Donald Trump, ridicat în slăvi înainte de startul Cupei Mondiale: ”Fără implicarea sa ar fi fost imposibil să organizăm acest turneul final”

În ciuda faptului că există numeroase probleme înainte de începerea Cupei Mondiale, Donald Trump a fost ”zugrăvit” într-un personaj pozitiv. De cine? De bunul său prieten de la conducerea FIFA, Gianni Infantino (56 de ani).
Într-o conferință de presă susținută la stadionul Azteca, unde Mexic și Africa de Sud se vor înfrunta joi, 11 iunie, de la ora 22:00, în meciul de deschidere al Cupei Mondiale din 2026, președintele FIFA a vorbit despre importanța implicării lui Trump în organizarea turneului final.
”Fără angajamentul și implicarea lui Donald Trump, ar fi fost imposibil să se organizeze o Cupă Mondială în Statele Unite. Președintele american a înțeles imediat amploarea Cupei Mondiale și impactul acesteia.
Nu regret nimic. Am o relație excelentă cu președintele Trump. Sunt foarte fericit în legătură cu asta. L-am întâlnit în timpul primului său mandat și acum colaborăm îndeaproape”, a declarat Gianni Infantino, conform BBC.
Președintele FIFA s-a arătat încântat de faptul că a putut avea discuții deschise cu Donald Trump și cu cei din administrația sa și a explicat care este cheia unei relații extraordinare la un asemenea nivel.
”Vorbim despre cea mai mare putere a lumii aici, așa că, desigur, există anumite lucruri de luat în considerare… dar a putea face schimb de opinii cu un președinte pe teme importante, cu administrația, a pune totul pe masă, fără a cere nimic, dar încercând să explici, cred că aceasta este probabil cheia unei relații pozitive. Așa văd eu lucrurile”, a spus Infantino.
Una dintre cele mai mari incertitudini de la această ediție a Cupei Mondiale a fost prezența reprezentativei Iranului, în condițiile conflictului armat cu SUA. Iranienii au fost nevoiți să-și schimbe în ultimul moment baza de pregătire și să meargă în Mexic.
Mai mult, jucătorii din Iran au primit viza de SUA, dar trebuie să îndeplinească o condiție. Ei trebuie să intre pe teritoriul american doar în ziua meciurilor și în aceeași zi să și plece înapoi în Mexic.
Însă, problemele au fost numeroase la granițele SUA. Arbitrul somalez Omar Abdulkadir Artan, selectat de FIFA pentru a conduce partide de la Cupa Mondială, a primit interdicție de intrare pe teritoriul american și a fost trimis acasă, la fel ca și un fotograf irakian.
Iar atacantul Aymen Hussein, golgheterul selecționatei Irakului, a fost suspus unui interogatoriu de șapte ore la sosirea în SUA. În cele din urmă, el a fost lăsat să intre și s-a alăturat astfel restului lotului.