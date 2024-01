Donald Trump, un nou mandat de președinte în State? Mitică Dragomir are scenariul pregătit

În direct la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, Dumitru Dragomir a analizat șansele ca Donald Trump să iasă președinte în 2024, iar acestea par a fi foarte mari. De altfel, casele de pariuri din SUA consideră că Donald Trump merită o cotă de 2.20 pentru victorie, în timp ce Joe Biden, actualul președinte al SUA, primește doar cota 3.00, așadar Trump e favorit.

Donald Trump, un nou mandat de președinte în State?

”Da, ce dacă-l curăță ăștia, judecătorii. Curtea Supremă dacă se duce independent și câștigă. Nu mai poate să-l oprească nimeni”, a explicat Mitică Dragomir, atunci când a fost întrebat dacă Donald Trump va câștiga alegerile. ”Deci Trump din nou președinte? Nici judecătorii, nici nimeni? Îi fac bine ce-i fac, e un martir, un erou”, a remarcat și Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii.

ADVERTISEMENT

”Nu-l poate opri nimeni pe Trump, ca să fie clar. Nu mai poate nimeni să-l oprească pe Trump. Poporul ține cu el. Eu cred că e totul aranjat și cu judecătorii ăștia. Când l-am auzit acum o săptămână, că-l urmăresc. A zis în felul următor: Domnule, a înnebunit omenirea, eu.

Păi, dacă ăsta spune asta. Noi facem tancuri electrice și avioane electrice, ca să omorâm oameni. Deci pentru ce facem electrice, ca să nu omorâm oameni, dar le facem electrice ca să omorăm oameni. E un tip foarte deștept, spune lucruri, are în spate o experiență de televiziune. Categoric iese Trump”, a punctat Mitică Dragomir.

ADVERTISEMENT

Oracolul FANATIK , în care acesta batjocorea administrația Biden pentru eforturile de a crea tancuri și avioane electrice. Trump a ținut acest discurs dur în timpul convenției de toamnă a Partidului Republican din California din Anaheim, California.

Armata SUA a lansat un plan în februarie 2022 menit să dezvolte vehicule electrice de luptă până în 2050, potrivit The Washington Post. Secretarul american pentru Energie, Jennifer Granholm, a declarat într-un discurs adresat Comitetului pentru Servicii Armate a Senatului, în timpul unei audieri din 26 aprilie, că sprijină efortul de a transforma toate vehiculele netactice ale Departamentului Apărării într-un vehicul electric (EV) până în 2030.

ADVERTISEMENT

”Știi că sunt unii nebuni după vehicule electrice. Nu funcționează. Vor un tanc al armatei complet electric. Așa că vor un tanc al armatei care să fie electric, nu îl poți reîncărca, nu merge suficient de departe, nu merge suficient de puternic, dar vor să aibă electric, astfel încât să intrăm pe teritoriul inamic. Au venit să mă vadă. Domnule, avem un nou avion de luptă, credem că este ecologic și i-am spus:

Omori pe toată lumea. împușci pe toată lumea. Am spus care este partea rea? Ei bine, există o problemă: este cu aproximativ 15% mai puțin eficient. Asta e mult. Știți care este 15% pentru un avion de luptă? Diferența dintre a fi doborât și a-l doborî pe celălalt tip. Asta e diferența, asta e o mare diferență”, a tranmis Donald Trump.

ADVERTISEMENT

”MAX Profețiile lui Mitică” este o emisiune care nu trebuie ratată! Horia Ivanovici, față în față cu Dumitru Dragomir, în fiecare luni de la ora 13:00. Așadar, MAX PROFEŢIILE LUI MITICĂ poate fi urmărită LIVE, în fiecare luni, de la ora 13:00, numai pe homepage-ul site-ului FANATIK.RO.

Ulterior, emisiunea va rula în premieră pe canalul de YouTube Fanatik (da LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), pe pagina facebook Horia Ivanovici Oficial (dă LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii) și pagina de Facebook Fanatik (dă LIKE si URMĂREŞTE pentru a fi notificat).

[fanatik-live vod=1 playerId=’wRd2CumP’ uuid=’VWiwQUiLFkf’ title=’Donald Trump, analizat de Mitică Dragomir’ heading=’h3′]