Donald Trump şi Vladimir Putin pregătesc ultimele detalii înaintea întâlnirii de vineri. „Cadoul” pe care preşedintele SUA ar urma să i-l facă liderului rus

Pe măsură ce ce apropie ziua apar tot mai multe informaţii despre pregătirile pe care le fac cele două staff-uri.

Întâlnirea Trump-Putin va avea loc vineri, la ora 22.30

Vladimir Putin a avut joi o întâlnire cu unii dintre înalții oficiali ai țării pentru a pregăti întâlnirea de vineri, iar agenţiile de presă transmit că după discuţii a declarat că administrația americană depune „eforturi sincere” pentru a rezolva conflictul din Ucraina. Președintele rus ar fi sugerat, de asemenea, că Moscova și Washingtonul ar putea ajunge la un acord de control al armelor nucleare care ar putea consolida pacea, după cum scrie The Guardian.

, din Alaska, va începe vineri la ora locală 11.30, adică la 22.30, ora României. Iuri Ușakov, consilierul pe probleme de politică externă al Kremlinului, a informat presa că cei doi președinți vor avea o „întâlnire individuală”, la care vor fi însoţiţi doar de traducători, după care va urma o „întâlnire mai amplă”, la un mic dejun de lucru, la care vor participa delegaţiile celor două ţări..

Ușakov a mai declarat că Ucraina va fi subiectul central al discuțiilor, dar cei doi şefi de stat vor discuta și despre comerț și cooperare economică. Delegația rusă îi va include pe ministrul afacerilor externe – Serghei Lavrov, ministrul apărării – Andrei Belousov, ministrul finanțelor – Anton Siluanov, șeful Fondului de Stat Rus – Kiril Dmitriev. După întâlnire, va avea loc o conferință de presă comună, susţinută de Putin şi Trump.

Oferta lui Donald Trump pentru Vladimir Putin

Tot joi, ziarul rus Komsomolskaia Pravda a publicat un articol despre cum Ministerul rus al Apărării și FSB, într-o operațiune comună, au împiedicat Ucraina să atace orașele mari rusești cu o „armă minune”. Este vorba de rachete balistice operațional-tactice Sapsan, a căror producție în Ucraina, potrivit unor surse din cadrul FSB, a început în 2024 și erau destinate loviturilor în adâncul teritoriului Rusiei, până la o distanță de 500 km.

„Nu numai că am aflat în ce complexe industriale militare se pregătește noua armă, dar am stabilit și unde se află sistemele lor de apărare antiaeriană și de război electronic, inclusiv cele de producție americană și NATO. S-a dovedit că angajații de acolo erau angajați oficial cu jumătate de normă pentru a nu fi mobilizați. A fost confirmată și implicarea Germaniei, care a finanțat programul ucrainean de producție a rachetelor balistice cu rază lungă de acțiune”, au mai spus reprezentanții FSB, potrivit publicației ruse.

Cât despre întâlnirea de vineri, dintre Putin și Trump, citând o sursă bine informată, The Telegraph scrie că președintele american se pregătește să-i ofere omologului său rus acces la minerale din pământuri rare pentru a-l încuraja să pună capăt războiului din Ucraina. Jurnaliștii britanici scriu că președintele american va sosi în Alaska „înarmat cu numeroase oportunități de a face bani pentru Putin”, una dintre acestea incluzând deschiderea resurselor naturale ale Alaskăi către Moscova, precum și ridicarea unor sancțiuni americane asupra industriei aviatice rusești.

Propunerile includ acordarea accesului lui Putin la mineralele din pământuri rare din teritoriile ucrainene ocupate în prezent de Rusia. Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, este cel care explorează compromisurile economice pe care SUA le pot face cu Rusia pentru a accelera un acord de încetare a focului.