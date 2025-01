Donald Trump vrea acum să salveze TikTok, o schimbare radicală. Președintele reales dorea să interzică platforma

Cândva un susținător fervent al interzicerii TikTok, Donald Trump a devenit acum un apărător înfocat a platformei chinezești . Această schimbare de opinie se datorează influenței sale asupra rețelei sociale chineze și lobby-ului discret al unui miliardar.

O întoarcere cu 180 de grade

„TikTok? Îl vom interzice!”. În vara anului 2020, aceste cuvinte, aruncate de Donald Trump în fața unor jurnliști adunați la bordul Air Force One, au avut efectul unei bombe. Președintele republican a fost unul dintre primii lideri care a dorit să interzică rețeaua socială chineză în țara sa.

Lăsând deoparte problemele juridice, Donald Trump a dat dovadă de o determinare de nezdruncinat și a evocat o „amenințare gravă la adresa securității naționale”. Patru ani și jumătate mai târziu, tonul s-a schimbat. Pe măsură ce se pregătește să revină în Biroul Oval, președintele replican reales este din nou în prima linie, dar pentru a împiedica interdicția pe care el însuși o cerea, scrie .

La 27 decembrie, Donald Trump a îndemnat chiar Curtea Supremă a să suspende legea care ar interzice TikTok, adoptată de întreaga clasă politică americană, inclusiv de tabăra republicană. Magnatul imobiliar califică acum TikTok drept un „mijloc unic de promovare a libertății de exprimare” și cere să se poată ocupa el însuși de această problemă de îndată ce se va întoarce la la 20 ianuarie, a doua zi după intrarea în vigoare a interdicției. Cum poate fi explicată această întoarcere la 180 de grade?

Donald Trump: „De ce vreți să scap de TikTok?”

Poate din cauza popularității lui Trump pe această platformă. La 3 ianuarie, pe rețeaua sa socială Truth Social, președintele reales a postat cu bravadă un grafic care arată impresionanta sa forță de atac militantă pe TikTok – unde contul său personal este urmărit de aproape 15 milioane de utilizatori – cu această întrebare scrisă cu majuscule: „De ce vreți să scap de TikTok?”

Pentru jurnalista Océane Herrero, autoarea cărții Système TikTok (Les Éditions du Rocher), miliardarul republican a învățat lecțiile eșecului său în alegerile prezidențiale din 2020: „Deși a fost primul care a amenințat cu interdicția TikTok, Trump și-a dat seama că ar putea exista un risc electoral pentru el atunci când a observat că baza de utilizatori ai platformeise suprapune destul de bine cu cea a electoratului său din suburbii”.

Un argument electoral

În timpul campaniei prezidențiale, Donald Trump a prezentat apărarea rețelei chineze de socializare drept un argument electoral în favoarea sa: „Acum sunt o mare vedetă pe TikTok”, . „Așadar, dacă vă place TikTok, mergeți și votați pentru Trump. Dacă nu vă pasă de TikTok – și de alte lucruri precum siguranța și prosperitatea țării noastre – atunci puteți vota pentru un marxist care o va distruge”, a îndemnat republicanul.

„Utilizarea platformei în timpul campaniei i-a oferit în mod clar acces la un public tânăr care în mod tradițional se ferește de politică. Este un fenomen comparabil cu „Bardellamania” care pare să existe aici, pe aceeași platformă”, (aluzie la liderul de extremă dreapta din Franța, Jordan Bardella), confirmă Olivier Lascar, autorul cărții „Enquête sur Elon Musk, l’homme qui défie la science” (publicată de Alisio Sciences).

Umbra miliardarului Jeff Yass

Umbra unui miliardar planează, de asemenea, asupra acestei răsturnări de situație. , schimbarea de ton a lui Donald Trump a survenit la scurt timp după întâlnirea sa cu Jeffrey Yass, în martie 2024. Relativ necunoscut în Europa, acest bărbat de 60 de ani are o avere personală estimată de Forbes la peste 27 de miliarde de dolari. Jucător inveterat de poker, „cel mai bogat om din Pennsylvania” este unul dintre cei mai mari donatori ai taberei republicane, dar și un lobbyist TikTok înfocat.

Și pe bună dreptate: prin intermediul fondului său de investiții SIG, Jeff Yass deține 15% din acțiunile ByteDance (societatea-mamă chineză a TikTok) și, în nume personal, aproape 7%. , interzicerea rețelei sociale chineze ar putea costa compania miliarde de dolari.

„Jeffrey Yass a făcut mult lobby pentru Donald Trump și putem presupune că a avut o influență semnificativă”, spune Ophélie Coelho, cercetător independent specializat în geopolitica tehnologiei digitale. „Este mai puțin în centrul atenției decât Elon Musk, dar simțim la el aceeași viziune politică extrem de individualistă și libertariană, precum și o dorință reală de a prelua puterea”, spune ea.

La 16 decembrie, Donald Trump s-a întâlnit cu directorii TikTok la vila sa de lux din Mar-a-Lago, Florida, și intenționează să își pună toată influența pe care o deține pentru a împiedica interzicerea companiei. Va reuși?

„Trump se comportă ca un președinte în exercițiu, dar inițiativa sa nu are nici o bază legală. Iar dacă va explica că TikTok nu mai reprezintă nici un risc de securitate, când acest lucru a făcut obiectul unui consens bipartizan, îi va fi greu să se justifice”, analizează Océane Herrero. „Poate că încearcă doar să câștige timp sau să folosească problema ca pârghie în negocierile cu China”.

O strategie de negociere?

Pentru autorul cărții The Art of the Deal, este un fapt bine cunoscut că totul este întotdeauna util în negocieri. Într-un moment în care Trump a lansat un război comercial cu gigantul asiatic, promițând să majoreze cu 10 % taxele pe bunurile importate din China, TikTok ar putea servi drept un instrument de negociere valoros.

Curtea Supremă a SUA se reunește vineri, pentru a examina recursul formulat de TikTok împotriva legii, care obligă societatea mamă chineză să vândă aplicația unei companii americane sau să se confrunte cu o interdicție pe teritoriul SUA. Va accepta ByteDance să își vândă acțiunile investitorilor străini, după ce până acum a respins constant această opțiune? Nimic nu este mai puțin sigur, mai ales că o astfel de preluare ar implica un cost considerabil, având în vedere că aplicația are aproape 170 de milioane de utilizatori în Statele Unite.

Rămâne faptul că interzicerea TikTok ar fi un cutremur global: influența sa politică și culturală este acum considerabilă și nicio altă aplicație nu a reușit încă să obțină aceeași putere algoritmică.