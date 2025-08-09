Donald Trump și Vladimir Putin, întrunire pe 15 august, în Alaska. Care sunt pretențiile dictatorului rus pentru încetarea focului în Ucraina

Președintele Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin vinerea viitoare în Alaska, după ce anterior a prezentat termenii unui potențial acord de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina, care ar putea include „unele schimburi de teritorii”.

Întrunire Donald Trump – Vladimir Putin în Alaska

„Întâlnirea mult așteptată între mine, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, și președintele Vladimir Putin, al Rusiei, va avea loc vinerea viitoare, 15 august 2025, în marele stat Alaska. Detalii suplimentare vor urma”, a postat Trump pe Truth Social vineri seara.

Anunțul lui Trump – care vine în ziua pe care el o – marchează un moment important în relația președintelui american cu omologul său rus, care nu a mai fost în SUA din 2015 și nu s-a mai întâlnit cu Trump din 2018.

Oficialii americani, inclusiv Trump, au informat liderii europeni și oficialii ucraineni cu privire la un plan propus de Putin pentru a opri războiul din Ucraina în schimbul unor concesii teritoriale semnificative din partea Kievului, potrivit oficialilor occidentali informați cu privire la această chestiune.

Ce condiții a impus președintele rus pentru armistițiu

Planul, pe care Putin l-a prezentat miercuri, în cadrul unei întâlniri la Moscova, trimisului special al lui Trump, Steve Witkoff, ar impune Ucrainei să cedeze regiunea Donbas din estul țării – ocupată în prezent în majoritate de Rusia – precum și Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014.

Planul ar îngheța liniile de front actuale, dar alte detalii ale propunerii rămân încă neclare.

Acesta a alarmat unii oficiali europeni, care și-au exprimat îngrijorarea că ar fi o încercare a lui Putin de a evita sancțiunile amenințate de Trump, care ar fi trebuit să intre în vigoare vineri, oferind în schimb foarte puțin.

Însă planul pare să fi fost impulsul care l-a determinat pe Trump să pună în mișcare planurile pentru o întâlnire la nivel înalt cu Putin. când s-a întâlnit cu președintele de atunci, Barack Obama, la o reuniune a Adunării Generale a ONU în septembrie 2015.

În ultimele două zile au avut loc convorbiri suplimentare cu europenii, inclusiv cu Witkoff și secretarul de stat Marco Rubio. Witkoff a discutat vineri cu mai mulți oficiali europeni pentru a prezenta detalii suplimentare ale planului.

Un plan pe care Ucraina nu-l va accepta

Nu era clar ce ar însemna planul pentru alte două regiuni din Ucraina – Zaporizhzhia și Kherson – unde Rusia controlează o parte din teritoriu, dincolo de oprirea ofensivei rusești în aceste zone.

De asemenea, nu era clar cum propunerea lui Putin ar răspunde celorlalte cereri ale liderului rus pentru încheierea războiului, inclusiv promisiunea că Ucraina nu va adera niciodată la NATO sau că își va limita dimensiunea armatei.

În conversațiile sale, Witkoff le-a spus oficialilor europeni că propunerea prezentată de Putin era un pas în direcția bună și că un plan de pace mai amplu ar putea fi negociat odată ce luptele vor înceta.

Statele Unite au încercat să convingă aliații să accepte acest plan, a declarat o sursă, deși nu este încă clar dacă acest lucru se va întâmpla.

Posibilitatea ca Rusia să preia controlul asupra Donețkului și Luhanskului în cadrul unui acord de încetare a focului a stârnit îngrijorări cu privire la faptul că un astfel de acord ar încuraja Rusia să atace din nou Ucraina în viitor.

„Recunoașterea oficială a teritoriului cucerit cu forța fără niciun cost este un stimulent pentru a face mai mult în viitor”, a declarat un oficial european informat cu privire la acest subiect. „Ar putea stimula Rusia să lanseze din nou mai multe atacuri asupra Ucrainei în câțiva ani.”

Trump, care și-a exprimat frustrarea față de președintele Rusiei în ultimele luni pentru prelungirea conflictului, părea mai optimist vineri cu privire la perspectiva unui acord de pace. Și a dat de înțeles că se concentrează în primul rând pe negocierea încetării ostilităților cât mai curând posibil.

„Liderii europeni vor să vadă pace”, a declarat Trump reporterilor la Casa Albă înainte de a anunța întâlnirea din Alaska. „Președintele Putin, cred, vrea să vadă pace, iar Zelenski vrea să vadă pace.”

Ulterior, el a adăugat: „Instinctul meu îmi spune că avem o șansă la pace”.

Planul lui Trump, criticat de analiștii politici

Pe rețelele de socializare, analiștii politici și militari au criticat planul propus de administrația Trump, pe care l-au caracterizat ca fiind o nouă cedare în fața dictatorului rus. Specialiștii militari spun că Ucraina nu are niciun interes să cedeze zonele pe care armata rusă s-a dovedit incapabilă să le cucerească.

„Dacă Ucraina cedează teritoriul fără concesii sau garanții executorii, Rusia ar ocupa fără costuri liniile defensive fortificate. Din această poziție, Moscova va relua ostilitățile fără a fi trasă la răspundere, va da vina pe Kiev și va ocupa mai mult teritoriu, readucând războiul la stadiul actual”, a explicat un analist militar ucrainean, care administrează canalul de Twitter, .

Totuși, aceștia au subliniat poziția politică dificilă în care se află acum Ucraina și Europa.

„Nu cred că Ucraina sau Europa vor accepta aceste condiții. Rusia probabil că încearcă să prezinte Kievul și Bruxellesul ca fiind adevăratele obstacole în calea păcii în ochii lui Trump. Oricine îi stă în calea premiului Nobel este personajul negativ”, a scris și jurnalistul american Michael Weiss.

„Așadar, Vladimir Putin, care are un mandat de arestare emis de CPI, obține o întâlnire cu președintele SUA pe teritoriul american fără a fi nevoit să renunțe la nimic sau măcar să promită ceva – după ce l-a ignorat și l-a insultat pe Trump. Încă o victorie pentru Putin, încă o înfrângere pentru Trump”, a comentat și Julia Loffe, expertă în politica Rusiei.