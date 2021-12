Afecţiunea serioasă cu care s-a confruntat Dorel din Las Fierbinţi: “M-au găsit cu un cuţit în mână”

Mihai Rait, interpretul lui Dorel din „Las Fierbinți”, a oferit detalii despre copilăria sa și a povestit despre afecțiunea serioasă cu care s-a confruntat atunci.

Îndrăgitul actor este cunoscut pentru rolul personajului din serialul de comedie de la Pro TV. Este bun prieten cu Mihai Bobonete în viața reală, iar cei doi se cunosc de când erau copii.

La început, părinții nu l-au susținut pe Mihai Rait în meseria de actor, însă lucrurile s-au schimbat între timp. Acesta interpretează unul dintre cele mai amuzante personaje din serialul difuzat la Pro TV.

Dorel din Las Fierbinți, despre afecțiunea serioasă cu care s-a confruntat în copilărie

s-a confruntat cu o problemă serioasă în copilărie. Mihai Rait a fost somnambul timp de șapte ani și chiar a fost găsit de părinți cu un cuțit în mână, cu gândul de a tăia găini.

Părinții lui Mihai Rait îl susțin foarte mult ca actor și sunt mândri de el, însă și-ar dori ca personajul său să apară mai mult la TV. Mama lui și-a exprimat îngrijorarea, amintindu-i de problema pe care a avut-o atunci când era copil.

„Sunt mândri, dar vor mai mult, să apar mai mult. ‘Dorel de ce nu apare mai mult?’ Păi aşa e el ca personaj, nu e el construit pentru mai mult, el are părticica lui acolo şi e foarte bine cum e.

Îşi doresc să apar mai mult şi să nu-l mai bată Bobiţă tot timpul, mai ales bunică mea: ‘Aoleu, mamă, da’ de ce te bate atât?’, ‘Nu mă bate, bre, pe mine, îl bate pe Dorel’, ‘Las’ să vezi ce-i fac eu! Bobonete, ce ai mă cu el?’

Şi mama era cu ‘să nu-ţi mai dea în cap că tu ai avut o problemă când erai mic.’

Am fost somnambul vreo şapte ani. Mă jucam cu frate miu şi am căzut, am dat cu capul de marginea patului. Am avut dereglări ale somnului serioase. Alergam prin casă şi prin curte noaptea.

În clasa a IV-a m-au găsit cu un cuţit în mână, învăţasem să tai găini, mă punea bunică miu, şi într-o noapte m-am trezit, m-am dus la bucătărie şi am luat cuţitul cu mâner verde şi mă plimbam prin curte: ‘Mamaie, adu, bre găina să o tai.’ Îţi dai seama cum a fost!”, a declarat pentru .

Mihai Rait este unul dintre cei mai apreciați actori. Rolul din „Las Fierbinți” i-a adus un număr mare de fani în ultimii ani.