele american consideră că Volodimir Zelenski și Vladimir Putin „se înţeleg bine” până acum şi avertizezaă că cu o „situație dificilă” dacă nu cooperează pentru a pune capăt conflictului din Ucraina. Totuşi, Trump a confirmat că a avut o „conversație foarte bună” cu acesta după întâlnirea cu Zelenski și cu liderii europeni. „Nu am făcut-o în fața lor, m-am gândit că ar fi o lipsă de respect față de președintele Putin. Putin nu voia să vorbească cu liderii din Europa”, a mai dezvăluit Donald Trump.

„Dacă voi salva de la moarte 7.000 de oameni pe săptămână îmi doresc să ajung în rai”

El a adăugat că întotdeauna a considerat între Rusia și Europa. De asemenea, a fost întrebat despre scrisoarea de la Olena Zelenski pe care i-a dat-o președintele Ucrainei, iar Trump a recunoscut că nu a deschis-o. „Scrisoarea aceea era pentru Melania, ea a fost cea care a deschis-o. Spune că este minunată”, a mai afirmat liderul de la Casa Albă.

În final, Donald Trump a punctat: „Sper ca acordul de pace din Ucraina să-mi ofere un bilet spre rai. Dacă pot salva 7.000 de oameni pe săptămână de la moarte – și cred că este un număr foarte mare – atunci chiar îmi doresc să ajung în rai. În acest moment nu-mi merge prea bine, sunt pe ultimul loc în clasament”, a glumit Trump în interviul telefonic acordat pentru Fox & Friends.