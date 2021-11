Americanii au donat peste 1 milion de dolari pentru un bărbat închis pe nedrept. Cum a ajuns după gratii în urmă cu peste patru decenii

Strickland a fost condamnat în 1979 pentru o acuzație de crimă capitală și două acuzații de crimă de gradul doi într-o triplă omucidere și a fost închis peste patru decenii la Centrul corecțional Western Missouri din Cameron, Missouri.

Bărbatul a primit o sentință de 50 de ani fără posibilitatea de eliberare condiționată pentru o infracțiune în care, de-a lungul anilor, a susținut că nu a fost implicat.

Americanii au donat peste 1 milion de dolari pentru un bărbat închis pe nedrept

și una dintre cele mai lungi din țară, potrivit Registrului Național al Exonerărilor.

Proiectul Midwest Innocence, organizație non-profit dedicată furnizării de servicii legale și de investigații pro bono , a creat un cont GoFundMe pentru a-l ajuta pe Strickland să-și reia viața, deoarece nu se califică pentru ajutor din partea statului Missouri.

În Missouri, doar cei exonerați prin testarea ADN sunt eligibili pentru o sumă de 50 de dolari pe zi de detenție post-condamnare, conform Proiectului Innocence. Nu a fost cazul lui Strickland.

Începând de joi seară, donațiile pentru bărbatul proaspăt eliberat au depășit 1 milion de dolari.

Fondul de donații a fost creat în timpul verii cu scopul de a strânge 7.500 de dolari, despre care inițiatorii spun că s-ar ridica la aproximativ 175 de dolari pentru fiecare an pe care Strickland a cheltuit condamnat pe nedrept.

Treizeci și șase de state și Washington, DC, au legi care oferă compensații pentru cei exonerați. Standardul federal de despăgubire a celor care sunt condamnați pe nedrept este de minimum 50.000 USD pe an de închisoare, plus o sumă suplimentară pentru fiecare an petrecut în condamnatul la moarte.

Condamnat ca adolescent, exonerat ca adult

Patru oameni au fost împușcați în Kansas City, Missouri, pe 25 aprilie 1978, atacul soldându-se cu trei morți. Singura supraviețuitoare, Cynthia Douglas, care a murit în 2015, a declarat în 1978 că Strickland a fost la locul triplei crime.

Douglas, care a fost rănită atunci prin împușcare, a spus poliției că Vincent Bell și Kiln Adkins sunt doi dintre autori. Dar ea nu l-a identificat pe Strickland, pe care îl cunoștea, ca fiind la fața locului decât o zi mai târziu, după ce i s-a sugerat că părul lui Strickland se potrivește cu descrierea lui Douglas despre trăgător.

Douglas a susținut că eșecul ei inițial de a-l identifica s-a datorat consumului de coniac și marijuana.

În ultimii 30 de ani însă, femeia a spus că a făcut o greșeală și l-a identificat în mod fals pe Strickland. Cynthia Douglas a făcut eforturi pentru a elibera Strickland prin Midwest Innocence Project.

Cei doi agresori pe care i-a identificat la fața locului au pledat ambii vinovați pentru crimă de gradul doi și fiecare a ajuns să execute aproximativ 10 ani de închisoare, potrivit avocatului lui Strickland, Robert Hoffman.