Donald Trump s-a decis: schimbare majoră în privința unei importante competiții sportive. Se va întâmpla în iunie

Donald Trump a anunțat o schimbare importantă în privința unei importante competiții sportive găzduite de SUA în vara lui 2026. Totul se va întâmpla în luna iunie.
Adrian Baciu
17.04.2026 | 08:22
Vara lui 2026 este una extrem de aglomerată în Statele Unite ale Americii din punct de vedere al competițiilor sportive. SUA, alături de Canada și Mexic, vor fi gazdele Cupei Mondiale. Tot peste ocean mai are loc o importantă întrecere, însă într-o altă disciplină. În legătură cu aceasta, Donald Trump a luat o decizie importantă.

Anul 2026 este unul extrem de important în SUA. Pe 4 iulie se vor împlini 250 de ani de la de la independența Statelor Unite. Pe toată durata verii vor fi organizate mai multe evenimente speciale dedicate momentului aniversar. Unul dintre acestea este programat pe 14 iunie, chiar în ziua în care Donald Trump va împlini 80 de ani.

Chiar la Washington se va organiza o gală UFC. Pe peluza sudică de la Casa Albă, în premieră în istoria SUA, cei mai importanți luptători din lume vor urca în ring la evenimentul care a primit numele de ”UFC Freedom 250”. Președintele american a luat o decizie importantă în legătură cu acest eveniment sportiv major.

Presa de peste ocean scrie că numele galei de la mijlocul anului s-ar putea schimba pe ultima sută de metri. În urmă cu câteva zile, un jurnalist l-a întrebat pe Donald Trump dacă nu cumva ar trebui să se numească ”UFC 1776”, cu referire la anul în care Statele Unite au obținut independența față de dominația britanică. Extrem de deschis la astfel de propuneri cu impact, liderul de la Casa Albă a dat de înțeles că ideea este bună.

Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă...
Digi24.ro
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul Grindeanu vs. Bolojan (Sondaj comandat de Digi24)

UFC numerotează de obicei evenimentele în ordine consecutivă, dar nu cumva ar trebui să numească acesta UFC 1776?”, a întrebat reporterul. Trump a răspuns: ”E o idee bună. O să-i spun asta lui Dana White. Îmi place ideea, de fapt”. Rămâne de văzut ce decizia se va lua. Evenimentul din vară a fost anunțat pe 7 martie sub numele UFC Freedom 250, în onoarea celei de-a 250-a aniversări a independenței Statelor Unite (din 1776).

FOTO O Jurnalistă celebră și un antrenor uriaș, filmați pe ascuns împreună! Ambii...
Digisport.ro
FOTO O Jurnalistă celebră și un antrenor uriaș, filmați pe ascuns împreună! Ambii sunt căsătoriți

Gala de UFC a fost intens promovată sub acest nume timp de cinci săptămâni. O schimbare de nume atât de aproape de eveniment ar putea să nu fie pe placul lui Dana White și al conducerii UFC, având în vedere toată planificarea făcută pentru acest eveniment unic în felul său, notează cei de la USA Today.

Câte persoane vor putea urmări Gala UFC 1776 de la Washington

Donald Trump, care își va sărbători cea de-a 80-a aniversare în seara galei de UFC, consideră că evenimentul de la Casa Albă va fi cel mai mare eveniment la care a fost implicat vreodată. El a spus: ”Trebuie să spun că am fost implicat în multe evenimente mari.

”Nu am avut niciodată un eveniment care să fi stârnit mai mult interes decât meciul UFC pe care îl vom avea chiar la intrare. Vor începe să construiască o arenă cu 4.500 de locuri. În spate, vom avea poate 100.000, 50.000 până la 100.000 de oameni, cred”, a spus liderul american.

UFC Freedom 250 va avea șapte lupte:

  • Main Event (Lightweight Title – unificare): Ilia Topuria (campion) vs. Justin Gaethje
  • Co-Main Event: Alex Pereira vs. Ciryl Gane
  • Bantamweight: Sean O’Malley vs. Aiemann Zahabi
  • Lightweight: Maurício Ruffy vs. Michael Chandler
  • Middleweight: Bo Nickal vs. Kyle Daukaus
  • Featherweight: Diego Lopes vs. Steve Garcia
  • Heavyweight (luptă adăugată la cererea lui Trump): Derrick Lewis vs. Josh Hokit

Donald Trump, un iubitor al galelor UFC

Anunțul lui Donald Trump legat de gala din iunie a venit la mai puțin de 48 de ore după ce a participat la UFC 327 sâmbătă, 11 aprilie, la Kaseya Center din Miami. În weekendul trecut, în timp ce vicepreședintele american JD Vance se afla în Islamabad, Pakistan, pentru discuții de pace cu Iranul, acasă, președintele Donald Trump participa ca spectator la un meci de arte marțiale extreme. E vorba de Ultimate Fighting Championship.

Liderul de la Casa Albă a apărut la arena Kaseya Center alături de secretarul de stat Marco Rubio și de Dana White. După meci, Trump a intrat aproape de ring și l-a felicitat pe câștigător.

Uluitor! Ce s-a auzit pe stadion după ce Răzvan Marin și coechipierii săi...
Fanatik
Uluitor! Ce s-a auzit pe stadion după ce Răzvan Marin și coechipierii săi de la AEK Atena au ratat calificarea în semifinalele Conference League
Transfer-șoc! Fostul star de la FCSB, aproape să semneze
Fanatik
Transfer-șoc! Fostul star de la FCSB, aproape să semneze
Live video UEFA Conference League, manșa retur a sferturilor. Rațiu trece de Răzvan...
Fanatik
Live video UEFA Conference League, manșa retur a sferturilor. Rațiu trece de Răzvan Marin, după un AEK – Rayo de poveste. Cum arată tabloul semifinalelor
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
