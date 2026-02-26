Donald Trump vrea extrădarea imediată a acestui baron al drogurilor născut lângă România. SUA vor să arunce în aer ruta balcanică

ADVERTISEMENT

Întâlnirea secretă dintre doi baroni ai drogurilor, în adâncurile junglei amazoniene din regiunea Putumayo, s-a transformat dintr-un acord criminal secret într-o problemă internaţională serioasă şi o nouă modalitate pentru Donald Trump de a pune presiune asupra Columbiei şi Venezuelei şi care ar putea avea efecte devvastatoare pentru Ruta Balcanică a drogurilor.

Mrdeza face parte din „Cartelul Balcanic”, care distribuie în toată Europa drogurile sosite din America Latină

Potrivit unui raport al serviciilor secrete americane, liderul gherilei columbiene Giovanny Andres Rojas, cunoscut sub porecla „Araña” (Păianjenul), și baronul drogurilor sârb Antun Mrdeza au încheiat în jungla amazoniană un acord pentru a transporta cocaină pe una dintre cele mai importante rute ale drogurilor din lume. La acea vreme, Araña era comandantul-șef al grupării Comandos de Frontieră și, în același timp, negociatorul oficial de pace al guvernului columbian. Astăzi se află în închisoarea de înaltă securitate La Picota din Bogota. La rândul său, Mrdeza se află în arest în Venezuela din mai 2025, după ce a fost căutat ani de zile şi a evadat spectaculos în timp ce se afla în custodia columbiană.

El este considerat un pion strategic în conectarea cartelurilor sud-americane cu rețelele europene, inclusiv prin . Ca membru proeminent al crimei organizate sârbe, Mrdeza face parte din structura extinsă a ceea ce este adesea numit „Cartelul Balcanic” (sau Grupa Amerika). Această rețea este responsabilă pentru distribuția drogurilor sosite din America Latină prin Balcani către restul Europei.

Casa Albă a solicitat oficial extrădarea ambilor bărbați, iar numele lor fac acum parte din discuțiile diplomatice la cel mai înalt nivel. Potrivit unor surse de la Bogota, scopul viitoarei întâlniri dintre președintele columbian Gustavo Petro și lidera venezueleană Delcy Rodriguez este de a conveni asupra unui mecanism prin care Columbia să solicite oficial extrădarea lui Mrdeza din Venezuela, devenind astfel mediator și garant al procesului, înainte ca SUA să facă propria cerere oficială, după cum scrie .

Mrdeza, care este cunoscut sub mai multe identităţi, precum Nikola Boros sau Rumen Şarov, este considerat de autoritățile columbiene membru al așa-numitei „Noi Direcţii a Traficului de Droguri” – o rețea transnațională care conectează producătorii de cocaină din America Latină cu distribuitorii europeni. Este o structură sofisticată în care logistica, finanțele și securitatea sunt organizate în mai multe țări și continente. Potrivit investigațiilor recente, baronul sârb al drogurilor gestiona întreaga infrastructură logistică, de la identități false în țări precum Venezuela și Republica Dominicană până la securizarea transporturilor maritime către Europa.

Extrădarea lui Mrdeza, solicitată recent de administrația Trump, este văzută ca o mișcare strategică ce ar putea destabiliza semnificativ conexiunile dintre cartelurile sud-americane și rețelele europene, inclusiv Ruta Balcanică. Este cunoscut faptul că în închisorile din America Latină sau din anumite regiuni ale Europei de Est, liderii interlopi reușesc adesea să își mențină influența prin mituirea gardienilor, folosirea telefoanelor mobile și vizite necontrolate, continuând să coordoneze logistica. În regimul de maximă securitate din SUA, izolarea este aproape totală, iar Mrdeza nu ar mai putea aproba transporturi sau negocia prețuri între cartelurile producătoare (cum este gruparea Comandos de la Frontera) și distribuitorii din Europa, după cum notează El Pais. Mai important, baronul sârb al drogurilor deține contactele directe, rutele sigure și codurile de comunicare pentru transporturile maritime care pleacă spre porturile din Spania și Italia. Odată extras din sistem și supus interogatoriilor americane, întreaga sa rețea de contacte devine compromisă.

Baronul sârb al drogurilor a evadat spectaculos din custoria columbienilor

Trecutul său pare desprins din filme, iar evadarea sa de pe aeroportul Rionegro, în 2023, rămâne una de poveste. În timp ce se afla sub escortă, a cerut permisiunea să cumpere apă, a profitat de un moment de neatenție și a dispărut într-un Audi de lux care l-a dus la Cali. În zilele care au urmat, s-a deplasat liber prin mai multe orașe columbiene, întâlnindu-se cu asociați confidențiali însărcinați cu finanțe, spălare de bani și distribuție locală.

Un moment cheie în activitatea sa a avut loc în Putumayo, o regiune amazoniană de la granița cu Ecuador, cunoscută pentru plantațiile sale de coca și laboratoarele de procesare. Conform rapoartelor serviciilor americane, acolo către porturile din Pacific și mai departe către America de Nord și Europa. Întâlnirile ar fi fost înregistrate de agenți ai DEA din SUA, ceea ce a dus la emiterea unui mandat Interpol pe numele acestora.

Legătura lui Mrdeza cu „El Tigre”, unul dintre cei mai vânaţi baroni spanioli ai drogurilor

După Putumayo, Mrdeza s-a dus la Guayaquil, în Ecuador, unde a supraviețuit unei tentative de asasinat. Apoi a fugit în Venezuela, unde a fost arestat pe 22 mai 2025. Numele său a fost anunțat public de către ministrul de interne de atunci, Diosdado Cabello , ca parte a unei operațiuni împotriva unor persoane despre care se presupune că au legături cu lidera opoziției Maria Corina Machado. Arestarea lui Mrdeza a venit ca o surpriză pentru autoritățile columbiene, care îl pierduseră urma timp de doi ani.

Raportul serviciilor americane îl leagă, de asemenea, de Alejandro Salgado Vega, cunoscut sub numele de „El Tigre”, unul dintre cei mai vânaţi baroni spanioli ai drogurilor, care este căutat de justiție pentru contrabandă cu cocaină în valoare de peste 100 de milioane de euro, ascunsă în transporturi de ananas, între 2020 și 2021. Mrdeza, conform acuzațiilor, era responsabil de coordonarea rutelor sud-americane Bolivia-Uruguay și Columbia-Ecuador-Brazilia, care sunt esențiale pentru ieșirea drogurilor către coridoarele Atlantic și Pacific.