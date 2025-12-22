Donația făcută de Simona Halep care a schimbat viața multor copii: ”O sărbătoare cu adevărat reușită”

ADVERTISEMENT

În urmă cu mai bine de 5 ani donația făcută de Simona Halep a schimbat viața multor copii. Sportiva retrasă din activitatea competițională în februarie 2025 a făcut un demers impresionant care a fost de mare ajutor.

Simona Halep, gest uriaș pentru copiii dintr-o localitate din Brașov

Simona Halep susține mai multe cauze caritabile din România. A donat 20.000 de euro pentru dezvoltarea sportului pe care l-a practicat până la 34 de ani. De asemenea, nu a stat deoparte nici în plină pandemie de coronavirus.

ADVERTISEMENT

A dat bani pentru achiziționarea de aparatură medicală, fiind o persoană care nu are doar , ci și gesturi inspiraționale. Presa internațională nu a trecut cu vederea acest lucru, fiind lăudată pentru implicarea sa.

Mai mult decât atât, în urmă cu 5 ani a recurs la un alt demers. Înainte de ziua sa de naștere a decis să ajute mai mulți copii dintr-o localitate brașoveană. Fosta jucătoare de tenis și-a dorit enorm de mult ca elevii din comuna Augustin să meargă mai departe la școală.

ADVERTISEMENT

Astfel, a strâns donații în cadrul proiectului intitulat EduBuzz. Campioana a cumpărat un autobuz care a fost reparat și care a fost folosit ca spațiu de afterschool la unitatea de învățământ de care aparțineau cei mici.

ADVERTISEMENT

Simona Halep, alături de învățătorii din comuna Augustin

Cea mai valoroasă jucătoare de tenis din istoria României a făcut o faptă bună, apreciată de toată comunitatea din localitatea Augustin. Campioana de la Roland Garros și Wimbledon a demonstrat că este o persoană foarte implicată.

„Dacă ar fi să mă gândesc la un cadou pe care aş vrea să-l primesc de ziua mea, acesta ar fi să le arăt unor învăţători dintr-un sat al României, cât de mulţi oameni le sunt alături.

ADVERTISEMENT

Aş vrea să-i ajutăm să transforme un autobuz ruginit, salvat de la fiare vechi, într-un afterschool pentru toţi copiii din sat.

Orice contribuţie, oricât de mică, de la cât mai mulţi oameni din toate colţurile lumii, le-ar da curaj celor doi tineri şi ar face din aniversarea mea o sărbătoare cu adevărat reuşită”, spunea în urmă cu 5 ani, Simona Halep, relatează .