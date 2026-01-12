News

Donald Trump, planuri mărețe pentru aniversarea a 80 de ani. Cum va arăta ziua președintelui american

Ce idei are în minte Donald Trump pentru momentul în care va împlini 80 de ani. Șeful statului american este gata să iasă în evidență la marele eveniment.
Alexa Serdan
12.01.2026 | 08:15
Donald Trump planuri marete pentru aniversarea a 80 de ani Cum va arata ziua presedintelui american
Donald Trump va împlini 80 de ani în 2026. Sursa foto: hepta.ro
ADVERTISEMENT

Agenda lui Donald Trump este una încărcată, dar asta nu înseamnă că nu are planuri mărețe pentru aniversarea a 80 de ani. Iată cum va arăta, de fapt, ziua președintelui american. Schimbarea care a fost impusă pentru această dată.

Donald Trump, idei pentru aniversarea de 80 de ani

L-a capturat pe Nicolas Maduro și a creat un conflict enorm. Imediat după scandalul uriaș din Venezuela, Donald Trump a declarat că își dorește ca în perioada următoare Groenlanda să se afle sub tutela Statelor Unite ale Americii.

ADVERTISEMENT

Președintele american are o putere imensă la nivel mondial și nu este deloc de mirare că poate duce la transformări remarcabile. În prezent, în Mexic se discută despre o ipoteză care ar putea schimba radical echilibrul regional.

Cu toate acestea, șeful statului are în minte un aspect care ține de viața personală. Mai exact, este vorba de ziua de naștere pe care o va cinsti în data de 14 iunie 2026. E momentul în care va schimba prefixul și va împlini 80 de ani.

ADVERTISEMENT
Oficial BNR: „Reducerea de 10% în administrație nu e suficientă”. Marea problemă: Suntem...
Digi24.ro
Oficial BNR: „Reducerea de 10% în administrație nu e suficientă”. Marea problemă: Suntem tot în România anilor '60 a lui Ceaușescu

Își dorește să organizeze lupte MMA, la Casa Albă, însă planurile sale nu ar putea fi duse la bun sfârșit fără o decizie. Concret, Franța a anunțat că a reprogramat următorul summit al liderilor G7 din acest an. În felul acesta se evită o neconcordanţă cu programul lui Donald Trump.

ADVERTISEMENT
În plin scandal, David Beckham n-a mai răbdat și a decis să acționeze!...
Digisport.ro
În plin scandal, David Beckham n-a mai răbdat și a decis să acționeze! Ce a urmat l-a lăsat fără cuvinte

Vestea a fost făcută publică de către un responsabil al Casei Albe, relatează Politico. Prin intermediul unui comunicat de presă s-a aflat că Emmanuel Macron „a modificat cu amabilitate datele pentru a ţine cont de agenda” președintelui american.

Când are loc summitul liderilor G7

Data de 14 iunie are o importanță deosebită pentru americani, nu doar pentru Donald Trump. Politicianul își serbează ziua de naștere, în timp ce cetățenii cinstesc Ziua Drapelului. Prin urmare, aniversarea sa aduce modificări la summitul liderilor G7.

ADVERTISEMENT

Acesta era programat inițial pentru 14-16 iunie la Évian-les-Bains, în Haute-Savoie. Evenimentul care este stabilit pe malul lacului Léman urmează să fie amânat cu o zi. Astfel, se va desfășura în perioada 15-17 iunie.

„Data summitului este rezultatul consultărilor cu toţi partenerii noştri din G7”, a precizat Palatul Élysée, mai arată sursa menționată mai devreme.

„Pe 14 iunie anul viitor vom avea o mare luptă UFC (principala ligă MMA din lume, n.r.) la Casa Albă, chiar la Casa Albă, pe terenul Casei Albe”, a spus Donald Trump, pe 6 octombrie, în Norfolk (Virginia), cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Marinei americane.

Mai bine rate pe viață decât chirie. De ce românii se încăpățânează să...
Fanatik
Mai bine rate pe viață decât chirie. De ce românii se încăpățânează să fie proprietari: „Trebuie să ai casa ta ca să fii om”
Cine este nașul de botez al fiului lui Ion Țiriac. E vorba de...
Fanatik
Cine este nașul de botez al fiului lui Ion Țiriac. E vorba de unul dintre cei mai mari tenismeni din istorie
În dosarul viceprimăriței USR a Brașovului, judecătorii nu spun că „fapta nu există”....
Fanatik
În dosarul viceprimăriței USR a Brașovului, judecătorii nu spun că „fapta nu există”. Motivarea achitării Flaviei Boghiu: DNA, pulverizată în instanță
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Nici Hagi, nici Balaci, nici Dobrin! Legenda Craiovei a spus cine a fost...
iamsport.ro
Nici Hagi, nici Balaci, nici Dobrin! Legenda Craiovei a spus cine a fost cel mai mare fotbalist român: 'Fiecare are preferințele lui'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!