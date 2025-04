Dorel din Las Fierbinți a dezvăluit de ce nu-l suportă pe Donald Trump. Actorul Mihai Rait, confesiuni picante din viața personală

Actorul Mihai Rait, cel care îl interpretează pe celebrul Dorel în Las Fierbinți, a fost invitat de curând în podcastul lui Mihai Bobonete, unde a făcut o serie de dezvăluiri despre meseriile pe care le-a avut înainte să ajungă celebru, ce rețetă urmează pentru a nu cădea sub mese la petreceri, dar și de ce nu îl suportă pe președintele Statelor Unite, Donald Trump.

Dorel din Las Fierbinți, cele mai sincere confesiuni, în podcastul lui Bobonete

Mihai Rait a fost întrebat de Mihai Bobonete cum reușește să scape dintr-o beție cruntă fără să se facă de râs sau fără să i se facă rău, iar răspunsul lui Dorel din Las Fierbinți a fost unul surprinzător.

„Eu niciodată nu mâncam înainte să beau. Că dacă apuc să mănânc… Ulei, ulei beam ca proștii…Beam cu lingurița, apoi îl puneam într-un păhărel de țuică și așa îl beam, ca să rezist mult, că cică uleiul făcea o peliculă deasupra stomacului, așa gândeam noi atunci. Nu am o rețetă. Între două, trei pahare băgam apă, apă, apă…”, a declarat Mihai Rait,

În discuția extrem de serioasă despre aventurile bahice a intervenit, la un moment dat, prin telefon, Cosmin, fratele lui Rait. Bărbatul a spus că rețeta lui este aceeași ca a fratelui său și a dezvăluit, totodată, cum combină băuturile pentru a rămâne în picioare. Atenție, aceste ”sfaturi” nu sunt avizate de specialiști și nu sunt recomandate persoanelor sub 18 ani, ci sunt simple povestiri, povețe ale celor menționați!

Fratele lui Mihai Rait, sfaturi de beție

„Băi, fii atent și termini cu bere, apoi începi iar cu vin. Pe nemâncate, că după aia vomiți tot ce ai mâncat”, a spus fratele lui Mihai.

Dorel din Las Fierbinți a mai spus, apoi, în podcastul lui Bobonete, că dincolo de filmările pentru și cele de la emisiunea „Săriți de pe fix”, se confruntă cu o mare provocare pe plan personal. Actorul vrea să se lase de fumat, iar pentru asta a început să citească o carte care să îl ajute, însă niciodată nu reușește să o treacă mai departe de cele 100 de pagini pe care le-a parcurs. Ba mai mult, tentațiile sunt mari la fiecare pas și îi e greu să renunțe, căci mereu intervine ceva și lasă cartea din mână.

„Am citit primele 100 de pagini. Zic, mamă, ajung acasă și până mâine sunt nefumător. Am ajuns acasă și am început să citesc. Eu vreau să mă las de fumat, dar ești tot timpul în continuă mișcare. Ce am mai citit? Meniuri și rețete. Rețete și rețete de mâncare. Mă ia somnul”, a povestit , întrebat ce cărți a mai citit.

Rait, interpretul lui Dorel din Las Fierbinți: „Donald Trump nu e genul meu”

Mihai Bobonete l-a abordat apoi pe Dorel din Las Fierbinți și cu o întrebare despre politică. Bobiță a vrut să știe de la colegul său de serial și prieten bun ce părere are despre Donald Trump. Mihai a spus că nu îl simpatizează deloc, mai ales de când SUA au suspendat vizele pentru România pe o perioadă nedeterminată.

„Donald Trump nu e genul meu. Nu îmi place. Nu-mi place că scoate vizele. Vor să scoată de tot, că așa se gândeau ăia democrații și au venit ăștia: intră așa, toată lumea la mine în țară?”, a reacționat Rait.

Ce meserii a avut Mihai Rait până să ajungă în Las Fierbinți

Spre finalul discuției din podcast, Mihai a înșirat toate meseriile pe care le-a avut până la cea de actor, iar unele sunt surprinzătoare. A împărtășit cu publicul de pe YouTube din ce și-ar dori să își câștige existența dacă n-ar mai fi la PRO TV.

„Aș vrea un business, dar nu știu ce business. Mi-aș face o cârciumă, un restaurant ceva. Să dai mâncare la oameni, că oamenii au nevoie de mâncare tot timpul.

Am fost vânzător de pește. Aveam ladă frigorifică, ținut la temperatură cu minus. Am fost și morar, eu făceam mălaiul. Am avut o moară, după care am fost instructor de jet-ski și bananier. Eram din ăsta cu reclamele, advertiser, când chemai lumea la banană, hehe! Am fost și contabil la verișoara mea. Mă rog, nu eram chiar contabil, așezam facturile.

Primul meu salariu a fost două pulovere și un cartuș de Kent. M-am angajat apoi la vărul meu, la Fane. Fane era producător eu eram șef de producție de evenimente, producție tv. Acolo chiar băgam, băgam. Nu îmi zicea lumea șefule, că eu eram prieten cu toată lumea. Am fost și șofer. Duceam casetele de la reclame pe la Roton, știi cum eram? Fără Waze, fără aplicații din astea”, a completat Dorel din Las Fierbinți.