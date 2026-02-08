Donald Trump, scandal uriaș înainte de Super Bowl! Imaginile apărute în Statele Unite care spun totul

ADVERTISEMENT

, care de multe ori a strânit scandaluri în jurul său, iar dosarul Jeffrey Epstein, în care a apărut și el, a provocat tensiuni înainte de Super Bowl.

Scandal înainte de Super Bowl din cauza lui Donald Trump și a dosarului Epstein

Cu câteva ore înainte de startul celui mai mediatizat eveniment sportiv din Statele Unite, un scandal a izbucnit din cauza lui Donald Trump, președintele Americii. În Las Vegas au apărut, proiectate pe o clădire, mai multe imagini care acuzau implicarea lui Trump în dosarul Jeffrey Epstein, acolo unde numele său a fost menționat de 5300 de ori.

Cu toate acestea, numele președintelui și toate informațiile despre acuzațiile la adresa sa au fost șterse, asta după ce au fost publicate o bună parte dintre dovezile din dosarul care a zguduit America. În imaginile care au apărut în Las Vegas a fost schimbată și denumirea Super Bowl în „Pedo Bowl”, cu referire clară la acuzațiile de pedofilie aduse lui Donald Trump și a celor implicați.

BREAKING: As the Super Bowl gets ready to kick off, this video was projected onto a building on the Las Vegas Strip! The massive “Pedo Bowl” projection is great — except Trump actually appeared in the Epstein files more than 38,000 times!!! 🎥 Credit: — Jon Cooper 🇺🇸 (@joncoopertweets)

Dosarul Epstein. Ce s-a întâmplat, acuzațiile aduse și numele grele implicate

Dosarul Jeffrey Epstein a scos la iveală una dintre cele mai șocante rețele de trafic sexual de minore. Omul de afaceri american a fost bănuit inițial încă din 2005, dar un acord controversat din 2008 l-a scutit de multe acuzații federale. În 2019, a fost arestat din nou pentru trafic sexual și exploatarea minorilor, însă a murit în închisoare înainte de proces, în circumstanțe controversate. Ulterior, Ghislaine Maxwell, apropiata sa, a fost condamnată pentru recrutarea victimelor, iar desecretizarea documentelor a adus la lumină amploarea rețelei și numele unor persoane influente asociate cu Epstein.

Printre acestea, documentele sugerează legături cu figuri publice precum Prințul Andrew, Elon Musk, fondatorul Tesla, Bill Gates sau Donald Trump. Majoritatea cazurilor civile s-au soluționat prin înțelegeri financiare, fără admitere de vinovăție. Alte nume din politică, afaceri sau divertisment au fost menționate, dar fără acuzații penale confirmate.

Ce spune Donald Trump despre dosarul Epstein

Președintele Donald Trump a comentat de mai multe ori asupra scandalului Jeffrey Epstein, încercând să se distanțeze public de cel care a fost odată în cercul său social. Trump a spus că și‑a rupt relația cu Epstein în anii 2000, susținând că l‑a exclus din clubul său de la ‘Mar‑a‑Lago’ pentru că acesta îi lua oamenii care lucrau pentru el, inclusiv angajate tinere, și că nu a mai vorbit cu el de mult timp, adăugând că „nu era fanul lui”.

Recent, în contextul eliberării de documente legate de dosarul Epstein, Trump a descris controversa ca pe o înșelătorie orchestrată de adversarii politici și a criticat interesul continuu pentru acest subiect, spunând că nu înțelege de ce susținătorii săi sunt atât de preocupați de cazul Epstein și insistând că nu există probe solide care să implice oameni influenți în trafic sexual din această anchetă.