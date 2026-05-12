Donald Trump, sub presiunea lui Xi Jinping. Cum exploatează China neputința SUA de a încheia războiul din Iran

Donald Trump începe miercuri o vizită de două zile în China, într-un moment în care majoritatea analiştilor consideră că poziţia sa de negociere şi de a pune condiţii este destul de şubrezită din cauza crizei încă nerezolvate din Orientul Mijlociu. Experţii sunt de părere că preşedintele Xi va încerca să exploateze la maxim această vulnerabilitate şi speră să poată obţine o schimbare a poziției Statelor Unite față de Taiwan. Ani de zile, Washingtonul a adoptat o abordare relativ neutră faţă de situaţia insulei, asta presupunând că SUA „nu susțin” independența insulei, dar Beijingul ar dori acum ca America să declare că se „opune” unei astfel de independențe.

În 15 luni, Trump a livrat mai multe arme Taiwanului decât Biden în patru ani

Aliații americani din Asia de Sud-Est, în special Japonia, Coreea de Sud și Filipine, vor urmări îndeaproape convorbirile dintre Trump şi Xi. Le va semnala dacă pot continua să se bazeze pe sprijinul american împotriva ambițiilor imperiale ale Chinei sau dacă ar trebui să își accelereze propriile programe de înarmare. Premierul nipon Sanae Takaichi înclină deja spre cea de-a doua variantă, din moment ce Japonia și-a dublat bugetul pentru apărare.

Cu toate acestea, de la preluarea mandatului, în urmă cu aproape un an și jumătate, Trump a aprobat un pachet de livrări de arme pentru Taiwan în valoare de 11 miliarde de dolari și pregătește încă unul, în valoare de 14 miliarde de dolari. Aceasta sumă este mai mare decât sprijinul militar acordat de Joe Biden taiwanezilor pe parcursul întregului său mandat de patru ani. În ceea ce-l priveşte pe Xi Jinping, experţii consideră că va da dovadă prudență extremă înainte de a se angaja în orice plan de invadare a Taiwanului, având în vedere rezultatele dezastruoase ale campaniei ucrainene pentru Vladimir Putin și ale .

China speră ca Trump să se opună răspicat independenţei Taiwanului

Prin declanșarea, în aprilie 2025, a unui război comercial fără precedent, Trump a reușit să obțină concesii economice semnificative faţă de SUA din partea majorităţii ţărilor lumii, însă China a fost una dintre excepţii. Mai mult, , în special în legătură cu aprovizionarea cu metale din pământuri rare, cruciale pentru industria electronică. Strâns cu uşa, Trump a dat înapoi, iar acum șase luni, la un summit cu liderul chinez în Coreea de Sud, a fost de acord cu o suspendare pe un an a tarifelor americane – care ajungeau până la 145% – aplicate importurilor de bunuri din China.

„Dacă problemele majore dintre China și Statele Unite sunt rezolvate, problema Taiwanului va deveni în mod natural controlabilă. Statele Unite nu au niciun stimulent să complice problema Taiwanului, deoarece acest lucru ar dăuna și intereselor lor strategice mai importante”, consideră Wu Yongping, profesor la Universitatea Tsinghua și expert în problemele Taiwanului. „Dacă Trump își va declara clar opoziția față de ‘independența Taiwanului’, acest lucru va avea un impact foarte pozitiv asupra relațiilor dintre cele două țări”, a spus el, într-un interviu pentru China Morning Post.

Trump are nevoie de China să preseze Iranul să facă anumite concesii

În momentul de faţă, Trump are mare nevoie de China. Peste mai puţin de o jumătate de an urmează alegerile pentru Congres, iar rezultatul ar putea duce la pierderea majorității republicane atât în Camera Reprezentanților, ci și în Senat. Pentru a evita o astfel de înfrângere, care practic i-ar lega mâinile pentru tot restul mandatului, liderul american va încerca să-l convingă pe Xi Jinping să forţeze Iranul să facă anumite concesii. De asemenea, Trump speră să obțină de la preşedintele chinez promisiunea unor importuri masive de alimente din SUA, în special soia. Acesta ar fi un argument puternic pentru a-și menține sprijinul în rândul fermierilor și al populației rurale americane. Americanii se bazează, de asemenea, pe comenzi mari din partea Chinei pentru aeronave Boeing.

Majoritatea experților pariază pe o luptă pe termen lung între Xi şi Trump. Cei doi lideri se vor întâlni din nou la Summitul de Cooperare Asia-Pacific de la Shenzhen, în luna noiembrie, și la Summitul Liderilor G20 de la Miami, în luna decembrie. Desigur, asta presupunând că relațiile bilaterale nu se vor deteriora dramatic până atunci, astfel că întrevederile care vor avea loc zilele acestea la Beijing ar putea fi definitorii pentru mersul relaţiei dintre cei doi lideri.

Vizita care va începe miercuri va fi prima pe care o face Trump în China de la începutul celui de-al doilea mandat prezidențial și va fi pentru prima dată în nouă ani când un președinte american pune piciorul pe pământ chinez. Privind retrospectiv la mandatul de patru ani al președintelui Biden, acesta nu a efectuat o vizită de stat în China, devenind astfel primul președinte american de la președintele Carter încoace care nu a efectuat o vizită de stat în această ţată în timpul mandatului său, acesta fiind şi unul dintre motivele deteriorării relațiilor sino-americane.