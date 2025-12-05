Sport

Donald Trump și-a pus americanii în cap la tragerea la sorți a Campionatului Mondial 2026: „Trebuie să găsim un alt nume pentru celălalt sport”

Declarația lui Donald Trump care îi va înfuria pe fanii sportului din SUA. Președintele a vorbit despre războiul dintre fotbalul european și cel american înainte de tragerea la sorți a Cupei Mondiale.
Alex Bodnariu
05.12.2025 | 21:22
Donald Trump sia pus americanii in cap la tragerea la sorti a Campionatului Mondial 2026 Trebuie sa gasim un alt nume pentru celalalt sport
ULTIMA ORĂ
Declarația controversată a lui Donald Trump în timpul tragerii la sorți a Cupei Mondiale
ADVERTISEMENT

A fost spectacol total la Washington, în timpul tragerii la sorți pentru Campionatul Mondial din 2026. Naționalele calificate și-au aflat adversarele. Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, a urcat pe scenă și a vorbit despre turneul final, dar a oferit și o declarație care, cu siguranță, va fi intens comentată peste Ocean.

Donald Trump s-a remarcat la tragerea la sorți a Campionatului Mondial

Vineri seara a avut loc la Washington tragerea la sorți pentru Cupa Mondială, iar Donald Trump a fost unul dintre invitații de lux. Președintele Statelor Unite ale Americii a primit de la Gianni Infantino Premiul „FIFA Peace Prize” pentru contribuția sa la stoparea conflictelor globale.

ADVERTISEMENT

Președintele SUA a vorbit despre dorința sa de a opri conflictele mondiale și despre reformele pe care le-a inițiat deja. El speră ca turneul de anul viitor să fie un adevărat succes, capabil să unească oamenii din întreaga lume.

În timpul discursului său, Donald Trump a oferit și o declarație neașteptată. Președintele Statelor Unite ale Americii a vorbit despre marele Pelé și a spus că fotbalul care se va juca anul viitor pe continentul american este „cel adevărat”, iar fotbalul american trebuie să își găsească un nume nou.

ADVERTISEMENT
Un tânăr de 26 de ani şi-a ucis tatăl cu 18 lovituri de...
Digi24.ro
Un tânăr de 26 de ani şi-a ucis tatăl cu 18 lovituri de cuţit, în București, după un scandal. Agresorul a fost reținut

Donald Trump spune că fotbalul american are nevoie de un nou nume înainte de Campionatul Mondial din 2026

Declarația lui Donald Trump vine în contextul în care, în Statele Unite ale Americii, fotbalul pe care Europa și restul continentelor îl cunosc este numit tradițional „soccer”, iar cel mai popular sport rămâne fotbalul american.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Mi-e scârbă!" Au văzut ce a făcut FIFA la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială: "Absolut dezgustător"

„Știam că fotbalul va crește atât de repede. Mi-l amintesc pe Pelé jucând pentru Cosmos, unul dintre cei mai mari. Eram destul de tânăr și l-am văzut marcând trei goluri. E clar că ăsta este fotbalul, trebuie să găsim un alt nume pentru celălalt sport”, a declarat Donald Trump pe scena de la Washington.

În doar câteva minute după discursul lui Trump, fanii celor două sporturi au luat cu asalt rețelele de socializare. Admiratorii fotbalului american nu au apreciat deloc declarația președintelui SUA, iar primele meme-uri au apărut imediat.

ADVERTISEMENT
Rezultate SuperLiga, etapa 19. Oțelul – Unirea Slobozia 2-0. Gălățenii intră la cabine...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 19. Oțelul – Unirea Slobozia 2-0. Gălățenii intră la cabine cu un avantaj de două goluri
Ronnie O’Sullivan, la 50 de ani! Cum a ajuns legendarul sportiv să se...
Fanatik
Ronnie O’Sullivan, la 50 de ani! Cum a ajuns legendarul sportiv să se îndrăgostească de România: „Nu îmi imaginam asta!”
Bogdan Andone, lecție de tactică în direct! Cum a reușit să o învingă...
Fanatik
Bogdan Andone, lecție de tactică în direct! Cum a reușit să o învingă pe Rapid în Cupă și ce a spus despre cel mai nou transfer: „Un profesionist”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Porecla pe care Becali o avea în tinerețe: 'Gigi nici nu se supără'
iamsport.ro
Porecla pe care Becali o avea în tinerețe: 'Gigi nici nu se supără'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!