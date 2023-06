Donald Trump se radicalizează. Fostul președinte vrea să elimine dreptul la cetățenia americană prin naștere

Donald Trump se radicalizează. Vorbind la 125 de ani după ce Curtea Supremă a SUA a tranșat problema cetățeniei prin naștere, fostul președinte a promis din nou că va elimina acest drept, consacrat în cel de-al 14-lea amendament, printr-un ordin executiv, în timpul unei tirade anti-imigranți pe rețelele de socializare.

Donald Trump promite să elimine dreptul la cetățenie americană prin naștere

a declarat marți, într-o înregistrare video postată pe rețelele de socializare, că în prima zi va semna un ordin executiv pentru a se asigura că un copil din părinți imigranți fără documente “nu va primi automat cetățenia americană”.

ADVERTISEMENT

Reciclând afirmații anti-migranți, Trump a mai spus că ordinul său va “înăbuși un imbold major pentru continuarea imigrației ilegale, va descuraja mai mulți imigranți să vină și îi va încuraja pe mulți dintre străinii pe care Joe Biden i-a lăsat să intre ilegal în țara noastră să plece”, relatează .

Cetățenia obținută prin naștere este inclusă în cel de-al 14-lea amendament la Constituția SUA, care a fost adoptat de Senat în 1866 și ratificat doi ani mai târziu. Pasajul relevant spune: “Toate persoanele născute sau naturalizate în Statele Unite și supuse jurisdicției acestora sunt cetățeni ai Statelor Unite”. În 1898, în procesul SUA vs Wong Kim Ark, Curtea Supremă a rezolvat o problemă nerezolvată, hotărând că un copil al unui cetățean chinez născut în SUA este automat cetățean american.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

Donald Trump a declarat în repetate rânduri că va elimina acest drept, indiferent de situație. După ce și-a făcut campanie electorală pe această temă în 2015, el nu a abandonat-o baltă ca președinte, declarând pentru Axios trei ani mai târziu: “Mi s-a spus întotdeauna că este nevoie de un amendament constituțional. Ghiciți ce? Nu e nevoie”.

“Suntem singura țară din lume în care o persoană vine și face un copil, iar copilul este, în esență, un cetățean al Statelor Unite … cu toate beneficiile. Este ridicol. Este ridicol. Și trebuie să se termine”, a adăugat el. De fapt, alte peste 30 de țări oferă cetățenie prin naștere.

ADVERTISEMENT

Revocarea acestui drept, o încercare sortită eșecului

Donald Trump a susținut că revocarea cetățeniei americane prin naștere este “în curs de realizare” și a spus: “Se va întâmpla … cu un ordin executiv”. Nu s-a întâmplat. Experții au prezis atunci, și prezic și acum, că orice încercare de a elimina cetățenia prin naștere prin ordin executiv ar fi contestată imediat și înfrântă rapid.

Scriind în 2018, profesorul de drept de la Harvard Laurence Tribe a declarat că propunerea nu ar avea “nicio șansă de a supraviețui revizuirii, chiar și de către judecătorii pe care președintele i-a numit”. Experții au subliniat, de asemenea, ironia faptului că un președinte republican atacă o realizare fundamentală a propriului său partid.

ADVERTISEMENT

În 2015, istoricul Eric Foner a declarat pentru Washington Post că ideea care stă la baza textului din cel de-al 14-lea amendament “a fost că cetățenia ar trebui extinsă la oameni indiferent de caracteristicile accidentale, cum ar fi rasa, originea națională sau statutul părinților lor.

ADVERTISEMENT

Acest lucru a stabilit un standard național pentru cetățenie. Principiul a fost unul al oportunității și al incluziunii. Asta a reprezentat Partidul Republican [în anii de după războiul civil]. Al 14-lea amendament a devenit unul dintre principiile definitorii ale Partidului Republican”.

Între timp, în 2018, Axios a citat un expert care a susținut afirmațiile lui Trump. Cuvintele “supus jurisdicției acestuia”, a spus profesorul de la Universitatea Chapman, înseamnă că doar copiii născuți din cetățeni și deținătorii de carte verde se califică pentru cetățenie prin naștere. Acel savant a fost John Eastman, ulterior principalul susținător juridic al încercării lui Trump de a anula alegerile din 2020.

Donald Trump se radicalizează

În timp ce fostul președinte american încearcă să obțină un al doilea mandat pozițiile și retorica sa au devenit tot mai conflictuale și extreme. Imediat , președintele Donald Trump a rămas în mare parte tăcut, iar când în cele din urmă a ținut discursul de adio către națiune, a dezavuat atacul asupra Capitoliului SUA ca fiind ceva de care “toți americanii au fost îngroziți” și care “nu poate fi tolerat niciodată”.

Acum, în timp ce Trump încearcă să se întoarcă la Casa Albă, el vorbește despre 6 ianuarie ca despre “o zi frumoasă”. El spune că nu a existat niciun motiv pentru ca poliția să tragă asupra protestatarului care încerca să pătrundă în sala de ședințe a Camerei Reprezentanților și neagă că a existat vreun pericol pentru vicepreședintele său, Mike Pence, care se ascundea de o mulțime pro-Trump care scanda că ar trebui să fie spânzurat. El a promis că îi va grația pe mulți dintre revoltați dacă va deveni din nou președinte.

