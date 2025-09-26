Sport

Donald Trump se opune interzicerii Israelului în fotbal: ”Vom depune toate eforturile pentru a opri acest proces”

Tot mai multe voci cer interzicerea în competiții a echipelor de fotbal din Israel ca urmare a războiului din Gaza, dar Donald Trump se opune unei astfel de decizii.
Traian Terzian
26.09.2025 | 09:15
Donald Trump se opune interzicerii Israelului în fotbal. Sursă foto: colaj Fanatik
Donald Trump se opune interzicerii Israelului în fotbal. Sursă foto: colaj Fanatik

Organismele de conducere ale fotbalului mondial și european au fost îndemnate de experții ai ONU și de foști mari sportivi să interzică toate echipele israeliene, însă Donald Trump nici nu vrea să audă de așa ceva.

Interzicerea Israelului în fotbal, o măsură care nu e pe placul lui Donald Trump

În timp ce tot mai multe competiții sportive sunt asaltate de susținători ai cauzei palestiniene, așa cum s-a întâmplat și cu Turul Spaniei din acest an, administrația Trump va depune eforturi pentru a împiedica o eventuală sancțiune a Israelului.

Guvernul american, prin intermediul Departamentului de Stat condus de Marco Rubio, a intervenit direct pentru a opri impunerea de sancțiuni sportive înainte de Cupa Mondială pe care o va organiza în 2026.

”Vom depune toate eforturile pentru a opri complet orice efort de a interzice echipa națională de fotbal a Israelului de la Cupa Mondială”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, pentru Sky News.

Ce avantaje ar avea România în eventualitatea sancționării Israelului

Președintele FIFA, Gianni Infantino, un apropiat al lui Donald Trump, a făcut o referire la situațiile de război într-un discurs pe care l-a ținut după ce a primit titlul de Cetățean Global al Consiliului Atlantic.

”Sufăr când văd copii suferind. Plâng când văd mame plângând, fie că este vorba de Gaza sau de oricare alt loc din lume”, a spus Infantino, care a precizat că există 80 de țări în care există conflicte armate.

O eventuală sancțiune dictată Israelului ar aduce anumite avantaje pentru România, atât la nivelul echipei naționale, cât și la cel de cluburi. Și asta pentru că România și Israel sunt în zone apropiate ale multor clasamente bazate pe coeficienți.

