Un american a făcut 24 de ani de închisoare deși era nevinovat. Minciuna care l-a băgat după gratii aproape un sfert de secol

Dontae Sharpe a primit recent grațierea completă după ce a petrecut 24 de ani în închisoare pentru o crimă cu care nu a avut nimic de-a face.

Sharpe avea doar 19 ani când a fost condamnat pentru împușcarea lui George Radcliffe, în vârstă de 33 de ani, în 1995.

Dontae Sharpe a făcut 24 de ani de închisoare deși era nevinovat

Bărbatul a fost condamnat după ce o adolescentă, în vârstă atunci de 15 ani, a susținut că l-a văzut comițând crima, în ciuda faptului că mai târziu a recunoscut că nu era prezentă la fața locului.

Dontae Sharpe a fost eliberat în 2019, iar grațierea sa înseamnă acum că este eligibil pentru despăgubiri de până la 750.000 de dolari.

„Numele familiei mele a fost exonerat. Este o povară ridicată de pe umerii mei și ai familiei mele”, a declarat Sharpe după ce a aflat vestea grațierii.

„Libertatea mea încă nu este completă atâta timp cât sunt oameni în închisoare pe nedrept, condamnați pe nedrept și oameni care așteaptă grațierea”, a adăugat Sharpe. „Am fost acolo și știu că sunt tipi care sunt nevinovați și știu că sistemul nostru este corupt și trebuie schimbat”.

Dontae Sharpe este membru al Forward Justice, organizație în cadrul căreia pledează pentru reforma justiției penale în Carolina de Nord.

a realizat un documentar care a arătat cum poate dura ani pentru a obține o grațiere completă chiar și după ce o persoană este exonerată și își câștigă libertatea.

Povestea lui Dontae Sharpe nu e singulară

Sharpe nu este singura persoană care a avut de suferit în urma unei grave erori judiciare care au costat vieți sau decenii de libertate.

Adolescentul executat fără să fie vinovat

George Stinney Jr avea 14 ani când a fost executat pentru o dublă crimă pe care nu a comis-o, într-una dintre cele mai grave erori judiciare din America.

Băiatul a fost trimis pe scaunul electric în iunie 1944 pentru uciderea a două fete – în ciuda faptului că nu există dovezi care să-l lege de moartea lor.

Victimele au fost Betty June Binnicker, în vârstă de 11 ani, și Mary Emma Thames, în vârstă de 8 ani, care au fost lovite până la moarte cu un țăruș de cale ferată în Carolina de Sud în martie 1944.

Polițiștii au dat vina pe George, un adolescent de culoare care schimbase două vorbe cu fetele albe cu o zi mai devreme.

Dar în 2014 – la 70 de ani de la execuție – un judecător i-a anulat condamnarea pentru crimă.

Povestea tragică a lui George a fost spusă în filmul din 1991, Carolina Skeletons.

Ledell Lee, exonerat de noi probe la 4 ani după execuție

Ledell Lee a fost condamnat la moarte pentru uciderea vecinei sale, Debra Reese, în 1993. Doi ani mai târziu, Curtea Supremă din Arkansas l-a găsit vinovat, iar în 1995 a decis ca acesta să fie executat. Au existat totuși mai multe întrebări fără răspuns în timpul procesului.

Americanul a susținut mereu că este nevinovat. Avocații săi au cerut un test ADN suplimentar, dar judecătorii nu au aprobat. Astfel, în 2017, Lee a fost executat prin injecție letală.

Central Park Five

O altă poveste îngrozitoare este cea a băieților care au devenit cunoscuți ca Cei cinci din Central Park a fost spusă într-o dramă brutală realizată de Netflix, When They See Us.

Filmul a descris un caz uluitor declanșat de violul și atacul violent asupra unei femei de 28 de ani care alerga în Central Park din New York, în 1989.

Cinci băieți de culoare și latino au fost acuzați pentru atac, Korey Wise, Kevin Richardson, Antron McCray, Yusef Salaam și Raymond Santana, .

Prietenii au fost închiși pe nedrept și și-au petrecut ani în închisoare, unde au ispășit fiecare între cinci și 12 ani. În 2002, condamnările lor au fost anulate, iar celor „cinci exonerați” li s-a acordat o despăgubire de 41 de milioane de dolari.

Patru decenii de nedreptate

Ricky Jackson a ispășit ceea ce s-a considerat a fi cea mai lungă pedeapsă a oricărui deținut american găsit a fi nevinovat, după ce a petrecut aproape patru decenii în închisoare.

A fost condamnat pentru crimă alături de frații Wiley Bridgeman și Kwame Ajamu.

Bărbatul pe care au fost acuzați că l-au ucis a fost colectorul de debite Harold Franks, care a fost împușcat în 1975, în Cleveland.

Cei trei au fost în cele din urmă exonerați în noiembrie 2014, înainte de a se conveni asupra unei despăgubiri de 18 milioane de dolari. Ei au fost eliberați după ce un martor cheie a mărturisit că a mințit.

Bridgeman a murit la începutul acestui an, la vârsta de 66 de ani, după ce și-a petrecut jumătate din viață în închisoare.

Un alt american ar putea fi eliberat după 43 de ani

De 43 de ani, Kevin Strickland stă închis în Western Missouri Correctional Center din Cameron, condamnat fiind pentru triplă crimă.

De curând, lui Kevin i s-a oferit posibilitatea să fie audiat, pe parcursul a trei zile, și să-și justifice nevinovăția. Până acum, un procuror îi dă dreptate, fapt care .

Soarta bărbatului este acum în mâna judecătorului.

Situația se complică cu atât mai mult cu cât chiar una dintre victimele atacului pentru care a fost condamnat bărbatul a susținut că Strickland ar fi nevinovat.

M25 Three

Raphael Rowe este realizatorul emisiunii de pe Netflix Inside the World’s Toughest Prisons. Dar jurnalistul și prezentatorul TV a petrecut el însuși 12 ani după gratii pentru o crimă de care nu era responsabil.

Rowe avea doar 19 ani când a fost condamnat pentru crimă și o serie de jafuri într-un caz numit M25 Three. Cei trei, Rowe și co-inculpații Michael Goerge Davis și Randolph Egbert Johnson, au fost acuzați de uciderea frizerului Peter Hurburgh în decembrie 1988.

Dar au fost achitați după ce condamnările au fost considerate „nesigure”, înainte de a fi eliberați în iulie 2000.

Crima din biserică

Dennis Perry și-a petrecut mai mult de 20 de ani din viață închis pentru o dublă crimă înspăimântătoare, înainte ca noi probe ADN să-i reabiliteze numele.

Se credea că i-a ucis pe Harold și Thelma Swain în interiorul unei biserici baptiste în 1985, în Georgia, SUA.

Poliția l-a arestat în 2000 înainte de a fi condamnat pentru uciderea diaconului bisericii și a soției sale trei ani mai târziu. Perry ispășea două condamnări pe viață pentru crime, când noi probe ADN de la locul faptei s-au potrivit cu un alt suspect.

Toate acuzațiile împotriva lui Dennis au fost retrase recent, după ce anul trecut condamnarea lui a fost anulată.

La eliberare, el a spus că speră că adevăratul ucigaș a fost găsit și a spus că s-a rugat pentru Harold și Thelma Swain în fiecare zi.