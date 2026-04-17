Donald Trump s-a decis: schimbare majoră în privința unei importante competiții sportive. Se va întâmpla în iunie

Vara lui 2026 este una extrem de aglomerată în Statele Unite ale Americii din punct de vedere al competițiilor sportive. SUA, alături de Canada și Mexic, vor fi gazdele Cupei Mondiale. Tot peste ocean mai are loc o importantă întrecere, însă într-o altă disciplină. În legătură cu aceasta, Donald Trump a luat o decizie importantă.

Anul 2026 este unul extrem de important în SUA. Pe 4 iulie se vor împlini 250 de ani de la de la independența Statelor Unite. Pe toată durata verii vor fi organizate mai multe evenimente speciale dedicate momentului aniversar. Unul dintre acestea este programat pe 14 iunie, chiar în ziua în care Donald Trump va împlini 80 de ani.

Chiar la Washington se va organiza o gală UFC. Pe peluza sudică de la Casa Albă, în premieră în istoria SUA, cei mai importanți luptători din lume vor urca în ring la evenimentul care a primit numele de ”UFC Freedom 250”. în legătură cu acest eveniment sportiv major.

Presa de peste ocean scrie că numele galei de la mijlocul anului s-ar putea schimba pe ultima sută de metri. În urmă cu câteva zile, un jurnalist l-a întrebat pe Donald Trump dacă nu cumva ar trebui să se numească ”UFC 1776”, cu referire la anul în care Statele Unite au obținut independența față de dominația britanică. Extrem de deschis la astfel de propuneri cu impact, liderul de la Casa Albă a dat de înțeles că ideea este bună.

”UFC numerotează de obicei evenimentele în ordine consecutivă, dar nu cumva ar trebui să numească acesta UFC 1776?”, a întrebat reporterul. Trump a răspuns: ”E o idee bună. O să-i spun asta lui Dana White. Îmi place ideea, de fapt”. Rămâne de văzut ce decizia se va lua. Evenimentul din vară a fost anunțat pe 7 martie sub numele UFC Freedom 250, în onoarea celei de-a 250-a aniversări a independenței Statelor Unite (din 1776).

Gala de UFC a fost intens promovată sub acest nume timp de cinci săptămâni. O schimbare de nume atât de aproape de eveniment ar putea să nu fie pe placul lui Dana White și al conducerii UFC, având în vedere toată planificarea făcută pentru acest eveniment unic în felul său, notează cei de la .

Câte persoane vor putea urmări Gala UFC 1776 de la Washington

Donald Trump, care își va sărbători cea de-a 80-a aniversare în seara galei de UFC, consideră că evenimentul de la Casa Albă va fi cel mai mare eveniment la care a fost implicat vreodată. El a spus: ”Trebuie să spun că am fost implicat în multe evenimente mari.

”Nu am avut niciodată un eveniment care să fi stârnit mai mult interes decât meciul UFC pe care îl vom avea chiar la intrare. Vor începe să construiască o arenă cu 4.500 de locuri. În spate, vom avea poate 100.000, 50.000 până la 100.000 de oameni, cred”, a spus liderul american.

UFC Freedom 250 va avea șapte lupte:

Main Event (Lightweight Title – unificare): Ilia Topuria (campion) vs. Justin Gaethje

Co-Main Event: Alex Pereira vs. Ciryl Gane

Bantamweight: Sean O’Malley vs. Aiemann Zahabi

Lightweight: Maurício Ruffy vs. Michael Chandler

Middleweight: Bo Nickal vs. Kyle Daukaus

Featherweight: Diego Lopes vs. Steve Garcia

Heavyweight (luptă adăugată la cererea lui Trump): Derrick Lewis vs. Josh Hokit

Donald Trump, un iubitor al galelor UFC

gala din iunie a venit la mai puțin de 48 de ore după ce a participat la UFC 327 sâmbătă, 11 aprilie, la Kaseya Center din Miami. În weekendul trecut, în timp ce vicepreședintele american JD Vance se afla în Islamabad, Pakistan, pentru discuții de pace cu Iranul, acasă, președintele Donald Trump participa ca spectator la un meci de arte marțiale extreme. E vorba de Ultimate Fighting Championship.

Liderul de la Casa Albă a apărut la arena Kaseya Center alături de secretarul de stat Marco Rubio și de Dana White. După meci, Trump a intrat aproape de ring și l-a felicitat pe câștigător.