Donald Trump, în pericol mortal! Dragomir: „O spun eu, Oracolul de la Bălcești: îl mierlesc în trei ani!”

Ecourile după asasinarea activistului Charlie Kirk sunt încă puternice, mai ales în perspectiva felului în care acest eveniment îşi va lăsa amprenta aupra lumii. ca următoarea victimă să nu fie însuşi preşedintele SUA.

„La ei, în momentul în care l-ai jignit pe unul îţi ia glanda imediat!”

„Să ştii de la mine că dacă Trump nu schimbă ceva în ăştia trei ani de zile pe care îi mai are, or să-l mierlească! Uite, eu, Oracolul de la Bălceşti, spun că dacă nu se fereşte, asta se va întâmpla”, i-a spus Dumitru Dragomir lui Horia Ivanovici, în emisiunea „Profeţiile lui DON Mitică”.

„Părerea mea este că acolo, în America, e altceva. Nu e ca la noi. La noi te înjură unul, râzi… La ei, în momentul în care l-ai jignit pe unul, îţi ia glanda imediat. În cazul lui Trump, dacă nu-i mierleşte el, asta va păţi!”, este previziunea făcută de Oracolul de la Bălceşti.

„Lumea este foarte rea. Sunt şi oameni bolnavi, care incită, care jignesc. Şi sunt mulţi oameni care nu suportă jignirile. Noi care am trăit în sport, în fotbal, suntem obişnuiţi cu înjurăturile, cu jignirile”, este constatarea făcută de Dragomir.

„Conducerea UE nu s-a comportat cum trebuie după actul nenorocit de crimă din America”

În acest context, să povestească un episod celebru în care protagonişti au fost acesta şi patronul FCSB. „Nu eu, Gigi Becali a zis: ‘Eu l-am făcut zdreanţă, el m-a făcuit oligofren, dar nu ne-am jignit'”, a rememorat fostul om de fotbal un moment petrecut în urmă cu mai bine de 15 ani. „Eu nu consider o jignire de exemplu, dacă tu mă faci pe mine acuma nebun sau tâmpit.

Dar dacă îmi zici, băi Dragomire sau, cum vorbesc unii, cu 30 de ani mai mici, ‘Băi, Mitică!’… Pentru mine jignirea e mai mare asta, decât să mă faci nebun sau tâmpit sau zdreanţă. Pe onoarea mea! Păi mă gândesc: uite, bă, ăsta e Mitică cu mine! Aaa, pe nepoţi mei îi oblig să vorbească cu mine la per tu, Piti”, a mai spus Dumitru Dragomir.

Revenind la asasinarea lui Charlie Kirk, Oracolul de la Bălceşti s-a arătat dezamăgit de reacţia Bruxelles-ului. „Conducerea Uniunii Europene nu s-a comportat cum trebuie după actul nenorocit de crimă din America. Şi noi luăm de bun ce vine de la Uniunea Europeană! N-am să pot înţelege niciodată omenirea asta”, a conchis Dumitru Dragomir.