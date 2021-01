Donald Trump, printre cei cercetați pentru violențele de la Washington. Președintele se gândește la auto-amnistie

Anchetatorii federali cercetează toate părțile implicate în revolta de miercuri de la Capitoliul SUA, inclusiv rolul pe care l-a jucat președintele Donald Trump în incitarea mulțimii, a anunțat procurorul federal american din Washington DC.

În același timp, democrații din Camera Reprezentanților iau în calcul o procedură rapidă de punere sub acuzare a președintelui Donald Trump, dacă vicepreședintele Mike Pence respinge încercarea de a-l elimina pe Trump din funcție înainte de încheierea mandatului.

Pe de altă parte, tot mai multe surse apropiate lui Donald Trump relatează că acesta i-a întrebat pe asistenți și avocați, inclusiv pe consilierul de la Casa Albă, Pat Cipollone, despre posibilitatea de auto-amnistie.

Anchetatorii din Washington lucrează rapid pentru a aduce acuzații penale

Întrebat de un reporter dacă anchetatorii cercetează rolul pe care Trump l-a jucat în protestul de miercuri, procurorul federal interimar din Washington DC, Michael Sherwin, a răspuns: „Ne uităm la toți actorii și la oricine are un rol și, dacă dovezile se potrivesc cu elemente ale unei infracțiuni, vor fi acuzați”, relatează CNN.

Oamenii legii din Washington intenționează să aducă rapid acuzații penale împotriva protestatarilor care au luat cu asalt miercuri Capitoliul SUA, în vreme ce poliția Capitolului se confruntă cu întrebări serioase cu privire la modul în care posibilă pătrunderea în clădire.

Șeful poliției Capitoliului, Steven Sund, va demisiona ca urmare a revoltei de miercuri, începând cu 16 ianuarie.

Procurorii federali au formulat acuzații în 15 dosare penale ca urmare a revoltei, a spus Sherwin, inclusiv un bărbat arestat cu o pușcă semi-automată militară și 11 cocktail-uri Molotov „care erau gata de a fi folosite. Nu vă înșelați. A fost o situație foarte periculoasă. Încercăm agresiv să abordăm aceste cazuri cât mai curând posibil”, a adăugat Sherwin.

Majoritatea cazurilor se referă la intrarea neautorizată în Capitoliu și pe terenurile aferente Capitoliului. El a spus că instrumentează și cazuri care implică arme de foc și furt de bunuri. “A fost o cantitate mare de jafuri la Capitol. Materiale au fost furate din mai multe birouri”, a spus Sherwin.

Experții digitali FBI au petrecut noaptea urmărind imagini de la camerele de supraveghere din clădirile Capitolului și din zona din jurul complexului și utilizează software pentru a potrivi imagini și fețe cu postări de pe rețelele sociale. În unele cazuri, persoanele implicate în asaltarea Capitolului au făcut postări pe rețelele sociale înainte de miting, precizând care sunt planurile lor, pe care procurorii federali le pot folosi pentru a aduce acuzații.

Primii inculpați au apărut în fața instanței

Primii inculpați arestați în timpul revoltelor din Capitol au apărut joi la Curtea Superioară DC și la Curtea Districtuală DC, iar procurorii au cerut judecătorilor să le interzică inculpaților prezența în oraș, menționând că nu erau rezidenți.

Cel puțin 23 de persoane, preponderent din afara orașului, au fost trimise în judecată joi la Curtea Superioară DC și au fost eliberate pe propria răspundere, cu interdicție de acces în capitală până la o nouă notificare.

Procurorul general în funcție, Jeffrey Rosen, a declarat joi că „vom continua să evaluăm metodic dovezile, să instrumentăm acuzațiile și să facem arestări în zilele și săptămânile următoare pentru a ne asigura că cei responsabili răspund conform legii”.

Democrații iau în calcul o procedură rapidă de punere sub acuzare a lui Trump

Speakerul Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, și echipa sa iau în considerare un proces de punere sub acuzare rapidă, dacă vicepreședintele Mike Pence și Cabinetul refuză să ia măsuri fără precedent pentru a-l elimina pe președintele Donald Trump din funcție în mai puțin de două săptămâni, potrivit mai multor surse democratice.

Intervenția pentru eliminarea unui președinte în exercițiu ar avea nevoie de un sprijin bipartisan semnificativ pentru a reuși în Senat, lucru pe care democrații nu îl au încă. Dar Pelosi a avertizat direct Casa Albă că Trump va fi acuzat de Camera Reprezentanților îl va acuza pe Trump pentru „acte de incitare la răzvrătire”, provocând miercuri revolte la Capitol.

