Donald Trump, planuri mărețe pentru aniversarea a 80 de ani. Cum va arăta ziua președintelui american

ADVERTISEMENT

Agenda lui Donald Trump este una încărcată, dar asta nu înseamnă că nu are planuri mărețe pentru aniversarea a 80 de ani. Iată cum va arăta, de fapt, ziua președintelui american. Schimbarea care a fost impusă pentru această dată.

Donald Trump, idei pentru aniversarea de 80 de ani

L-a capturat pe Nicolas Maduro și a creat un conflict enorm. Imediat după scandalul uriaș din Venezuela, Donald Trump a declarat că își dorește ca în perioada următoare .

ADVERTISEMENT

Președintele american are o putere imensă la nivel mondial și nu este deloc de mirare că poate duce la transformări remarcabile. În prezent, l.

Cu toate acestea, șeful statului are în minte un aspect care ține de viața personală. Mai exact, este vorba de ziua de naștere pe care o va cinsti în data de 14 iunie 2026. E momentul în care va schimba prefixul și va împlini 80 de ani.

ADVERTISEMENT

Își dorește să organizeze lupte MMA, la Casa Albă, însă planurile sale nu ar putea fi duse la bun sfârșit fără o decizie. Concret, Franța a anunțat că a reprogramat următorul summit al liderilor G7 din acest an. În felul acesta se evită o neconcordanţă cu programul lui Donald Trump.

ADVERTISEMENT

Vestea a fost făcută publică de către un responsabil al Casei Albe, relatează . Prin intermediul unui comunicat de presă s-a aflat că Emmanuel Macron „a modificat cu amabilitate datele pentru a ţine cont de agenda” președintelui american.

Când are loc summitul liderilor G7

Data de 14 iunie are o importanță deosebită pentru americani, nu doar pentru Donald Trump. Politicianul își serbează ziua de naștere, în timp ce cetățenii cinstesc Ziua Drapelului. Prin urmare, aniversarea sa aduce modificări la summitul liderilor G7.

ADVERTISEMENT

Acesta era programat inițial pentru 14-16 iunie la Évian-les-Bains, în Haute-Savoie. Evenimentul care este stabilit pe malul lacului Léman urmează să fie amânat cu o zi. Astfel, se va desfășura în perioada 15-17 iunie.

„Data summitului este rezultatul consultărilor cu toţi partenerii noştri din G7”, a precizat Palatul Élysée, mai arată sursa menționată mai devreme.

„Pe 14 iunie anul viitor vom avea o mare luptă UFC (principala ligă MMA din lume, n.r.) la Casa Albă, chiar la Casa Albă, pe terenul Casei Albe”, a spus Donald Trump, pe 6 octombrie, în Norfolk (Virginia), cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Marinei americane.