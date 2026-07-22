Donald Trump, recompensă incredibilă pentru Gianni Infantino după CM 2026. Îl face unul dintre cei mai puternici oameni de pe planetă

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Mulțumit de cum a decurs desfășurarea CM 2026, Donald Trump vrea să-l răsplătească pe bunul său prieten Gianni Infantino. Președintele FIFA ar urma să părăsească lumea fotbalului și să devină unul dintre cei mai importanți oameni de pe mapamond.

După CM 2026, Donald Trump îl vrea într-o altă funcție pe Gianni Infantino

Despre ce este vorba mai exact? Președintele Statelor Unite intenționează să-l nominalizeze pe Infantino pentru funcția de secretar general al Națiunilor Unite. Președintele FIFA i-ar succeda portughezului Antonio Guterres, care se va pensiona la sfârșitul lunii decembrie a acestui an.

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Conform , o sursă apropiată lui Trump a dezvăluit publicației The Post că președintele consideră că Infantino ”este respectat în întreaga lume și recunoaște că are o abilitate specială de a uni oamenii”.

Pentru a-și asigura poziția, președintele FIFA ar avea nevoie de sprijinul Consiliului de Securitate, format din 15 membri, unde cei cinci membri permanenți au drept de veto, urmat de confirmarea de către Adunarea Generală. În acest moment, nu este clar dacă Infantino își dorește postul sau în ce măsură subiectul a fost discutat cu Trump.

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Cine sunt contracandidații lui Gianni Infantino

Nominalizarea lui Gianni Infantino ar contrazice așteptările ca următorul secretar general să vină din America Latină sau din Caraibe, o regiune care nu a mai avut un reprezentant de la peruvianul Javier Perez de Cuellar (1982-1991). Cu toate acestea, aceeași sursă indică faptul că rotația geografică nu ar fi un obstacol insurmontabil și că Infantino ar putea primi mai multe nominalizări.

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Printre cei mai cunoscuți candidați se numără fosta președintă socialistă din Chile, Michelle Bachelet, care s-ar putea confrunta cu rezistență din partea SUA, și argentinianul Rafael Grossi, actualul director general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, a cărui candidatură ar putea fi contestată de Regatul Unit din cauza disputei privind Insulele Falkland.

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Deși surprins de veste, Paolo Zampolli, reprezentantul special al SUA pentru parteneriate globale, a lăudat ideea și a precizat că, deși este prieten cu Infantino și au fost împreună la finala CM 2026, nu au discutat despre acest subiect.

”Doar președintele Trump ar putea avea o idee atât de genială. Ar face o treabă excelentă. Există o oarecare asemănare între rolurile de președinte al FIFA și secretar general al ONU. La Națiunile Unite, trebuie să te descurci cu 193 de state membre. La FIFA, există peste 200 de membri, iar palmaresul excelent al lui Gianni arată că știe cum să gestioneze”, a declarat Zampolli.

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Care este, de fapt relația dintre Trump și Infantino

Relația dintre Gianni Infantino și Donald Trump s-a consolidat pe timpul Cupei Mondiale din 2026, . De asemenea, în decembrie anul trecut, i-a acordat și premiul pentru Pace al FIFA. Apoi, în februarie, șeful fotbalului a fost înființat de Trump.

Numirea lui Infantino ar putea îmbunătăți relația lui Trump cu ONU, care a fost tensionată. De la revenirea la Casa Albă, Trump a redus contribuțiile SUA la organizație și a retras țara din mai multe agenții ale acesteia. Cu toate acestea, schimbarea ar implica o reducere semnificativă a salariului pentru Infantino, care câștigă aproximativ 5,5 milioane de euro anual la FIFA, comparativ cu cei aproximativ 366.000 de euro ai secretarului general al ONU.

Infantino și-a anunțat deja candidatura pentru realegerea în funcția de președinte al FIFA, alegerile urmând să aibă loc în martie 2027. În ciuda sprijinului foarte mare din partea majoritatea membrilor, el se confruntă cu critici din cauza intervenției lui Trump pentru în timpul Cupei Mondiale, un act care a indignat națiunile europene.