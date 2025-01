Donald Trump vrea să se întâlnească cu Vladimir Putin și să pună capăt războiului din Ucraina: “Este un măcel”

Mai mult, Donald Trump vrea să lucreze cu Vladimir Putin la reducerea armelor nucleare. Președintele american a avut o intervenție video la Forumul de la Davos și a anunțat că se va întâlni cu liderul de la Kremlin ”curând”.

Donald Trump vrea să se întâlnească cu Vladimir Putin

Deși s-a lăudat mereu că va încheia războiul ”în 14 de ore”, consilierii săi vorbesc despre luni de negocieri care vor urma. ”Mi-aş dori cu adevărat să mă pot întâlni cu preşedintele Putin în curând pentru a pune capăt acestui război.

Şi asta nu din punctul de vedere al economiei sau din orice altă cauză. Este vorba de milioanele de vieţi care sunt irosite … Este un măcel. Şi chiar trebuie să oprim acest război”, a declarat Donald Trump la Forumul Economic Mondial de la Davos, conform

Donald Trump le-a declarat reporterilor de la Casa Albă în aceeași zi că războiul declanșat de Rusia este ”ridicol” și ar trebui oprit de urgență. ”Din ceea ce am auzit, Putin ar dori să mă vadă şi vom porni cât mai curând posibil.

M-aş întâlni imediat. În fiecare zi în care nu ne întâlnim, soldaţi sunt ucişi pe câmpul de luptă”, a subliniat președintele american. De asemenea, Trump a subliniat că pentru a pune capăt războiului.

Donald Trump vrea să scape de armele nucleare conform unui nou pact

Mai mult, președintele SUA a anunțat că un acord de pace este în curs de desfășurare, însă nu a oferit niciun detaliu despre acesta. cu noi sancțiuni nemaivăzute, dacă Vladimir Putin nu va ajunge la o înțelegere cu Volodimir Zelenski.

Între timp, președintele SUA are de gând să îi propună lui Vladimir Putin să renunțe la o parte din armele sale nucleare, așa cum ar trebui să facă și americanii sau chinezii. ”Ne-ar plăcea să vedem denuclearizarea şi vă voi spune că preşedintelui Putin i-a plăcut foarte mult ideea de a reduce mult armele nucleare.

Şi cred că am fi convins restul lumii să ne urmeze şi China ne-ar fi urmat şi ea”, a declarat Trump, în contextul în care Vladimir Putin a amenințat constant că va folosi arme nucleare în războiul din Ucraina. Ultimul pact de limitare a armelor nucleare dintre SUA și Rusia expiră pe 5 februarie 2026, iar până acum Vladimir Putin a respins discuțiile cu Washingtonul pentru prelungirea acestui pact, denumit New START.

Conform acestui pact, Rusia și SUA s-au angajat să desfășoare ”doar” 1.550 de focoase nucleare strategice pe 700 de rachete balistice intercontinentale (ICBM), precum și pe bombardiere sau submarine. Suficient pentru a distruge planeta în caz de război nuclear, arată specialiștii militari.