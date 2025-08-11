News

Donald Trump, summit virtual cu liderii europeni și cu Zelenski, înainte de întâlnirea cu Putin. Ce subiecte importante vor fi discutate 

Donald Trump și liderii europeni, dar și Zelenski, vor avea un summit virtual înainte de întâlnirea președintelui american cu Putin
Andreea Stanaringa
11.08.2025 | 19:45
Donald Trump summit virtual cu liderii europeni si cu Zelenski inainte de intalnirea cu Putin Ce subiecte importante vor fi discutate
Donald Trump, întâlnire virtuală cu liderii europeni. Sursa foto: Hepta

Miercuri, Donald Trump va avea un summit virtual cu liderii europeni, dar și cu Zelenski. Acest lucru se va întâmpla înainte de întâlnirea cu Putin, de pe 15 august.

Liderii europeni și Zelenski, summit important cu Donald Trump

Miercuri, președintele SUA se va alătura liderilor europeni pentru un summit virtual, în care va fi prezent și Volodimir Zelenski. Conferința este organizată de cancelarul german Friedrich Merz. Aceasta are loc înainte de întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, din Alaska.

În cadrul summitului virtual, liderii vor discuta despre opțiuni de presiune împotriva Rusiei, precum și despre întrebările în legătură cu teritoriile ucrainene ocupate de Rusia. Vor fi discutate și garanțiile de securitate pentru Kiev, dar și ordinea eventualelor negocieri de pace, după cum a declarat, pentru Politico, un purtător de cuvânt al guvernului german.

Merz, dar și alți lideri europeni cer ca președintele rus să accepte, în primă fază, un armistițiu înainte de orice negocieri de pace sau schimburi de teritorii.

Totodată, posibilele schimburi de teritorii între Rusia și Ucraina trebuie să fie unele echilibrate, dar și convenite cu Kievul. În plus, Ucraina ar trebui să primească garanții ferme de securitatea, astfel încât să fie protejată împotriva unor alte agresiuni.

Echipa lui Merz ar fi purtat deja discuții intense cu alte capitale pentru a organiza reuniunea virtuală, după cum au declarat trei diplomați pentru sursa citată.

Ce i-a cerut cancelarul german președintelui Trump

Duminică seara, Merz a discutat cu Trump la telefon. Cancelarul german l-a îndemnat pe președintele american să facă presiuni asupra lui Putin prin impunerea unor sancțiuni dure împotriva sectorului bancar rus. De altfel, l-a îndemnat să impună și sancțiuni secundare împotriva partenerilor comerciali ai Moscovei.

“Nu putem accepta ca problemele teritoriale dintre Rusia și America să fie discutate sau chiar decise fără consultarea europenilor și a ucrainienilor. Putin acționează numai sub presiune”, a declarat Merz duminică seara, pentru postul public de televiziune german.

Întâlnirile virtuale vor începe miercuri, la 14:00, ora locală a Germaniei. La discuția de o oră vor participa liderii din Germania, Franța, Italia, Polonia, Regatul Unit și Finlanda, dar și președinții Comisiei Europene și Consiliului European. Vor participa și Zelenski și Mark Rutte, șeful NATO.

După aceea, programul prevede o discuție de o oră, de la ora 15:00, între liderii europeni și Zelenski. Vor participa și Trump și vicepreședintele JD Vance. Începând cu ora 16:30, va avea loc o conferință telefonică comună, găzduită de Germania, Franța și Regatul Unit.

Andreea Stanaringa
Andreea Stanaringa
Andreea Stănărângă este redactor pe zona de Lifestyle la FANATIK din septembrie 2020, unde a avut debutul propriu-zis în presă. A realizat recenzii pentru Booknation.ro, apoi a contribuit la scrierea articolelor din zona relațiilor internaționale pentru 45north.ro.
