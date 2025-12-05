Donald Trump și-a pus americanii în cap la tragerea la sorți a Campionatului Mondial 2026: „Trebuie să găsim un alt nume pentru celălalt sport”

A fost spectacol total la Washington, în timpul tragerii la sorți pentru Campionatul Mondial din 2026. Naționalele calificate și-au aflat adversarele. Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, a urcat pe scenă și a vorbit despre turneul final, dar a oferit și o declarație care, cu siguranță, va fi intens comentată peste Ocean.
Vineri seara a avut loc la Washington tragerea la sorți pentru Cupa Mondială, iar Donald Trump a fost unul dintre invitații de lux. Președintele Statelor Unite ale Americii a primit de la Gianni Infantino Premiul „FIFA Peace Prize” pentru contribuția sa la stoparea conflictelor globale.
Președintele SUA a vorbit despre dorința sa de a opri conflictele mondiale și despre reformele pe care le-a inițiat deja. El speră ca turneul de anul viitor să fie un adevărat succes, capabil să unească oamenii din întreaga lume.
În timpul discursului său, Donald Trump a oferit și o declarație neașteptată. Președintele Statelor Unite ale Americii a vorbit despre marele Pelé și a spus că fotbalul care se va juca anul viitor pe continentul american este „cel adevărat”, iar fotbalul american trebuie să își găsească un nume nou.
Declarația lui Donald Trump vine în contextul în care, în Statele Unite ale Americii, fotbalul pe care Europa și restul continentelor îl cunosc este numit tradițional „soccer”, iar cel mai popular sport rămâne fotbalul american.
„Știam că fotbalul va crește atât de repede. Mi-l amintesc pe Pelé jucând pentru Cosmos, unul dintre cei mai mari. Eram destul de tânăr și l-am văzut marcând trei goluri. E clar că ăsta este fotbalul, trebuie să găsim un alt nume pentru celălalt sport”, a declarat Donald Trump pe scena de la Washington.
În doar câteva minute după discursul lui Trump, fanii celor două sporturi au luat cu asalt rețelele de socializare. Admiratorii fotbalului american nu au apreciat deloc declarația președintelui SUA, iar primele meme-uri au apărut imediat.