“Acest lucru este urgent – este o urgență de cea mai mare magnitudine”, a declarat ea joi reporterilor. „Telefonul meu a explodat cu „impeach, impeach, impeach (puneți-l sub acuzare n.r.)”, potrivit CNN.

Democrații de top spun că nu au existat încă discuții serioase despre acuzarea lui Trump pentru a doua oară în președinția sa, lucru care nu s-a mai făcut până acum.

Dar președintele ales, Joe Biden, nu își dorește să deschidă o procedură de punere sub acuzare împotriva lui Trump, au declarat joi seară oameni familiarizați cu această chestiune, întrucât preferă să își concentreze atenția asupra preluării mandatului în mai puțin de două săptămâni. “Acuzarea nu ar ajuta la unificarea acestei țări”, a spus o persoană apropiată lui Biden, care a adăugat că “aceasta este o chestiune care va fi decisă de Congres”.

Surse au declarat pentru CNN joi, mai devreme, că președintele ales nu intenționează să analizeze discuțiile privind amendamentul 25.

Dacă Pence și Cabinetul nu invocă cel de-al 25-lea amendament, democrații au discutat despre un proces care le-ar permite să accelereze procedurile și să dezbată punerea sub acuzare în termen de două zile.

Se așteaptă ca discuțiile să se intensifice vineri, când democrații de la Cameră organizează primul apel complet de la atacul asupra Capitoliului SUA, în timp ce un număr tot mai mare de membri presează pentru acuzare.

Într-adevăr, având în vedere calendarul strâns, nu este posibilă lansarea unei anchete oficiale de destituire ca în 2019, o întreprindere dificilă care a durat câteva luni. Dar o opțiune pe care democrații o explorează: destituirea printr-o rezoluție privilegiată. Acest lucru ar permite Camerei să meargă mai departe cu un vot pentru a-l pune sub acuzare pe Trump în termen de două zile, sări peste audieri, să aprobe o rezoluție de organizare, o anchetă și să treacă direct la un vot.

Trump încearcă să afle dacă are puterea de a-și acorda o auto-amnistie

În ceea ce îl privește pe președinte, acesta i-a întrebat pe asistenți și avocați, inclusiv pe avocatul de la Casa Albă, Pat Cipollone, despre puterea de a se auto-amnistia, au declarat pentru CNN mai multe surse, inclusiv despre posibilele consecințe juridice și politice.

Unele dintre aceste conversații au avut loc în ultimele săptămâni, spune una dintre surse. Trump a întrebat despre consecințele juridice și politice ale unei auto-amnistieri.

El a cerut, de asemenea, avize juridice cu privire la dacă are autoritatea de a emite o auto-amnistie și a fost sfătuit cu privire la posibilele consecințe politice. Această persoană a spus că nu este încă clar dacă președintele va continua cu o auto-amnistie.

O altă persoană a spus că în prezent nu se află în lucru în biroul avocatului de la Casa Albă, dar asta nu înseamnă că nu se va întâmpla sau că, în prezent, Biroul de consiliere juridică al Departamentului Justiției nu revizuiește problema.

CNN a raportat anterior că Trump a întrebat asistenți încă din 2017 despre puterea sa de amnistiere și a fost „obsedat” de această idee. De asemenea, Trump a postat pe Twitter că el crede că are puterea de a face acest lucru. „Așa cum au afirmat numeroși savanți ai dreptului, am dreptul absolut la AMNISTIERE, însă de ce aș face asta când nu am greșit nimic?”, scria el în 2018.

Totuși, o iertare prezidențială nu este testată, iar experții sunt împărțiți în ceea ce privește constituționalitatea sa. O notă juridică a Departamentului Justiției spune că președintele nu se poate auto-amnistia, dar poate demisiona și îi poate cere vicepreședintelui să preia controlul și să-l amnistieze. Cu toate acestea, această notă nu este obligatorie.

Trump și-a folosit în mare măsură puterile sale de clemență asupra infractorilor loialiști, bine conectați sau adiacenți familiei sale. De asemenea, a ignorat în mare măsură procesul guvernamental stabilit pentru a revizui și a recomanda cererile de clemență, bazându-se în schimb pe cuvântul prietenilor, donatorilor și realizatorilor Fox News.

Luna trecută, el a anunțat un val de grațieri, inclusiv pentru aliatul de lungă durată Roger Stone, fostul președinte de campanie Paul Manafort și tatăl consilierului principal al Casei Albe Jared Kushner, Charles.

În timp ce toți președinții emit amnistieri controversate la sfârșitul mandatului, Trump s-a deplasat într-un ritm mai rapid decât predecesorii săi, demonstrând puțină inhibiție pentru recompensarea prietenilor și aliaților săi folosind una dintre cele mai nerestricționate puteri ale funcției sale.