Donald Trump vrea la Casa Albă un sportiv din Rusia!

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La scurt timp după ce Partidul Republican a pierdut alegerile pentru Congresul SUA, (80 de ani) a făcut un anunț extrem de surprinzător. Mai exact, președintele Statelor Unite a transmis că își dorește ca un om foarte important din lumea sportului american să i se alăture la Casa Albă, în rol de secretar de presă, sau mai degrabă ofițer de presă, așa cum se prezintă de obicei această funcție în România.

Donald Trump îl vrea pe președintele UFC, Dana White, ofițer de presă la Casa Albă

Este vorba despre (UFC). Despre el se știe deja de mai mult timp că este Cel mai probabil ca o reacție directă față de pierderea alegerilor pentru Congres, liderul de la Casa Albă a simțit nevoia să sublinieze că are nevoie alături de el de oameni „combativi” pentru a le putea ține piept democraților în a doua parte a acestui mandat al său de președinte.

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Președintele SUA a făcut anunțul în acest sens prin intermediul rețelei sale de socializare, Truth Social, și a dat în mod mai mult decât clar impresia că decizia a fost deja luată. „Dana va fi un ofițer de presă cum nu a mai fost altul. Dana, te rog, acceptă slujba!”, a scris Trump. Bineînțeles că această chestiune s-a propagat aproape instant în media internațională.

Doar că în prezent există unele voci care susțin că ar exista o anumită posibilitate ca Donald Trump să fi făcut de fapt mai degrabă doar o glumă pe seama acestui subiect. Jurnaliștii de la au contactat deja Casa Albă, dar și pe cei de la TKO Holding, compania care deține UFC, pentru comentarii vizavi de această chestiune, dar până în prezent acest lucru nu s-a întâmplat.

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Donald Trump i-ar fi cerut lui Dana White să aducă alături de el mai mulți luptători din UFC, printre care și un rus

Funcția de ofițer de presă la Casa Albă este vacantă de la jumătatea lunii octombrie, atunci când a fost eliberată de către Katie Zacharia, după doar câteva zile petrecute în acest rol. În anunțul făcut sâmbătă pe rețeaua respectivă de socializare, Donald Trump l-a descris pe Dana White drept „un luptător violent și un războinic”.

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De asemenea, a mai transmis și că și-ar dori ca președintele UFC să fie ajutat în această funcție și de câțiva luptători importanți din această organizație, „chiar dacă nu sunt din țara noastră”. „Avem nevoie de acești oameni să ne apere de stânga lunatică”, a fost concluzia lui Donald Trump. Conform sursei citate anterior, Trump i-ar fi cerut deja lui Dana White să aducă alături de el la Casa Albă inclusiv un luptător rus din UFC, Islam Makhachev.