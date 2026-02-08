Sport

Donald Trump, scandal uriaș înainte de Super Bowl! Imaginile apărute în Statele Unite care spun totul

Înainte de startul celui mai important eveniment sportiv din Statele Unite, Super Bowl, dintre New England Patriots și Seattle Seahawks, președintele Donald Trump a fost în mijlocul unui scandal.
Mihai Alecu
09.02.2026 | 01:28
Donald Trump scandal urias inainte de Super Bowl Imaginile aparute in Statele Unite care spun totul
Președintele SUA, în mijlocul unui scandal înainte de Super Bowl
ADVERTISEMENT

Donald Trump este recunoscut ca fiind un personaj controversat, care de multe ori a strânit scandaluri în jurul său, iar dosarul Jeffrey Epstein, în care a apărut și el, a provocat tensiuni înainte de Super Bowl.

Scandal înainte de Super Bowl din cauza lui Donald Trump și a dosarului Epstein

Cu câteva ore înainte de startul celui mai mediatizat eveniment sportiv din Statele Unite, Super Bowl, un scandal a izbucnit din cauza lui Donald Trump, președintele Americii. În Las Vegas au apărut, proiectate pe o clădire, mai multe imagini care acuzau implicarea lui Trump în dosarul Jeffrey Epstein, acolo unde numele său a fost menționat de 5300 de ori.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, numele președintelui și toate informațiile despre acuzațiile la adresa sa au fost șterse, asta după ce au fost publicate o bună parte dintre dovezile din dosarul care a zguduit America. În imaginile care au apărut în Las Vegas a fost schimbată și denumirea Super Bowl în „Pedo Bowl”, cu referire clară la acuzațiile de pedofilie aduse lui Donald Trump și a celor implicați.

ADVERTISEMENT
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD,...
Digi24.ro
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască

Dosarul Epstein. Ce s-a întâmplat, acuzațiile aduse și numele grele implicate

Dosarul Jeffrey Epstein a scos la iveală una dintre cele mai șocante rețele de trafic sexual de minore. Omul de afaceri american a fost bănuit inițial încă din 2005, dar un acord controversat din 2008 l-a scutit de multe acuzații federale. În 2019, a fost arestat din nou pentru trafic sexual și exploatarea minorilor, însă a murit în închisoare înainte de proces, în circumstanțe controversate. Ulterior, Ghislaine Maxwell, apropiata sa, a fost condamnată pentru recrutarea victimelor, iar desecretizarea documentelor a adus la lumină amploarea rețelei și numele unor persoane influente asociate cu Epstein.

ADVERTISEMENT
De nicăieri: ”copilul” lui Hagi apare în dosarul Epstein! E căsătorit și are...
Digisport.ro
De nicăieri: ”copilul” lui Hagi apare în dosarul Epstein! E căsătorit și are CINCI copii: ”Franck mi-a cerut să fac asta”

Printre acestea, documentele sugerează legături cu figuri publice precum Prințul Andrew, Elon Musk, fondatorul Tesla, Bill Gates sau Donald Trump. Majoritatea cazurilor civile s-au soluționat prin înțelegeri financiare, fără admitere de vinovăție. Alte nume din politică, afaceri sau divertisment au fost menționate, dar fără acuzații penale confirmate.

Ce spune Donald Trump despre dosarul Epstein

Președintele Donald Trump a comentat de mai multe ori asupra scandalului Jeffrey Epstein, încercând să se distanțeze public de cel care a fost odată în cercul său social. Trump a spus că și‑a rupt relația cu Epstein în anii 2000, susținând că l‑a exclus din clubul său de la ‘Mar‑a‑Lago’ pentru că acesta îi lua oamenii care lucrau pentru el, inclusiv angajate tinere, și că nu a mai vorbit cu el de mult timp, adăugând că „nu era fanul lui”.

ADVERTISEMENT

Recent, în contextul eliberării de documente legate de dosarul Epstein, Trump a descris controversa ca pe o înșelătorie orchestrată de adversarii politici și a criticat interesul continuu pentru acest subiect, spunând că nu înțelege de ce susținătorii săi sunt atât de preocupați de cazul Epstein și insistând că nu există probe solide care să implice oameni influenți în trafic sexual din această anchetă.

Gigi Becali a explicat în detaliu cum s-a produs schimbarea care a salvat-o...
Fanatik
Gigi Becali a explicat în detaliu cum s-a produs schimbarea care a salvat-o pe FCSB: „E meritul lui”
Cum ajunge FCSB în play-off după 4-1 cu Oțelul! Toate calculele și programul...
Fanatik
Cum ajunge FCSB în play-off după 4-1 cu Oțelul! Toate calculele și programul celor 7 candidate din ultimele 4 etape
JO de Iarnă 2026 Milano Cortina. Valentin Crețu, cel mai bun rezultat olimpic...
Fanatik
JO de Iarnă 2026 Milano Cortina. Valentin Crețu, cel mai bun rezultat olimpic în proba de sanie
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Alianță pentru excluderea FCSB din SuperLiga: 'Mergem la UEFA. Trebuie să desființăm echipa...
iamsport.ro
Alianță pentru excluderea FCSB din SuperLiga: 'Mergem la UEFA. Trebuie să desființăm echipa «fake» a lui Gigi Becali'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!