Sport

Donald Trump, ridicat în slăvi înainte de startul Cupei Mondiale: ”Fără implicarea sa ar fi fost imposibil să organizăm acest turneul final”

Cupa Mondială stă să înceapă, iar Donald Trump (79 de ani) a fost scos din nou în față. Președintele american este considerat principalul artizan al organizării competiției.
Traian Terzian
11.06.2026 | 19:15
Donald Trump ridicat in slavi inainte de startul Cupei Mondiale Fara implicarea sa ar fi fost imposibil sa organizam acest turneul final
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Donald Trump (79 de ani), văzut ca marele artizan al Cupei Mondiale din 2026. Sursă foto: CNN
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În ciuda faptului că există numeroase probleme înainte de începerea Cupei Mondiale, Donald Trump a fost ”zugrăvit” într-un personaj pozitiv. De cine? De bunul său prieten de la conducerea FIFA, Gianni Infantino (56 de ani).

Președintele FIFA se înclină în fața lui Donald Trump înaintea Cupei Mondiale

Într-o conferință de presă susținută la stadionul Azteca, unde Mexic și Africa de Sud se vor înfrunta joi, 11 iunie, de la ora 22:00, în meciul de deschidere al Cupei Mondiale din 2026, președintele FIFA a vorbit despre importanța implicării lui Trump în organizarea turneului final.

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”Fără angajamentul și implicarea lui Donald Trump, ar fi fost imposibil să se organizeze o Cupă Mondială în Statele Unite. Președintele american a înțeles imediat amploarea Cupei Mondiale și impactul acesteia.

Nu regret nimic. Am o relație excelentă cu președintele Trump. Sunt foarte fericit în legătură cu asta. L-am întâlnit în timpul primului său mandat și acum colaborăm îndeaproape”, a declarat Gianni Infantino, conform BBC.

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Cheia unei relații strânse

Președintele FIFA s-a arătat încântat de faptul că a putut avea discuții deschise cu Donald Trump și cu cei din administrația sa și a explicat care este cheia unei relații extraordinare la un asemenea nivel.

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”Vorbim despre cea mai mare putere a lumii aici, așa că, desigur, există anumite lucruri de luat în considerare… dar a putea face schimb de opinii cu un președinte pe teme importante, cu administrația, a pune totul pe masă, fără a cere nimic, dar încercând să explici, cred că aceasta este probabil cheia unei relații pozitive. Așa văd eu lucrurile”, a spus Infantino.

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Probleme mari cu naționala Iranului

Una dintre cele mai mari incertitudini de la această ediție a Cupei Mondiale a fost prezența reprezentativei Iranului, în condițiile conflictului armat cu SUA. Iranienii au fost nevoiți să-și schimbe în ultimul moment baza de pregătire și să meargă în Mexic.

Mai mult, jucătorii din Iran au primit viza de SUA, dar trebuie să îndeplinească o condiție. Ei trebuie să intre pe teritoriul american doar în ziua meciurilor și în aceeași zi să și plece înapoi în Mexic.

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Arbitru trimis acasă, jucător reținut 7 ore

Însă, problemele au fost numeroase la granițele SUA. Arbitrul somalez Omar Abdulkadir Artan, selectat de FIFA pentru a conduce partide de la Cupa Mondială, a primit interdicție de intrare pe teritoriul american și a fost trimis acasă, la fel ca și un fotograf irakian.

Iar atacantul Aymen Hussein, golgheterul selecționatei Irakului, a fost suspus unui interogatoriu de șapte ore la sosirea în SUA. În cele din urmă, el a fost lăsat să intre și s-a alăturat astfel restului lotului.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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