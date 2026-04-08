Donația de 1,8 milioane de euro făcută de Mircea Lucescu! Marius Mitran, dezvăluire uluitoare despre gestul fantastic, făcut de marele antrenor în numele fotbalului

Ciprian Păvăleanu
08.04.2026 | 18:00
Donația fabuloasă făcută de Mircea Lucescu pentru cel mai mare muzeu fotbalistic al lumii. Foto: Colaj FANATIK
Mircea Lucescu a donat sume impresionante de-a lungul vieții lui. Unele dintre gesturile arhicunoscute sunt donațiile către Biserica Românească din Istanbul sau renunțarea la o sumă impresionantă din contractul său de la Beșiktaș pentru arena pe care România a jucat barajul cu Turcia în urmă cu două săptămâni. Printre altele, mai există un gest fabulos despre care multă lume nu știe, iar Marius Mitran l-a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA.

Mircea Lucescu, donație uriașă de 1,8 milioane de euro pentru fotbal

Mircea Lucescu s-a stins marți, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, însă a lăsat o moștenire uriașă fotbalului. „Il Luce” și-a dedicat toată viața fotbalului, fiind un mare jucător al României și un uriaș antrenor, care se luptă la numărul de trofee cu giganți precum Sir Alex Ferguson și Pep Guardiola.

Din sumele impresionante pe care le-a obținut din fotbal, Mircea Lucescu a dat o bună parte înapoi, fără să se gândească de două ori. Unul dintre gesturile mai puțin cunoscute este donația făcută către cel mai mare muzeu al fotbalului, din Madrid, căruia i-a oferit fără niciun ban tricoul lui Pele din celebrul meci Brazilia – România 3-2, de la Campionatul Mondial 1970, deși putea obține o sumă uriașă în schimbul său:

„El a donat foarte mult, a ajutat foarte mult Biserica Românească din Istanbul, dar vreau să vă mai spun ceva. De vreun an s-a dat în folosință cel mai mare muzeu al fotbalului, care e în Puerta del Sol, la Madrid, iar tricoul, pe care îl vedeți în multe imagini, toate televiziunile au dat celebra secvență, din meciul de la Guadalajara, în care el schimbă tricoul cu Pele. Acolo, în muzeu, dacă vă duceți la Madrid, veți vedea și povestea tricoului, și prețul la care s-a licitat. Ei bine, tricoul acela a avut cerere de 1,8 milioane de euro pe el, iar Mircea Lucescu l-a dat gratis muzeului”, a dezvăluit Marius Mitran la FANATIK SUPERLIGA.

Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
Digi24.ro
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev

Brazilia – România 3-2, meci de colecție la Guadalajara

Partida României cu Brazilia de la Campionatul Mondial din 1970 este una dintre cele de neuitat. „Tricolorii”, cu Mircea Lucescu în teren, au ținut piept la acel turneu final echipei ce avea să devină campioană mondială, Brazilia, dar și campioanei mondiale de la ediția precedentă, care era Anglia.

N-a stat pe gânduri: decizia luată de cel mai bogat om din Ucraina,...
Digisport.ro
N-a stat pe gânduri: decizia luată de cel mai bogat om din Ucraina, după moartea lui Mircea Lucescu

Meciul s-a disputat la Guadalajara, cu peste 50.000 de spectatori, și a fost un duel fascinant, cu cinci reușite. Pentru Selecao a înscris Pele de două ori și Jairzinho, în timp ce pentru România punctau Dumitrache și Dembrovschi. La finalul partidei, imaginea cu Mircea Lucescu, care face schimb de tricouri cu celebrul Pele, a rămas în istorie.

“Inima lui Mircea Lucescu mai funcționa doar 10%!”. Filmul evenimentelor din vinerea neagră:...
Fanatik
“Inima lui Mircea Lucescu mai funcționa doar 10%!”. Filmul evenimentelor din vinerea neagră: “Se plimba și brusc a făcut infarct cu doctorul lângă el!”
Dănuț Lupu, discurs dureros: „Odată cu moartea lui Mircea Lucescu, a murit și...
Fanatik
Dănuț Lupu, discurs dureros: „Odată cu moartea lui Mircea Lucescu, a murit și parte din mine”
„Nu cred că Daniel Pancu va mai rămâne la CFR Cluj!”. Predicție în...
Fanatik
„Nu cred că Daniel Pancu va mai rămâne la CFR Cluj!”. Predicție în direct, după situația dificilă din Gruia
'Mama mi-a spus în ultimele zile de viață ale lui tata: «Nu mai...
iamsport.ro
'Mama mi-a spus în ultimele zile de viață ale lui tata: «Nu mai vii să îl vezi, mergi peste tot în lume după Lucescu. Ajung să cred că l-ai iubit pe Mircea mai mult decât pe el!»'
