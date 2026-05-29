Donald Trump vrea cu orice preț să-i apară chipul pe o bancnotă americană. Directoarea care s-a opus ideii a fost dată afară

Oficialii administrației Trump fac presiuni mari asupra biroului responsabil de tipărirea monedei naționale a SUA pentru a concepe o bancnotă de 250 de dolari cu portretul actualului președinte. Patru foşti şi actuali angajați ai biroului au dat detalii despre modul în care s-au exercitat aceste presiuni, care au culminat cu plecarea din funcţie a directoarei biroului. Dacă intenţiile lui Trump s-ar concretiza, aceasta ar fi prima apariție a unei persoane în viață pe o bancnotă americană după mai bine de 150 de ani.

Donald Trump însuşi a dat indicaţii despre cum să arate bancnota de 250 de dolari, cu chipul său

Începând de anul trecut, două persoane numite politic în cadrul Departamentului Trezoreriei – trezorierul SUA, Brandon Beach, și consilierul său principal, Mike Brown – au îndemnat în repetate rânduri personalul Biroului de Gravură și Imprimare să pregătească prototipuri ale bancnotei de 250 de dolari, având pe ea chipul lui Donald Trump. Solicitarea a stârnit îngrijorări în rândul angajaţilor biroului, deoarece legea federală permite în prezent doar persoanelor decedate să apară pe bancnotele americane.

Mai mult, potrivit The Washington Post, în lunile august şi septembrie Beach chiar le-a înmânat acestora machete pentru bancnotă, inclusiv una care prezintă chipul lui Donald Trump în centrul celei de 250 de dolari, între semnăturile președintelui și ale secretarului Trezoreriei, Scott Bessent.

Artistul care a conceput macheta, pictorul britanic Iain Alexander, a dezvăluit că însuşi despre cum să arate bancnota, făcând câteva sugestii precum adăugarea culorilor drapelului american și a unui logo care comemorează cea de-a 250-a aniversare a fondării națiunii americane. „Îi place să mă numească artistul său britanic preferat”, a spus Alexander, pentru The Post. Pentru reversul bancnotei, acesta a spus că a propus o temă dedicată „emancipării femeilor”, în care apare Betsy Ross, croitoreasa cunoscută pentru realizarea steagurilor în timpul Revoluției Americane.

Directoarea Biroului de Gravură și Imprimare a fost dată afară pe 27 aprilie

De remarcat că nicio persoană în viață nu a mai apărut pe o bancnotă americană din 1866, anul când acest lucru a fost interzis după ce imaginea unui funcționar de nivel mediu al Trezoreriei şi-a pus chipul pe o bancnotă de 5 cenți. O iniţiativă legislativă care i-ar permite lui Trump să apară pe o bancnotă de 250 de dolari a fost introdusă anul trecut în Congres, dar deocamdată nu s-a luat nicio hotărâre în această privinţă.

Directoarea Biroului de Gravură și Imprimare, Patricia „Patty” Solimene, le-a explicat în repetate rânduri lui Beach și Brown că există obstacole legale și procedurale în calea tipăririi bancnotei și că va dura cu mult mai mult decât au prevăzut. „În mod normal durează șase până la opt ani pentru ca o bancnotă nouă să fie pusă în circulaţie, în special una care are o valoare atât de mare”, a declarat o sursă.

Solimene a declarat că a fost înlăturată brusc din funcție pe data de 27 aprilie, iar a doua zi le scria colegilor, într-un e-mail, că pleacă „cu inima grea”. În mesajul de rămas-bun, obținut de The Washington Post, ea spunea că a fost mutată într-un alt post din cadrul Departamentului Trezoreriei, iar plecarea nu a fost alegerea ei. O veterană cu o experienţă de 24 de ani în Armată, ea fusese prima femeie directoare a biroului. În locul ei a fost numit Mike Brown, fost consilier principal al lui Brandon Beach, ambii abţinându-se să comenteze această mutare.

Semnătura lui Donald Trump va apărea pe bancnote de 100 de dolari

Totuşi, sursele The Washington Post au declarat că Patricia „Patty” Solimene și adjuncţii ei au fost de acord cu o altă solicitare a administrației: tipărirea unor bancnote de 100 de dolari semnate de Donald Trump. Acestea au dezvăluit că aceste bancnote, primele din istoria SUA care poartă semnătura unui președinte în exercițiu, sunt tipărite în prezent la sediul Biroului de Gravură și Imprimare. „La recomandarea Trezorierului SUA, Brandon Beach, secretarul Bessent va marca realizările istorice ale marii noastre țări și ale președintelui Trump prin adăugarea semnăturii sale pe bancnote”, se arată în comunicatul Departamentului Trezoreriei.

În ceea ce-i priveşte pe cei doi oficiali care fac presiuni, trebuie să spus că Mike Brown este fost președinte al Partidului Republican din Kansas, în timp ce Brandon Beach este un fost senator de Georgia, susţinător înfocat al lui Trump. „Tipii ăștia cred că poți pur și simplu să imprimi ceva peste noapte și că va funcționa la un bancomat. E o nebunie. Durează ani de zile până poţi pune pe piaţă o bancnotă", a spus o sursă. Spre exemplu, a fost nevoie de mai mult de un deceniu pentru a proiecta și produce bancnota de 100 de dolari, cu zeci de elemente de securitate încorporate pentru a preveni falsificarea.

Luna trecută, Departamentul de Stat a anunțat că va începe să emită pașapoarte cu portretul și semnătura lui Trump pentru a comemora aniversarea a 250 de ani de la fondarea statului american, pe 4 iulie 1776, o iniţiativă care nu a necesitat aprobarea Congresului.