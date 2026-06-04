Donald Trump, trădat de propriul partid. Republicanii s-au aliat cu democrații pentru a-l forța să oprească războiul cu Iranul

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Donald Trump a suferit o înfrângere grea în Camera Reprezentanţilor, lovitura de graţie fiindu-i dată chiar parlamentarii propriului partid. Patru dintre republicani au votat alături de opoziţia democrată şi au adoptat o rezoluţie care limitează puterea preşedintelui de a mai întreprinde acţiuni militare împotriva Iranului. Practic lui Trump i se cere încetarea războiului dacă nu obţine din partea Senatului autorizaţia de a continua conflictul.

Patru republicani au înclinat balanța în favoarea opririi războiului din Iran

Republicanii dețin majoritatea în Camera Reprezentanților, totuşi rezoluția a fost adoptată cu 215 voturi pentru și 208 împotrivă, balanţa fiind înclinată de cei patru congresmeni republicani care au trecut de partea opoziției, alăturându-li-se democraților în votul împotriva acţiunii militare pornite de Trump. Analiștii americani spun că validitatea juridică a rezoluției rămâne controversată, dar semnificația sa simbolică este clară, iar preşedintele a încasat o lovitură dură. Este prima oară când Camera a emis o condamnare majoră a deciziilor lui Trump privind conflictul din Orientul Mijlociu.

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Cei patru congresmeni republicani care au trecut de partea opoziției sunt Tom Barrett (Michigan), Warren Davidson (Ohio), Brian Fitzpatrick (Pennsylvania) și Thomas Massie (Kentucky). Niciun congresman democrat nu a votat împotrivă, iar alți șapte congresmeni au absentat de la vot. Financial Times scrie că aceasta este pronunţată în cadrul Congresului american. O serie de analişti apreciază că votul din Camera Reprezentanților crește semnificativ șansele ca și Senatul, controlat fragil de republicani, să adopte un proiect de lege similar.

După adoptarea în Camera Reprezentanților, rezoluția a fost transmisă Senatului, care, potrivit War Powers Act, trebuie să se pronunţe asupra ei în maxim două săptămâni și jumătate. Majoritatea presei americane consideră că rezoluţiile, deşi adoptate de ambele camere, nu au forță juridică obligatorie, dar un funcționar democrat din Camera Reprezentanților, implicat în promovarea rezoluției, a declarat pentru CNN că democrații susțin că documentul are caracter „obligatoriu”, iar disputa privind forța sa juridică ar trebui tranșată pe cale judiciară.

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Autoritățile federale s-au sesizat după ce au trecut 60 de zile de la începutul războiului din Iran

Într-o analiză The New York Times se arată că, deși Congresul SUA a folosit istoric astfel de rezoluții comune pentru a-și exprima poziția față de anumite subiecte, fără a necesita aprobarea președintelui, Curtea Supremă a decis în 1983 că, pentru ca o acțiune a Congresului să aibă caracter obligatoriu, aceasta trebuie să urmeze procedura legislativă standard, inclusiv trimiterea ei preşedintelui spre semnare.

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În aceeași zi în care Camera Reprezentanților a adoptat rezoluția, Departamentul Apărării, Departamentul de Stat și Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională au anunțat că au demarat procesul de evaluare a conflictului cu Iranul. Asta în condiţiile în care legislația federală americană le impune autorităților de supraveghere să efectueze verificări speciale pentru operațiuni militare desfășurate în străinătate şi care depăşesc 60 de zile.

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CNN notează că acest anunț înseamnă că autoritățile federale de supraveghere au recunoscut că din punct de vedere juridic, calculat cu , 28 februarie, durata conflictului SUA-Iran a depășit pragul legal de 60 de zile. Conform War Powers Act, președintele SUA nu poate menține trupele în acțiuni ostile fără aprobarea Congresului pentru mai mult de 60 de zile. Anticipând o astfel de situaţie, şeful Pentagonului, Pete Hegseth, susținea luna trecută că, după ce Trump a anunțat armistițiul din luna aprilie, termenul legal de 60 de zile a fost resetat.

Donald Trump ar fi dispus să se vadă cu Mojtaba Khamenei

Referitor la situația din Iran, Trump a declarat din nou că negocierile dintre SUA şi Iran „progresează foarte bine”, atmosfera dintre negociatorii celor două părţi este cordială, iar un acord ar putea fi încheiat până la finalul săptămânii. El nu a exclus chiar o întâlnire cu ayatollahul Mojtaba Khamenei. „Aș vrea să-l văd. Îmi place să mă întâlnesc cu toată lumea. Probabil ne vom întâlni la un moment dat, în funcție de cum merg lucrurile”, a spus liderul de la Casa Albă.

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Deși Trump își exprimă în mod repetat optimismul privind evoluția situației, impactul războiului asupra nivelului de trai al americanilor stârneşte o îngrijorare generalizată. În luna aprilie, indicele prețurilor de producție din SUA a înregistrat cea mai mare creștere din ultimii patru ani, iar democrații au integrat problema prețurilor și a nivelului de trai în tematica centrală a campaniei pentru alegerile legislative de la mijloc de mandat, care vor avea loc în noiembrie.

„Adoptarea acestei rezoluții privind puterile de război reprezintă un punct de cotitură semnificativ: tot mai mulți congresmeni republicani încep să asculte vocile alegătorilor, iar poporul american nu dorește să fie antrenat încă o dată într-un război fără sfârșit”, a spus după vot iniţiatorul rezoluţiei, Gregory Meeks, care consideră că acesta este primul pas către încheierea definitivă a războiului.