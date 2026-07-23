Donald Trump, șters de spanioli! Campioana mondială l-a exclus pe președintele SUA din fotografie

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În timp ce Spania sărbătorea câștigarea Cupei Mondiale 2026, Donald Trump a rămas pe podium alături de jucători, în ciuda încercărilor lui Gianni Infantino de a-l îndepărta. Câteva zile mai târziu, internauții a observat un detaliu care a declanșat o nouă controversă: președintele SUA dispăruse din fotografia oficială a campionilor.

De ce nu mai apare Donald Trump în fotografia oficială a Spaniei după Cupa Mondială 2026

Dacă Spania a cucerit Cupa Mondială 2026 după o finală câștigată în fața Argentinei, Donald Trump a cucerit internetul. Nu cu vreun discurs și nici cu vreun gest oficial, ci cu o scenă care a durat doar câteva zeci de secunde, dar care a fost suficientă pentru a genera mii de comentarii și milioane de vizualizări pe rețelele sociale. Totul s-a întâmplat la ceremonia de premiere de pe MetLife Stadium, unde Trump a urcat pe podium alături de , pentru a înmâna medaliile și trofeul noilor campioni mondiali.

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Până aici, ceremonia a decurs conform protocolului. Însă, în momentul în care jucătorii Spaniei s-au adunat pentru fotografia simbol și ridicarea Cupei Mondiale, Trump nu părea deloc dispus să le lase scena. În timp ce Rodri și colegii săi se pregăteau să ridice trofeul, Infantino a încercat discret să-l îndrume spre ieșire. Imaginile surprind cum președintele FIFA îl atinge pe braț și îi spune câteva cuvinte, însă Trump rămâne pe podium, chiar lângă fotbaliști, ca și cum ar fi făcut parte din echipa campioană.

Trump on stage with the World Cup Winners — Acyn (@Acyn)

Ce s-a întâmplat la ridicarea Cupei Mondiale, cu Donald Trump pe podium

Pe X, și TikTok, dar pe peste tot în , au apărut sute de ironii. Unii utilizatori au scris că Trump a făcut „cel mai mare photobomb din istoria Cupei Mondiale”, alții au ironizat că „și-a trecut în CV un titlu mondial”, iar alții au glumit că aștepta să primească și el o medalie. Una dintre cele mai distribuite secvențe este chiar cea în care Gianni Infantino încearcă să-l convingă să coboare de pe scenă înainte ca Spania să ridice trofeul.

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Internauții au transformat momentul într-un șir nesfârșit de GIF-uri și montaje video, în care șeful FIFA apare în rolul profesorului care încearcă fără succes să scoată din fotografia clasei elevul care nici măcar nu învață acolo. În cele din urmă, Trump a rămas pe podium în timp ce confetti aurii au acoperit scena, iar fotbaliștii spanioli sărbătoreau câștigarea Cupei Mondiale.

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It happened again! Trump lingers on the stage as Infantino tries to direct him off of it so Spain can lift the World Cup trophy. 🤣 — Michael J. Duarte (@michaeljduarte)

Noua controversă de după finala Cupei Mondiale. Trump „șters” de FIFA din poza oficială

La câteva zile după festivitate, un alt detaliu a atras atenția. Fotografiile oficiale publicate de naționala Spaniei și de FIFA nu îl mai includeau pe Donald Trump. Imaginile distribuite pe , lucru care a alimentat imediat un nou val de comentarii. Au apărut glume că spaniolii l-au „eliminat” din fotografia istorică, iar pe internet au circulat inclusiv comparații între imaginile surprinse în direct și cele publicate ulterior.

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În realitate, , ci despre fotografii decupate astfel încât să fie încadrată doar echipa campioană. Explicația nu i-a împiedicat însă pe internauți să continue ironiile.

Nu este prima ceremonie FIFA în care Trump eclipsează campionii

Nu este nici prima dată când Trump ajunge în centrul atenției la o festivitate FIFA. Și la ceremonia de premiere a Cupei Mondiale a Cluburilor, cu un an înainte, acesta a rămas în mijlocul echipei câștigătoare în momentul ridicării trofeului, episod care a stârnit reacții similare.