Pe acest subiect și pe o serie de subiecte, de la agresiuni sexuale la politica externă și internă, pozițiile lui Trump au devenit și mai extreme, tonul său mai conflictual, relatările sale mai puțin legate de realitate. Acolo unde uneori era ambiguu sau echivoc, acum este sfidător fără vreo urmă de jenă.

Îmbrățișarea unor poziții extreme nu este ceva nou pentru Trump: de când și-a lansat campania din 2016 numindu-i pe imigranții mexicani “violatori” și apoi promițând să le interzică musulmanilor să intre în țară, el a promovat politici divizive, a făcut comentarii incendiare și a provocat confruntări constituționale cu Congresul și instanțele de judecată. Dar o revenire la Casa Albă, după spusele lui Trump, ar fi șansa sa de a se răzbuna pe adversarii săi politici și de a împinge și mai departe programele sale cele mai polarizante, relatează .

Înăsprirea pozițiilor lui Trump vine în condițiile în care acesta operează de mai bine de doi ani fără aparatul oficial al Casei Albe, punând mai puțini filtre între el și public. De asemenea, urmează o listă lungă de nemulțumiri pe care le-a acumulat în cei opt ani de politică.

Pentru experții care au analizat propunerile sale, Trump schițează contururile unui al doilea mandat potențial mai periculos și mai haotic decât primul său mandat. Criticii din întregul spectru politic și-au exprimat îngrijorarea față de retorica sa tot mai amenințătoare. Dar cei mai loiali susținători ai lui Trump au savurat discursurile sale combative și l-au urmat în adoptarea unor poziții mai dure.

Trump se prezintă întotdeauna ca o victimă

În povestea pe care o prezintă Trump, el este întotdeauna victima, dar la fel sunt și susținătorii săi. Experiența comună de a suferi prin conflicte îi apropie și le întărește legătura, potrivit lui Ruth Ben-Ghiat, istoric la Universitatea din New York și autor al cărții “Strongmen: Mussolini to the Present”.

“Când liderii autoritari își pierd funcția, se întorc de 10 ori mai răi – nu devin niciodată mai puțin extremi, ci mai extremi”, a spus Ben-Ghiat. “6 ianuarie a fost un eveniment profund radicalizant pentru bază, pentru partidul republican și pentru Trump însuși, pentru că până și asaltul asupra Capitoliului puteai să scapi. Evenimentele sale de campanie trebuie văzute ca fiind cele ale unui extremist care radicalizează oamenii și reeducă emoțional oamenii să urască oamenii.”

La un miting din Waco, Texas, în acest an, Trump a încercat să discrediteze anchetele penale și punerea sub acuzare cu care se confruntă, denigrându-le fără dovezi ca exemple de “comportament greșit al procurorilor” și a adăugat: “când se vor lua de mine, se vor lua de tine”.

Pe durata discursului el a repetat un refren care a devenit o replică standard la mitingurile sale: “Împreună, ne confruntăm cu unele dintre cele mai amenințătoare forțe și cei mai vicioși adversari pe care poporul nostru i-a văzut vreodată, unii dintre ei din interior. Dar, indiferent cât de odioși și corupți sunt comuniștii și criminalii împotriva cărora luptăm, nu trebuie să uitați niciodată că această națiune nu le aparține lor – această națiune vă aparține vouă”.

Purtătorul de cuvânt al campaniei lui Trump, Steven Cheung, a indicat un raport recent al avocatului special John Durham pentru a susține afirmațiile lui Trump. Raportul a criticat ancheta FBI privind legăturile campaniei Trump din 2016 cu Rusia, deși a recunoscut “obligația agenției de a examina îndeaproape” acuzațiile inițiale.

“Președintelui Trump i s-a dovedit că are dreptate de nenumărate ori”, a declarat Cheung. “Poporul american știe că vânătoarea ilegală de vrăjitoare a [Departamentului de Justiție] și a Deep State a încercat să îi doboare președinția, să influențeze alegerile din 2020, iar acum rulează aceeași carte de joc pentru a influența alegerile din 2024”, a adăugat el, referindu-se la anchetele penale cu care se confruntă fostul președinte, pe care Trump le-a atacat ca fiind motivate politic.

Consilierii lui Trump l-au încurajat în repetate rânduri să nu vorbească atât de mult despre 6 ianuarie și despre protestatari, considerând că nu este un subiect câștigător din punct de vedere politic, potrivit unor consilieri care au vorbit sub protecția anonimatului pentru a dezvălui discuții interne.

Aceștia au încercat să îl determine să vorbească despre anchetele penale în curs cu care se confruntă ca fiind “interferențe electorale”, mai degrabă decât să privească înapoi la ultimele alegeri prezidențiale. Dar Trump a vorbit în mod regulat cu unele dintre familiile unor persoane aflate în închisoare, spun consilierii, și s-a convins că acestea sunt maltratate. De asemenea, el are acum un număr de consilieri care păstrează legătura cu familiile și cu protestatarii din 6 ianuarie.

