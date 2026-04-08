Donația de 1,8 milioane de euro făcută de Mircea Lucescu! Marius Mitran, dezvăluire uluitoare despre gestul fantastic, făcut de marele antrenor în numele fotbalului

Mircea Lucescu a donat sume impresionante de-a lungul vieții lui. Unele dintre gesturile arhicunoscute sunt donațiile către Biserica Românească din Istanbul sau renunțarea la o sumă impresionantă din contractul său de la Beșiktaș pentru arena pe care România a jucat barajul cu Turcia în urmă cu două săptămâni. Printre altele, mai există un gest fabulos despre care multă lume nu știe, iar Marius Mitran l-a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA.

Mircea Lucescu, donație uriașă de 1,8 milioane de euro pentru fotbal

Mircea Lucescu s-a stins marți, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, însă a lăsat o moștenire uriașă fotbalului. „Il Luce” și-a dedicat toată viața fotbalului, fiind un mare jucător al României și un uriaș antrenor, care se luptă la numărul de trofee cu giganți precum Sir Alex Ferguson și Pep Guardiola.

Din sumele impresionante pe care le-a obținut din fotbal, Unul dintre gesturile mai puțin cunoscute este donația făcută către cel mai mare muzeu al fotbalului, din Madrid, căruia i-a oferit fără niciun ban tricoul lui Pele din celebrul meci Brazilia – România 3-2, de la Campionatul Mondial 1970, deși putea obține o sumă uriașă în schimbul său:

„El a donat foarte mult, a ajutat foarte mult Biserica Românească din Istanbul, dar vreau să vă mai spun ceva. De vreun an s-a dat în folosință cel mai mare muzeu al fotbalului, care e în Puerta del Sol, la Madrid, iar tricoul, pe care îl vedeți în multe imagini, toate televiziunile au dat celebra secvență, din meciul de la Guadalajara, în care el schimbă tricoul cu Pele. Acolo, în muzeu, dacă vă duceți la Madrid, veți vedea și povestea tricoului, și prețul la care s-a licitat. Ei bine, tricoul acela a avut cerere de 1,8 milioane de euro pe el, iar Mircea Lucescu l-a dat gratis muzeului”, a dezvăluit Marius Mitran la FANATIK SUPERLIGA.

Brazilia – România 3-2, meci de colecție la Guadalajara

Partida României cu Brazilia de la Campionatul Mondial din 1970 este una dintre cele de neuitat. „Tricolorii”, cu Mircea Lucescu în teren,

Meciul s-a disputat la Guadalajara, cu peste 50.000 de spectatori, și a fost un duel fascinant, cu cinci reușite. Pentru Selecao a înscris Pele de două ori și Jairzinho, în timp ce pentru România punctau Dumitrache și Dembrovschi. La finalul partidei, imaginea cu Mircea Lucescu, care face schimb de tricouri cu celebrul Pele, a rămas în istorie.