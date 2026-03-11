Donnaruma, gafă incredibilă în Real Madrid – Manchester City. Fanii englezi au răbufnit: „Nu va vedea porțile raiului”

Real Madrid – Manchester City reprezintă duelul vedetă al optimilor din UEFA Champions League. Prima manșă s-a disputat la Madrid, iar Gianluigi Donnarumma a comis o gafă decisivă.
Federico Valverde a oferit un spectacol fotbalistic în prima repriză din Real Madrid – Manchester City. Mijlocașul uruguayan a marcat un hat-trick în 45 de minute în optimile din UEFA Champions League.
Donnarumma poartă vina pentru primul gol marcat de Valverde, după ce a ieșit în grabă din careu în momentul în care starul lui Real Madrid a fost lansat singur spre poartă și a marcat după ce s-a debarasat de italian și a împins mingea în poarta goală.
Ulterior, mijlocașul uruguayan a mai înscris două goluri, în minutele 27 și 42. Gianluigi Donnarumma a fost găsit vinovat pentru reușitele formației din capitala Spaniei. În repriza a doua întâlnirii portarul italian a comis un penalty, la Vinicius, ca mai apoi Donnarumma să se opună atacantului brazilian de la 11 metri.
În urma prestației lui Donnarumma, fanii lui Manchester City au criticat dur prestația portarului. Susținătorii „cetățenilor” au luat cu asalt secțiunea de comentarii și au scris:
„Donnarumma nu a atins mingea cu mâna pentru că a uitat că încă se află în careu!”, respectiv: „Și-a pierdut concentrarea prea devreme… ce dezastru”.
În același timp, suporterii s-au legat de faptul că portarul nu va vedea raiul, dar și că PSG tocmai din acest motiv l-a vândut, pentru că gafează în momente decisive:
„La naiba… o greșeală de calcul nefericită din partea lui”, respectiv: „Donnarumma nu va vedea porțile raiului”, dar și: „De asta l-a vândut PSG”.