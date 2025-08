Donald Trump se declară dezgustat de operațiunile Moscovei în Ucraina. Liderul de la Casa Albă a anunțat că va impune sancțiuni dure

Donald Trump este dezgustat de acțiunile Moscovei în Ucraina. Cu o săptămână înainte ca ultimatumul oferit Rusiei să experire, liderul de la Casa Albă a anunțat că este dispus să impună sancțiuni dure. Totuși, președintele Americii nu este convins că acestea vor avea efectul dorit.

Președintele Donald Trump a „amenințat” că este dispus să impună sancțiuni dure Rusiei din cauza războiului din Ucraina. Liderul de la Casa Albă a recunoscut că „arma” pe care o considera eficientă și anume, amenințarea cu ruina financiară, s-ar putea să nu aibă niciun efect asupra președintelui Vladimir Putin.

Declarațiile lui Trump au venit la scurt timp după ce secretarul de stat Marco Rubio a recunoscut, într-un interviu pentru , că administrația a purtat în această săptămână discuții secrete cu Rusia. Conversațiile nu s-au purtat direct cu Putin, ci cu oamenii săi de încredere.

În urma discuțiilor, nu s-a înregistrat niciun progres privind un armistițiu. Drept urmare, Trump a spus că îl va trimite din nou în Rusia pe trimisul său special, Steve Witkoff.

„Vom impune sancțiuni. Rusia? Cred că ceea ce fac este dezgustător.”, a spus Trump.

Declarațiile președintelui SUA vin la scurt timp după . În urma acestui atac au murit 26 de persoane, iar alte 160 au fost rănite. Printre morți se numără și 3 copii.

🇺🇸🇷🇺 It’s disgusting what Russia is doing, very sad.. Yes, we will impose sanctions🌟

I don’t know if he cares🌟 sanctions and if there will be any effect – Trump about Putin

— I’m FEDUK (@Feduk25)