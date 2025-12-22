Donația făcută de Simona Halep care a schimbat viața multor copii: ”O sărbătoare cu adevărat reușită”

În urmă cu mai bine de 5 ani donația făcută de Simona Halep a schimbat viața multor copii. Sportiva retrasă din activitatea competițională în februarie 2025 a făcut un demers impresionant care a fost de mare ajutor.
Simona Halep susține mai multe cauze caritabile din România. A donat 20.000 de euro pentru dezvoltarea sportului pe care l-a practicat până la 34 de ani. De asemenea, nu a stat deoparte nici în plină pandemie de coronavirus.
A dat bani pentru achiziționarea de aparatură medicală, fiind o persoană care nu are doar pasiuni, ci și gesturi inspiraționale. Presa internațională nu a trecut cu vederea acest lucru, fiind lăudată pentru implicarea sa.
Mai mult decât atât, în urmă cu 5 ani a recurs la un alt demers. Înainte de ziua sa de naștere a decis să ajute mai mulți copii dintr-o localitate brașoveană. Fosta jucătoare de tenis și-a dorit enorm de mult ca elevii din comuna Augustin să meargă mai departe la școală.
Astfel, Simona Halep a strâns donații în cadrul proiectului intitulat EduBuzz. Campioana a cumpărat un autobuz care a fost reparat și care a fost folosit ca spațiu de afterschool la unitatea de învățământ de care aparțineau cei mici.
Cea mai valoroasă jucătoare de tenis din istoria României a făcut o faptă bună, apreciată de toată comunitatea din localitatea Augustin. Campioana de la Roland Garros și Wimbledon a demonstrat că este o persoană foarte implicată.
„Dacă ar fi să mă gândesc la un cadou pe care aş vrea să-l primesc de ziua mea, acesta ar fi să le arăt unor învăţători dintr-un sat al României, cât de mulţi oameni le sunt alături.
Aş vrea să-i ajutăm să transforme un autobuz ruginit, salvat de la fiare vechi, într-un afterschool pentru toţi copiii din sat.
Orice contribuţie, oricât de mică, de la cât mai mulţi oameni din toate colţurile lumii, le-ar da curaj celor doi tineri şi ar face din aniversarea mea o sărbătoare cu adevărat reuşită”, spunea în urmă cu 5 ani, Simona Halep, relatează prosport.ro.