Donnaruma, gafă incredibilă în Real Madrid – Manchester City. Fanii englezi au răbufnit: „Nu va vedea porțile raiului”

Real Madrid – Manchester City reprezintă duelul vedetă al optimilor din UEFA Champions League. Prima manșă s-a disputat la Madrid, iar Gianluigi Donnarumma a comis o gafă decisivă.

Donnaruma, gafă incredibilă în Real Madrid – Manchester City

Federico Valverde a oferit un spectacol fotbalistic în prima repriză din Real Madrid – Manchester City. Mijlocașul uruguayan a marcat un hat-trick în 45 de minute în optimile din UEFA Champions League.

Donnarumma poartă vina pentru primul gol marcat de Valverde, după ce a ieșit în grabă din careu în momentul în care starul lui Real Madrid a fost lansat singur spre poartă și a marcat după ce s-a debarasat de italian și a împins mingea în poarta goală.

Ulterior, , în minutele 27 și 42. Gianluigi Donnarumma a fost găsit vinovat pentru reușitele formației din capitala Spaniei. În repriza a doua întâlnirii portarul italian a comis un penalty, la Vinicius, ca mai apoi Donnarumma să se opună atacantului brazilian de la 11 metri.

Fanii l-au criticat pe Donnarumma

, fanii lui Manchester City au criticat dur prestația portarului. Susținătorii „cetățenilor” au luat cu asalt secțiunea de comentarii și au scris:

„Donnarumma nu a atins mingea cu mâna pentru că a uitat că încă se află în careu!”, respectiv: „Și-a pierdut concentrarea prea devreme… ce dezastru”.

În același timp, suporterii s-au legat de faptul că portarul nu va vedea raiul, dar și că PSG tocmai din acest motiv l-a vândut, pentru că gafează în momente decisive:

„La naiba… o greșeală de calcul nefericită din partea lui”, respectiv: „Donnarumma nu va vedea porțile raiului”, dar și: „De asta l-a vândut PSG”.