”Trump a vrut anularea alegerilor”

Fostul șef de cabinet al lui Trump de la Casa Albă, John F. Kelly, a declarat că a înțeles că recenta apărare a lui Trump față de 6 ianuarie este punctul său de vedere real, adăugând că Trump este predispus să își schimbe poziția.

“Toți acei oameni care au încercat să anuleze alegerile, exact asta le-a cerut el să facă. Nu poate să le întoarcă spatele oamenilor care au încercat să îl salveze în alegeri”, a declarat Kelly, care nu mai lucrează cu Trump, într-un interviu. “Nu există o busolă. Ceea ce este corect astăzi nu este neapărat mâine. Ceea ce este corect în această dimineață se poate schimba de patru ori înainte de seară. Totul depinde cu cine vorbește și ce încearcă să realizeze în acel moment.”

Escaladarea lui Trump nu este doar retorică. În 2018, el a semnat un ordin executiv prin care se distanțează de politica de “toleranță zero” care a separat familiile de migranți la graniță, cu scopul de a atenua indignarea publică provocată de fotografiile cu copii în cuști și de o casetă cu copii care își strigau părinții. Dar, într-un recent interviu organizat de CNN, Trump a apărat politica și a sugerat că ar putea să o reintroducă pentru a descuraja oamenii să emigreze.

Nu numai că Trump nu și-a recunoscut niciodată înfrângerea în alegerile prezidențiale din 2020, dar, de-a lungul timpului, afirmațiile sale false privind frauda galopantă au devenit mai elaborate. În trecut, el a atacat extinderea votului prin corespondență în timpul pandemiei pentru a sugera că democrații ar fi putut să umfle scorurile; acum, el pretinde (în mod fals) că a găsit milioane de buletine de vot frauduloase îndesate în cutiile poștale.

Chiar și în rarele cazuri în care a părut laș sau plin de remușcări, cum ar fi după 6 ianuarie sau după dezvăluirile despre comentariile pe care le făcuse cu privire la agresiunea sexuală, Trump a continuat să nege, să disimuleze sau chiar să se apere în mod categoric, așa cum reiese din unele dintre remarcile sale recente.

Când The Washington Post a relatat pentru prima dată că Trump s-a lăudat că a pipăit femei într-o înregistrare din 2005 de pe platoul de filmare al emisiunii “Access Hollywood”, a început să-și piardă sprijinul din partea unor republicani de top cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile din 2016. El s-a grăbit să își ceară scuze în privat față de contracandidatul său zdruncinat și să lanseze un videoclip de scuze. De asemenea, și-a cerut scuze pentru remarcile sale în timpul unei dezbateri din seara următoare cu Hillary Clinton.

Trump califică alegerile din 2024 drept o confruntare apocaliptică

Dar, mai târziu, Trump a început să se întrebe în privat dacă remarcile surprinse pe casetă au fost într-adevăr ale sale. Iar într-o depoziție înregistrată video pentru procesul intentat de scriitoarea E. Jean Carroll, care îl acuză de abuz sexual și defăimare, Trump a adoptat o abordare diferită: și-a menținut afirmația că bărbații celebri își pot face de cap cu femeile. Trump a reluat această apărare în timpul recentei emisiuni de la CNN.

Trump are un model vechi, anterior actualei sale campanii, de a da înapoi sau chiar de a-și cere scuze în fața indignării publice, pentru ca mai apoi să se retragă și să adopte o poziție și mai sfidătoare. În cel mai recent caz, la începutul acestei luni, el a sugerat că l-ar reangaja pe Michael Flynn, pe care l-a concediat din funcția de consilier pentru securitate națională în 2017 pentru că a mințit în legătură cu contactele cu ambasadorul rus.

“El are un talent și o abilitate unică și înțelege că are capacitatea de a revizui istoria”, a declarat despre Trump Marc Short, un consilier de top al lui Pence, care face propriile demersuri pentru a candida la nominalizarea din 2024. “El nu este unul care să retracteze vreodată. El consideră că admiterea erorilor este o slăbiciune. El va dubla și tripla mereu reacția.”

Trump a mai spus că regretă că lasă oficialii locali să conducă reacțiile forțelor de ordine și că, într-un al doilea mandat, ar fi mai agresiv în desfășurarea Gărzii Naționale și chiar a armatei active pentru a reprima tulburările sociale, demonstrațiile de stradă și infracțiunile. Discursurile sale sunt deseori punctate de descrieri grafice ale unor crime violente, care sunt adesea înfrumusețate sau nefondate.

Iar de-a lungul anilor, Trump și-a intensificat denigrarea democraților și a acelor republicani care nu îl susțin. În 2016, a spus că el candidează împotriva “globaliștilor” și a elitelor; în 2020, a spus că este vorba de socialiștii de stânga radicală. Acum, el descrie în mod obișnuit alegerile din 2024 ca pe o confruntare apocaliptică, având ca miză nimic mai puțin decât distrugerea ireversibilă a țării.