Donald Trump tună și fulgeră: noi amenințări la adresa NATO. Cum s-ar putea răzbuna pe țările europene. „Nu te apuci să ciomăgești aliații”

Președintele Donald Trump vine cu o nouă postare controversată pe pagina sa de pe rețeaua Truth Social, în care amenință NATO. Nu este prima oară când liderul de la Washington aruncă cu vorbe grele spre Alianța Nord-Atlantică. Și de data aceasta, postarea sa vine în contextul războiului împotriva Iranului. Experții spun cât de serios ar putea fi și cum s-ar putea răzbuna americanul.

Președintele Donald Trump, noi amenințări la adresa NATO

În stilul său caracteristic, președintele SUA, Donald Trump, a scris o postare pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, în care „trage de urechi” țările NATO și, în același timp, le amenință. Liderul de la Washington a afirmat faptul că statele din cadrul Alianței Nord-Atlantice nu au oferit niciun sprijin în războiul cu Iranul, astfel că Statele Unite „nu vor uita niciodată” acest moment.

„Ţările NATO nu au făcut absolut nimic pentru a ajuta în privinţa ţării dezaxate, acum decimată militar, Iran. Statele Unite ale Americii nu au nevoie de nimic de la NATO, dar ‘nu vor uita niciodată’ acest moment foarte important!”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

Nu este prima oară când Donald Trump critică NATO în contextul acestui război. Tot pe rețeaua Truth Social, în urmă cu aproximativ o săptămână, liderul american a afirmat faptul că „fără SUA, NATO este un tigru de hârtie” și a subliniat faptul că statele care nu au oferit sprijin în au dat dovadă de lașitate.

„Fără SUA, NATO ESTE UN TIGRU DE HÂRTIE! Nu au vrut să se alăture luptei pentru a opri Iranul să devină o putere nucleară. Acum că acea luptă a fost CÂȘTIGATĂ din punct de vedere militar, cu un risc foarte mic pentru ei, se plâng de prețurile ridicate la petrol pe care sunt obligați să le plătească, dar nu vor să ajute la deschiderea Strâmtorii Ormuz, o simplă manevră militară care este singurul motiv pentru prețurile ridicate la petrol. Le-ar fi atât de ușor să o facă, cu un risc atât de mic. LAȘI, și vom ȚINE MINTE!”, se arată în postarea președintelui Donald Trump.

Baza de la Mihail Kogălniceanu a fost pusă la dispoziția americanilor

Amintim, totuși, că SUA a cerut să folosească baza de la Mihail Kogălniceanu în contextul războiului. Acest lucru a fost aprobat în cadrul unei ședințe CSAT. La scurt timp au ajuns și primele aeronave de realimentare americane. Pe lângă acestea, americanii plănuiau să trimită în România undeva la 400-500 de militari, echipamente de observație și drone.

La scurt timp, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmaeil Baghaei, , spunând că „Iranul va răspunde în consecință, atât din punct de vedere juridic, cât și politic”.

Ar trebui luată în serios amenințarea SUA adresată NATO?

Pe acest subiect, FANATIK a discutat cu profesorul de știinţe politice, fost ambasador în Finlanda şi fost consilier la Cotroceni în mandatul lui Traian Băsescu, politologul Cătălin Avramescu. Acesta a afirmat că postarea președintelui Donald Trump este una „iresponsabilă”, mai ales în contextul tensionat în care ne aflăm.

„Nu aș citi prea mult postarea asta, chestiunea apartenenței Statelor Unite la NATO nu e decisă doar de președintele american, e decisă și de congres, e decisă și de restul partidului republican, în care nu sunt trumpiști, sunt mulți care nu sunt deloc trumpiști. Deci eu n-aș fi prea îngrijorat în privința asta. Pe de alta parte, e o postare iresponsabilă, pentru că nu te apuci în mijlocul unei situații internaționale foarte complicate să ciomăgești aliații”, a declarat Cătălin Avramescu.

În același timp, politologul susține că o parte din vină o poartă și țările europene pentru faptul că nu oferă sprijin, fiind foarte important ca regimul din Iran să fie schimbat. De asemenea, el subliniază că Iranul poate produce lejer arme nucleare. Cât despre faptul că România a pus la dispoziția SUA baza de la Kogălniceanu, Cătălin Avramescu susține că nu este de ajuns.

„Pe de alta parte, trebuie spus că nici NATO nu e mai brează în toată afacerea asta, pentru că țările europene, din păcate, nu vor să facă practic nimic în ceea ce privește schimbarea regimului din Iran. Adică, în afară de dat din gură, nu am văzut acțiune serioasă din partea majorității țărilor europene. Și aceasta este iresponsabil. Totuși, Iranul este pe cale de a-și face armă nucleară. Regimul din Iran trebuie să dispară. Dar văd că țările europene așteptă doar de la Statele Unite acțiune. Nu se poate așa ceva”, a mai afirmat politologul.

Cum s-ar putea răzbuna SUA pe țările europene

Întrebat cum s-ar putea răzbuna Donald Trump pe țările NATO pe fondul nemulțumirilor sale legate de lipsa de sprijin, politologul susține că liderul de la Washington deja face acest lucru. De asemenea, nu numai România ar fi în pericol în cazul în care s-ar opri din livrat arme pentru Ucraina, ci s-ar crea haos pe tot continentul, iar aceasta ar fi cea mai mare pedeapsă.

„E suficient pentru noi, România, ca el să nu mai trimită arme Ucrainei. Dacă Ucraina este învinsă, hai să vedem noi ce o să explice domnul Nicuşor Dan, domnul Bolojan sau Simion. Ce o să explice ei când o să aibă trupe rusești la Cernăuți sau la Odessa?”, a mai spus Cătălin Avramescu.