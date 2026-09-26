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Donnarumma și Lukaku, la un pas de bătaie. Jucătorii Italiei, huiduiți de fani după eșecul contra Belgiei

Gianluigi Donnarumma, portarul Italiei, și Romelu Lukaku, atacantul belgian, s-au încăierat la finalul meciului din Liga Națiunilor. Cei doi au fost avertizați cu un cartonaș galben.
Gabriel Neagu
26.09.2026 | 08:00
Donnarumma si Lukaku la un pas de bataie Jucatorii Italiei huiduiti de fani dupa esecul contra Belgiei
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Donnarumma si Lukaku au fost la un pas de bataie in finalul meciului Italia - Belgia. sursa foto: profimedia
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Revenirea lui Roberto Mancini pe banca Italiei a fost un fiasco total. ”Squadra Azzurra” a suferit o înfrângere împotriva Belgiei, 0-2, arătând de multe ori că este depășită de adversar.

Donnaruma – Lukaku: conflictul serii

Spre finalul partidei de pe Olimpico, spiritele s-au încins. Gianluigi Donnarumma și Romelu Lukaku au avut un schimb de replici. În timp ce se întorcea spre centrul terenului, atacantul belgian i-a făcut semn portarului să tacă. Imediat după, Lukaku a arătat un 0 și un 2, făcând referire la scorul de pe tabelă.

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Goalkeeper-ul italian nu a suportat ironia adversarului și s-a îndreptat furios spre el. Donnarumma l-a împins pe Lukaku și, înainte să degenereze conflictul, arbitrul asistent l-a oprit pe atacantul belgian. Amândoi jucătorii au fost avertizați cu un cartonaș galben.

În mijlocul haosului, a fost avertizat și Daniel Maldini. Atacantul celor de la Cagliari l-a imobilizat pe fostul ”vârf” al lui Napoli și Inter.

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Naționala Italiei a fost huiduită de fani

Belgia a dominat partida de pe Stadio Olimpico, lăsând un gust amar pentru fanii italieni. Partida de debut din Liga Națiunilor a umplut paharul, după ce ”Azzurri” au ratat calificarea la 3 ediții consecutive ale Cupei Mondiale.

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”Diavolii roșii” au intrat la cabine cu avantajul minim, 1-0, grație reușitei lui Mika Godts. În drumul spre vestiare, jucătorii Italiei au fost taxați de suporteri cu un cor puternic de huiduituri. Belgia a stabilit scorul final prin golul lui Dodi Lukebakio, din minutul 69. „După ultimul fluier, fanii le-au aplicat același tratament dur elevilor lui Roberto Mancini.

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Selecționerul Italiei nu și-a menajat jucătorii după eșecul din primul meci al Ligii Națiunilor. Roberto Mancini acceptă tratamentul aspru al fanilor, ținând cont de rezultatul obținut, deși a observat și aspecte pozitive în jocul ”azzurrilor”.

”Prima repriză a fost sub așteptări. Belgia a jucat mai bine decât noi, dar nu și în repriza a doua. Echipa a jucat foarte bine până la contraatacul care a dus la 2-0, grație unei greșeli de-a noastră. Am avut 4-5 ocazii să facem 1-1, așa că i-am pus sub presiune. (n.r. – Sunt huiduielile meritate?) Când pierzi, sunt așteptate”, a spus selecționerul Italiei, potrivit Gazzetta Dello Sport.

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